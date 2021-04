Elle plaisantait – surtout. Searchlight a longtemps été l’étalon-or des studios de cinéma d’art, emballant son ardoise avec des offres diverses bien avant qu’Hollywood ne reçoive le mémo, et prospérant sur un marché en mutation – l’effondrement du DVD, la montée en puissance des concurrents en streaming – même en tant que concurrents autrefois redoutables comme La société Weinstein a implosé. Si le dernier succès de Searchlight, « Nomadland », remporte dimanche l’Oscar de la meilleure photo, comme beaucoup l’attendent , M. Gilula, 70 ans, et Mme Utley, 65 ans, auront remporté le premier prix lors de quatre des huit dernières cérémonies. C’est une course inégalée par aucun studio spécialisé, même Miramax, qui à son apogée a remporté trois Oscars de la meilleure image.

Steve Gilula et Nancy Utley, cadres supérieurs de Searchlight Pictures pendant 21 de ses 27 ans, qui ont façonné la culture mondiale avec des succès primés aux Oscars comme «12 Years a Slave», «Black Swan», «The Grand Budapest Hotel» et «Slumdog Millionaire» », Ont annoncé mardi leur retraite surprise. Ils quitteront le studio spécialisé appartenant à Disney d’ici la fin du mois de juin, ajoutant à un changement de garde remarquable à la Walt Disney Company.

Les précédents lauréats des meilleures photos de Searchlight ont été «The Shape of Water» (2018), «Birdman» (2015) et «12 Years a Slave» (2014). «Slumdog Millionaire» a gagné en 2009.

Dans le même temps, cependant, dimanche pourrait marquer un changement symbolique à Hollywood: si Searchlight perd, ce sera probablement à Netflix, qui pourrait remporter son premier Oscar de la meilleure image pour «The Trial of the Chicago 7.» Netflix poursuit depuis des années une telle victoire en tant que symbole ultime de la suprématie à Hollywood.

Searchlight a relevé le défi du streaming. «Nomadland», de la cinéaste d’origine chinoise Chloé Zhao, est sorti en salles et sur Hulu, un service de diffusion en continu de Disney. Mais rivaliser avec Amazon, Apple et Netflix – et leurs portefeuilles apparemment sans fond – pour le talent et le matériel est devenu de plus en plus difficile. Cela a rendu le marché du film d’art plus précaire pour les studios traditionnels comme Searchlight, qui seront désormais dirigés par David Greenbaum et Matthew Greenfield, les présidents actuels.

«Chaque fois que mon contrat était terminé, pour être franc, je me demandais toujours si j’avais la force intestinale de lutter contre la prochaine série de changements», a déclaré M. Gilula. «En fin de compte, la fierté et la loyauté m’ont permis de continuer. Et il y a toujours eu un autre film fantastique en préparation. Eh bien, peut-être après «Shape of Water», peut-être après «Three Billboards». Mais ça y est. Avec «Nomadland», qui a montré que nous n’avons pas du tout perdu notre avantage, en nous adaptant rapidement à la pandémie, il y a un grand sentiment d’épanouissement. »