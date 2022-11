Steve Crowder fait une blague à Trayvon Martin/George Zimmerman

De temps en temps, les conservateurs blancs nous rappellent qu’ils sont vraiment des êtres humains terribles. (De plus, “de temps en temps” pourrait bien être la chose la plus généreuse que j’aie jamais écrite concernant la terreur de la droite.)

Le candidat démocrate John Fetterman est maintenant le sénateur élu John Fetterman après avoir renversé un siège républicain en Pennsylvanie et perturbé davantage la «vague rouge» que le GOP espérait.

Fetterman a gagné et il l’a fait sans se présenter comme votre politicien typique en costume-cravate.

De Le gardien:

Un peu plus de 6 pieds 8 pouces avec une barbiche, des tatouages ​​sur ses avant-bras et une forte tendance aux vêtements de travail (pour son portrait officiel, il a choisi de s’asseoir dans une chemise de camp Dickies grise froissée devant le drapeau américain), Fetterman a été décrit comme le premier “sénateur de vêtements de travail” de l’État ainsi que “un mec en short”. Pourtant, malgré cela – ou peut-être à cause de cela – il a brisé l’emprise républicaine sur le vote de la classe ouvrière blanche de Pennsylvanie tout en portant un sweat à capuche noir Carhartt, un vêtement “qui n’est pas chic, est bien fait et surtout durera – tout des qualités qu’un politicien comme Fetterman veut probablement transmettre dans ce qu’il porte », déclare Erynn Masi de Casanova, professeur de sociologie à l’Université de Cincinnati et auteur de Buttoned Up : Clothing, Conformity, and White-Collar Masculinity. “En termes simples, ce sweat à capuche est un moyen facile de lire ce qu’il semble représenter”.

Mais apparemment, le commentateur conservateur et Party City Ben Shapiro Steven Crowder…

a contesté le sweat à capuche de Fetterman, à tel point qu’il a décidé de faire une “blague” raciste et insipide aux dépens de Trayvon Martin, le jeune de 17 ans qui a été abattu par le lâche suprémaciste blanc cassé George Zimmerman.

“Où est Zimmerman quand vous avez besoin de lui”, a plaisanté Crowder sous le rire de celui que cet autre homme blanc était dans le studio avec lui.

(Sérieusement, est-ce que quelqu’un qui ne sent pas 400 ans d’oppression parce qu’il ne se lave pas les jambes sait même qui sont ces gens ?)

Tout d’abord, seuls les plus sectaires des blancs-droits pourraient penser que les blagues de Trayvon sont drôles ou appropriées. Ils vous traiteront de “flocon de neige” si vous êtes offensé, mais ils mettront également leurs tenues du Klan parsemées d’étoiles dans un tas si quelqu’un devait voir un bâtiment qu’il trouvait laid et demander : “Où est Ben Laden quand vous besoin de lui. (En fait, vous n’auriez même pas besoin d’en faire autant. Agenouillez-vous simplement pendant l’hymne national et impliquez que l’Amérique est ne pas le plus grand pays du monde. C’est suffisant pour faire couler ces larmes blanches conservatrices.)

Deuxièmement, Bargain Basement Tucker Carlson (sérieusement, j’ai déjà oublié son vrai nom) suggère simplement que Fetterman devrait être abattu et tué, ce qui serait normalement une personnalité médiatique non-non même en plaisantant– vous savez, si les experts conservateurs avaient des normes de décence humaine de base.

Troisièmement, Crowder a été une poubelle :

De Nouvelles roses:

Au cours de l’histoire de son émission, il s’appelle SCS la journaliste Betty Yu « agressivement asiatique », a déclaré que les victimes de viol sont «féministes lesbiennes aux cheveux bleus“, ont suggéré qu’ils sont des menteurs, et a plaisanté en disant que les agriculteurs noirs plantaient des «arbres Hennessey» dans un sol qui a «un niveau élevé de méthamphétamine». Mais en 2019, Steven Crowder est horrible les commentaires ont atteint un nouveau plus bas après avoir appelé Voix le journaliste Carlos Maza un « pédé lispy, un « petit pédé » et un « gay mexicain ». Dans un tweet du 4 juin 2019, Maza a déclaré : « J’ai passé deux ans à être la cible d’abus racistes et homophobes de la part de l’un des créateurs vedettes de YouTube.

Note complémentaire : Depuis quand les Noirs sont-ils associés à la méthamphétamine ? Crowder est tellement sectaire qu’il ne peut même pas maintenir ses stéréotypes raciaux.

Sérieusement, alors que je maintiens que personne ne sait qui est Crowder en dehors des personnes qui ont des problèmes de débarbouillette et qui pensent que le district de Columbia est une terre étrangère pleine de Mexicains, Pink News a noté qu’il avait “plus de 5,7 millions d’abonnés et 1,5 milliard de vues sur son vidéos », qui nous rappelle que les conservateurs représentent le parti du sectarisme, malgré tout ce que les conservateurs blancs nient.

Crowder est juste un homme terrible qui adhère à une idéologie terrible partagée par des millions de personnes terribles à travers l’Amérique.

Ces personnes terribles incluent également Zimmerman, soit dit en passant.