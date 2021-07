Steve Cooper : l’entraîneur-chef de Swansea quitte son poste au Liberty Stadium | Actualités footballistiques

Steve Cooper a choisi de quitter son poste d’entraîneur-chef de Swansea, a confirmé le club de championnat.

Cooper, 41 ans, a été nommé patron de Swansea à l’été 2019 et a guidé l’équipe galloise vers les play-offs du championnat au cours de ses deux saisons en charge.

Un communiqué du club a déclaré: « Swansea City peut confirmer que l’entraîneur-chef Steve Cooper a décidé de quitter le club.

« Cooper avait encore 12 mois sur le contrat de trois ans qu’il avait signé à son arrivée au Liberty Stadium à l’été 2019.

« Malgré les efforts du club pour entamer un dialogue concernant une prolongation de contrat, il a ensuite été convenu par les deux parties de se séparer mutuellement avant la saison 2021-22. »

Cooper était lié à des postes vacants à Crystal Palace et à West Brom plus tôt cet été, mais ces deux rôles sont maintenant pourvus.

Son départ intervient avec le match d’ouverture de la saison de championnat de Swansea – à Blackburn Rovers le 7 août – à seulement 17 jours.

Cooper a déclaré : « Je suis très fier de ce que nous avons accompli au cours des deux dernières saisons, en particulier pour atteindre la finale des barrages, mais c’est le bon moment pour toutes les parties de faire un changement.

« C’est un club fantastique, avec des supporters incroyables et je leur suis très reconnaissant, ainsi qu’aux joueurs et à tout le staff de m’avoir si bien accueilli ici. Je souhaite à l’équipe tout le succès pour l’avenir. »

Image:

Cooper a mené Swansea à la finale des barrages du championnat la saison dernière



Cooper était dans la pirogue pour la victoire amicale de mardi sur Plymouth, le prochain match de pré-saison du club devant affronter les Bristol Rovers samedi.

Le directeur général de Swansea, Julian Winter, a déclaré: « Nous pensons que cette conclusion est dans le meilleur intérêt du club avec une nouvelle saison dans un peu plus de deux semaines.

« Cette décision a été prise à l’amiable il y a deux semaines, et je tiens à exprimer mes remerciements à Steve pour avoir pris la pré-saison et pour son professionnalisme pendant que ce processus a été résolu.

« Au cours de ses deux années à la tête du club, Steve s’est immergé dans le club et a continuellement amélioré notre position en championnat tout en offrant aux jeunes joueurs une opportunité en équipe première.

« Il a été bien documenté que depuis que le club a abandonné la Premier League, la situation financière en était une qui signifiait que le club devait être beaucoup plus durable et nous sommes heureux que tant de jeunes joueurs soient venus ici et se soient vu offrir cette opportunité par Steve et son équipe d’entraîneurs.

« Tout comme l’équipe de joueurs, lorsqu’un manager a encore 12 mois de contrat, il doit y avoir un plan cohérent qui permet au club de continuer à se développer sur et en dehors du terrain, et qui implique un dialogue autour des contrats.

« Nous avons estimé en tant que club que la situation avait besoin de clarté et avec une nouvelle saison qui se rapproche, la nature mutuelle de cette décision permet aux deux parties d’avoir une chance d’aller de l’avant. »

















2:36



Faits saillants de la finale des barrages du championnat Sky Bet entre Brentford et Swansea City



Cooper a commencé sa carrière d’entraîneur à l’académie de Wrexham, avant de rejoindre Liverpool, puis de prendre la direction de l’équipe anglaise des moins de 17 ans, qu’il a menée à une victoire en Coupe du monde des moins de 17 ans en 2017.

Swansea entrera dans la nouvelle saison sans certains joueurs clés de sa campagne précédente, Andre Ayew étant parti, ainsi que les prêteurs Freddie Woodman et Marc Guehi.

Cooper a mené Swansea à la finale des barrages du championnat en battant Barnsley en demi-finale, mais son équipe a été battue 2-0 par Brentford à Wembley.