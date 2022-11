Steve Davis analyse l’alignement de la Coupe du monde de l’USMNT

Le compteur surprise n’a certainement pas atteint le niveau “Landon Donovan en 2014” alors que la dernière formation de la Coupe du monde des États-Unis a chuté, mais l’entraîneur-chef de l’USMNT, Gregg Berhalter, a certainement donné aux médias et aux supporters beaucoup de viande à mâcher en tant qu’équipe officielle de 26 hommes. a été nommé officiellement.

Les discussions vont certainement s’éterniser sur quelques sélections, en particulier chez le gardien de but et l’attaquant, et sur l’engouement soudain de Berhalter pour les arrières droits, le tout réduisant le patron de l’équipe nationale américaine à une sorte de cible lente pour les critiques si son jeune groupe de frères américains échoue. émerger d’un groupe assez pardonnable au Qatar. D’un autre côté, la majeure partie du drame (et donc la consternation des fans) était du ressort de la queue de sa sélection de 26 hommes.

Surprises dans la sélection de l’équipe USMNT

L’omission de Ricardo Pepi fait grand bruit, tant pour son remplacement ostensible que pour son absence. Plutôt qu’une place pour le produit de l’académie du FC Dallas, qui n’a jamais commencé à Augsbourg en Allemagne mais a fait beaucoup de bruit ces derniers temps avec un score prolifique prêté au football néerlandais Groningen, il y avait de la place sur la liste pour Haji Wright. Oui, le même Haji Wright qui est à peine apparu dans la conversation ces derniers temps. Considérez que Wright ne faisait même pas partie des huit attaquants nommés pour ces récents matchs amicaux.

C’est donc ce qui se rapproche le plus de la célèbre chute de Donovan de Jürgen Klinsmann, lorsque le capricieux patron américain nous a tous mis dans le pétrin en excusant l’un des meilleurs attaquants du pays avant la Coupe du monde 2014.

À part Pepi, le seul choix mercredi qui mérite plus que l’incrédulité de la variété de jardin, ce qui est généralement réservé aux fans qui n’ont pas prêté beaucoup d’attention ou qui ne peuvent pas voir la situation dans son ensemble, est l’omission de Zack Steffen.

Celui-là a fait sourciller tous ceux qui ont regardé Steffen jouer si régulièrement sous Berhalter au cours des trois dernières années. Cela a également dû être une déception pour ceux qui étaient certains que Berhalter “avait ses favoris” – quoi que cela signifie – et qu’il s’en tiendrait obstinément à eux. Le manager américain a clairement noté que les performances de Steffen en prêt au championnat de deuxième niveau de Middlesbrough en Angleterre ont été mitigées.

Alors maintenant, nous retenons tous notre souffle en espérant que le gardien d’Arsenal, Matt Turner, puisse surmonter un récent revers de blessure.

La recherche américaine d’un attaquant confirmé se poursuit

Retour sur l’omission de Pepi, le sérieux casse-tête de mercredi. Si les buts affluent contre le Pays de Galles, l’Angleterre et l’Iran, eh bien, Berhalter sera tiré d’affaire sur celui-ci. Cela semble peu probable, d’autant plus que l’équipe n’a pas réussi à trouver le filet une seule fois lors des récentes mises au point contre le Japon et l’Arabie saoudite. Et compte tenu du fait que les principales menaces américaines Christian Pulisic, Gio Reyna et Timothy Weah n’ont pas toujours été dans les meilleurs endroits ces derniers temps en termes de forme, de blessure ou de capacité générale à convaincre leurs managers de jouer, le choix des attaquants allait toujours être un sujet délicat et important.

Jesus Ferreira s’est récemment installé en tant que numéro 9 incontournable du manager. Bien que son taux de réussite en MLS ait considérablement ralenti à la fin de l’été, la sélection du buteur du FC Dallas avec 18 buts n’a jamais semblé douteuse. Josh Sargent pourrait être répertorié sous la rubrique “légère surprise”, bien que son démarrage rapide cette saison à Norwich City, associé à sa présence physique et à sa capacité sur les coups de pied arrêtés, ait sûrement permis aux partisans de Sargent de se sentir mieux ces derniers temps.

Mais le choix de Berhalter pour un troisième attaquant est plus difficile à expliquer. Il a fait de son mieux dans ses commentaires mercredi soir, remarquant simplement les cruels aléas du timing et de la forme. Si l’alignement de la Coupe du monde avait été sélectionné il y a deux mois, a-t-il déclaré, Jordan Pefok se rendrait probablement au Qatar.

La surprise Haji Wright

Ainsi, plutôt que Pepi ou Pefok ou même Brandon Vazquez, dont les compétences peuvent être légèrement limitées mais qui auraient été brillants en tant que “banger” désigné dans les moments de désespoir en fin de match, la place est revenue à Wright. Oui, le même Wright qui semblait être en disgrâce en juin, appelé singulièrement par Berhalter pour avoir gaspillé une chance lors d’un match nul 1-1 boueux au Salvador.

Le cadre de 6 pieds 3 pouces de Wright est peut-être imposant, mais il n’est pas le bouledogue absolu près du but que Vazquez était dans sa brillante année pour le FC Cincinnati. Maintenant, si Berhalter doit approfondir ses choix d’attaquants, ce qui semble tout à fait possible compte tenu de la propension de Reyna aux blessures et de la forme d’entrée et de sortie de Pulisic pour le club. et pays, il attribuera une grande partie de sa sécurité d’emploi à Wright.

Ailleurs, la révélation de mercredi a été moins dramatique. À moins que ce ne soit votre nom, c’est Paul Arriola, un autre habitué de Berhalter ride-or-die qui a été laissé pour compte. Ou Reggie Cannon de Boavista, qui a perdu sa place d’arrière droit de réserve au profit de Shaq Moore de Nashville SC. Ou le milieu de terrain des Rangers Malik Tillman, qui semblait toujours avoir un tir extérieur.

Il y aura ceux qui citent l’absence de Gaga Slonina comme une erreur. Et ils auront tort. Le plafond de Slonina semble remarquable, c’est pourquoi le gardien de but de 18 ans est actuellement prêté à Chelsea. Mais la plupart des patrons de la Coupe du monde ne sont pas d’accord avec la stratégie «prenez-le pour l’expérience». Si un gardien se blesse ou doit purger une suspension pour carton rouge, cela laisserait les États-Unis précairement proches du but de garde avec un gars qui a fait sa part d’erreurs la saison dernière à Chicago.

Les questions restent en défense

Nous ne savons toujours pas qui sera le partenaire de Walker Zimmerman en défense centrale, mais au moins nous connaissons les choix finaux de Berhalter, aussi décevants soient-ils. Il s’agit très probablement du défenseur des New York Red Bulls Aaron Long, bien qu’il soit postérisé par Vazquez (qui, rappelez-vous, n’a pas faire partie de l’équipe américaine) pour un vainqueur lors des récentes séries éliminatoires de la MLS est un moment déconcertant.

Chris Richards (Crystal Palace) ou Miles Robinson (Atlanta United) auraient eu la voie intérieure lors de cette affectation de départ, mais des blessures les ont retirés de l’équation de la liste. C’est donc le choix du concessionnaire maintenant dans une situation préoccupante de défenseur central. Et c’est une défense centrale qui protège maintenant une situation de gardien de but américain qui n’a pas été aussi instable avant une Coupe du monde depuis… eh bien, jamais vraiment.

Les mordus tactiques souligneront l’ajustement imparfait de Ream si Berhalter choisit de jouer une ligne haute en défense et d’appuyer agressivement devant eux, ce qui a toujours été le plan américain dans ce régime actuel, parfois fonctionnel et parfois pas tellement. Ream n’a jamais été doté d’une vitesse fulgurante, et maintenant il a 35 ans. Mais son jeu splendide ces derniers temps dans un Fulham étonnamment résistant était en quelque sorte une bouée de sauvetage pour Berhalter, qui aurait été affamé de meilleurs choix autrement. (Ce manque de choix peut aider à expliquer la sélection par l’entraîneur de quatre (!) arrières droits potentiels.) Et quelque chose d’autre qui ne fait pas de mal : l’expérience de Ream contre de nombreux attaquants que les États-Unis verront contre le Pays de Galles et l’Angleterre.

L’équilibre au milieu de terrain

Pas de surprise au milieu de terrain, avec Tyler Adams, Weston McKennie et Yunus Musah qui semblent tout à fait susceptibles de former le triangle lorsque les États-Unis affronteront le Pays de Galles le 21 novembre. Seul le nom de Cristian Roldan a peut-être sonné la surprise. Il a été un habitué de la liste sous Berhalter, bien qu’il soit un partant rare. Peut-être qu’il va sur le terrain au Qatar, peut-être pas. Mais lorsque les alignements ont été élargis à 26 joueurs (anciennement 23) pour 2022, prendre un gars du « vestiaire » est devenu un luxe plus facile à justifier.

Son coéquipier des Sounders, Jordan Morris, qui peut fournir un “quelque chose de différent” tactique avec sa vitesse et son style direct au but à partir de points de départ larges, était probablement un autre bénéficiaire de la liste élargie.

La liste n’est pas définitive. Cela se produit avec une soumission officielle à la FIFA au plus tard le 14 novembre. Même dans ce cas, les joueurs blessés peuvent être remplacés sur la liste jusqu’à 24 heures avant le match d’ouverture des États-Unis contre le Pays de Galles.

GARDIENS : Ethan Horvath, Sean Johnson, Matt Turner

DÉFENSEURS: Cameron Carter-Vickers, Sergiño Dest, Aaron Long, Shaq Moore, Tim Ream, Antonee Robinson, Joe Scally, DeAndre Yedlin, Walker Zimmerman

MILIEUX DE TERRAIN: Brenden Aaronson, Kellyn Acosta, Tyler Adams, Luca de la Torre, Weston McKennie, Yunus Musah, Cristian Roldan

ATTAQUANTS : Jesús Ferreira, Jordan Morris, Christian Pulisic, Gio Reyna, Josh Sargent, Tim Weah, Haji Wright

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire