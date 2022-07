Steve et Noi de #MAFS Boston se séparent, Noi envoie de l’ombre

Dans des nouvelles choquantes de l’univers “Mariés au premier regard”, Noi Phommasak et Steve Moy l’ont appelé quitte.

Bien que le couple #MAFS de la saison 14 ait initialement choisi de rester marié après le jour de la décision et semblait toujours être ensemble il y a deux semaines chez castmate L’anniversaire de Katina DickersonNoi a fait l’annonce officielle ce week-end via Instagram.

Noi a posté des photos de rupture en bikini

Noi, qui était en vacances loin de Boston, s’est rendu sur Instagram Stories avec une série de messages de rupture équipés de chansons introspectives et de légendes sincères. Des chansons de Kanye et Camilla Cabello ont joué derrière des photos et des vidéos d’elle dansant et pratiquant des sports nautiques sans Steve. Tout en s’amusant apparemment, Noi a posté un single sur sa chronologie d’elle-même perchée sur un paddleboard et vêtue d’un bikini.

La légende ne lisait que trois mots; “Le divorce, ça fait du bien.”

PETIT.

Steve passe à autre chose avec un long message

Pour ne pas être en reste, l’ex-mari de Noi, Steve, s’est rendu sur son propre Instagram pour donner son point de vue extrêmement verbeux sur le découplage malheureux.

Aveuglé par l’annonce de son ex-épouse, Steve a déclaré qu’il pensait qu’ils étaient “incompatibles” et a souhaité à Noi et à son chien bien-aimé, Sushi, le meilleur.

“Je ne m’attendais pas à ce que cette annonce se produise aujourd’hui, mais je suis prêt à y faire face. Quand j’ai dit oui le jour de la décision, je savais que notre relation était loin d’être parfaite, mais je croyais qu’avec suffisamment de temps, d’efforts et de compréhension, nous pourrions surmonter les défis auxquels nous étions confrontés et construire une relation saine et fonctionnelle. Communiqué de presse Instagram lu. « Au fil du temps, j’ai perdu espoir que cela puisse arriver et je crois que nous sommes incompatibles d’une manière que les tentatives de compromis ne semblent pas pouvoir résoudre ou surmonter. Je suis persuadé que notre relation n’est pas viable dans sa forme actuelle, et après de nombreuses tentatives, je ne crois pas que nous puissions l’amener au point où elle fonctionne à un niveau suffisamment sain, alors que nos deux besoins sont étant rencontré. Noi, je t’aimerai toujours. Je souhaite tellement que nous soyons mieux adaptés », a-t-il poursuivi. « J’aimerais que nous puissions répondre aux besoins de l’autre sans avoir l’impression de devoir nous compromettre à un point au-delà de ce que nous considérons comme acceptable. Je souhaite que notre volonté d’être flexible les uns envers les autres corresponde à la chimie que nous avons eu la chance d’avoir J’espère que Sushi restera en bonne santé aussi longtemps que possible afin que vous puissiez profiter de votre temps avec lui, et il pourra être là pour vous tout au long de cette prochaine chapitre. J’espère que vous trouverez le soutien dont vous avez besoin auprès des personnes qui vous entourent et des ressources à votre disposition. J’espère que nous pourrons rester cordiaux et qu’à un moment donné, nous pourrons rester en contact, car j’aime vous avoir dans ma vie quand tout va bien. Steve a écrit en s’adressant directement à son ex-femme.

Noi allègue qu’elle a supplié Steve de rester, dit que son chien Sushi est en train de mourir

Malheureusement, Noi n’était pas aussi réceptive ni diplomate que son mari. Elle a allégué dans les commentaires Instagram de Steve qu’elle voulait en fait rester mariée à l’entrepreneur au chômage qui a amélioré sa bague après le jour de la décision, mais il était déjà passé au suivant. Elle a également dit que son chien Sushi était mortellement malade et que Steve s’en foutait.

“Vous avez demandé le divorce … Je vous ai SUPPRIMÉ de rester et vous avez dit – vous ne me DOIT rien”, a écrit Noi sous le message de Steve. “Quoi. Vous n’avez jamais non plus vérifié les sushis depuis qu’il a eu un cancer, puisque vous arbitrez que vous vous souciez ici – laissez-moi vous expliquer – il est en train de mourir, le traitement ne fonctionne pas et vous n’avez jamais demandé de l’aide. Et pendant ce temps, vous saviez que j’étais vulnérable et mon cœur se brisait en dehors de ceci et cela quand vous avez dit que nous devrions divorcer. Vous n’avez pas le cœur brisé, alors arrêtez d’agir ainsi pour tout le monde. Vous avez fait ce choix avant de m’impliquer dans la décision finale et vous avez dit que je n’avais pas le droit d’en parler, même si vous avez dit que vous voyiez déjà d’autres personnes. Sois juste honnête à propos de tes vérités et nous pourrons tous les deux avancer paisiblement !

Les fans sont confus alors que Steve vient de dire qu’ils travaillaient sur leur relation

En fait, Steve a récemment partagé que lui et Noi résolvaient leurs problèmes.

«Il ne devrait pas être surprenant à ce stade que nous essayions de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre relation privée, tout en devenant récemment publics sur les réseaux sociaux, ayant de nombreuses personnes investies et voulant des détails. Nous avons choisi de ne pas partager certaines choses pendant que nous travaillions et résolvions les choses, tout en reconnaissant qu’on s’attend à ce que certaines personnes veuillent en savoir plus », a-t-il posté avec des photos d’eux dans des moments plus heureux.

Les fans (et les ennemis) ont envahi la section des commentaires du développeur de logiciels avec des sentiments mitigés. Bien qu’il semble que Steve essaie peut-être de garder la classe, Noi va parfaitement bien publier des choses sur les réseaux sociaux, ce que Steve lui avait précédemment demandé de ne pas faire pendant la saison 14 de #MAFS.

Noi a ajouté dans un post de suivi que malgré les rumeurs selon lesquelles son Steve était financièrement stable par rapport aux investissements précédents malgré le fait qu’il n’avait pas d’emploi, il est en fait “cassé”.

Ouf! Quel bordel!

Avec la nouvelle de la rupture de Steve et Noi, Katina et Olajuwon sont le dernier couple restant de la saison et ils semblent plus forts que jamais.

De nombreux téléspectateurs de l’émission ont été aveuglés par la nouvelle du divorce de Steve et Noi, mais êtes-vous surpris qu’ils n’y soient pas parvenus ?