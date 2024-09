Steve Gleason est stable et se remet à l’hôpital après un incident médical

L’ancien défenseur des Saints de la Nouvelle-Orléans et défenseur de la SLA, Steve Gleason, est stable et se remet dans un hôpital local après un événement médical survenu plus tôt cette semaine, selon sa publiciste Clare Durrett.

Durrett a déclaré que Gleason avait eu une poussée de fièvre et une pression artérielle extrêmement basse mercredi, ce qui a incité son médecin à suggérer qu’il soit emmené à l’hôpital.

Cependant, cela s’est produit après que l’ouragan Francine, une tempête de catégorie 2, a touché terre près de Morgan City, en Louisiane, avec des vents soutenus de près de 160 km/h. Près de 390 000 habitants de la Louisiane ont été privés d’électricité, et la Nouvelle-Orléans et ses environs ont connu des inondations dans les rues.

Durrett a déclaré qu’il y avait une crainte que les services médicaux d’urgence et les premiers intervenants ne puissent pas atteindre Gleason, mais « heureusement, ils ont réussi à le rejoindre à un moment où la santé de Steve se détériorait ».

« Ils l’ont immédiatement stabilisé et transporté à Ochsner », a déclaré Durrett. « Il y reste et est stable. Il continue d’être soigné et nous espérons que Steve fera ce qu’il fait et se battra pour rentrer chez lui le plus rapidement possible. »

Compte X officiel de Gleason a publié une mise à jour Jeudi matin, je remercie les premiers intervenants et l’hôpital d’avoir pris soin de Gleason.

En 2011, on a diagnostiqué à Gleason une SLA, une maladie pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement curatif. Il respire désormais grâce à un respirateur. Il communique avec ses yeux via une tablette spécialisée fixée à son fauteuil roulant.

L’équipe de Gleason a posté un message de lui Vendredi : « La SLA est une maladie qui ressemble à un ouragan. Et le 11 septembre, au milieu de l’ouragan Francine, des pannes de courant et du service téléphonique défaillant, l’ouragan SLA a touché terre. Merci pour l’amour et le soutien puissants de vous tous. Célébrons cette chance d’être en vie et de respirer. Je vous aime tous – SG. »

Un message de Steve. pic.twitter.com/pfYEwFANJE — Steve Gleason – « Vivre impossible » (@SteveGleason) 13 septembre 2024

Gleason, ancien capitaine des équipes spéciales des Saints qui a joué sept saisons pour la Nouvelle-Orléans, est surtout connu sur le terrain pour son punt bloqué contre les Falcons d’Atlanta lors du premier match des Saints après la réouverture du Superdome en 2006 après l’ouragan Katrina. Il est désormais un défenseur de la sensibilisation à la SLA et travaille via son association à but non lucratif Team Gleason pour fournir des technologies, des équipements et des services de soutien aux autres personnes atteintes de SLA.

Il a reçu le prix Arthur Ashe Courage Award 2024 en juillet. Lui et son co-auteur Jeff Duncan ont également récemment publié les mémoires de Gleason « A Life Impossible », que Gleason a écrits en utilisant ses yeux.