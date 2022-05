Steve Cooper « fier » après avoir mené Nottingham Forest en Premier League | Huddersfield a été volé lors d’appels VAR, dit Michael Hefele | Nouvelles du football

Steve Cooper a parlé de sa fierté de ramener Nottingham Forest en Premier League tandis que Michael Hefele a déclaré que Huddersfield avait été “volé” par VAR en finale.

Le but contre son camp de Levi Colwill a envoyé Forest en Premier League pour la première fois en 23 ans lors d’une victoire finale 1-0 contre Huddersfield à Wembley.

Forest était en bas du tableau et sans victoire lorsque Cooper a pris les commandes en septembre – ils ont maintenant remporté le match le plus lucratif du football et se dirigent vers le haut du classement.

Cooper a dit Sports du ciel: “Je suis vraiment content pour les joueurs et les supporters. Je pense que nous avons bien joué en première mi-temps. Et de tous les bons buts que nous avons marqués cette saison, nous en marquons un comme ça – mais ce n’est pas grave. Et nous avons réussi à le mener à bien. Tous ceux qui sont liés à ce club de football le méritent aujourd’hui. Nous nous réjouissons d’un avenir positif.

“C’est un soulagement bien sûr, mais c’est une fierté. J’adore être dans ce club de football. Cela a changé ma vie. Ma famille est ici, les familles des joueurs sont ici – ce club de football, c’est appartenir à une ville. Il se rassemble le jour du match. Nous avons repris Wembley aujourd’hui et sommes en Premier League.

“Ce club de football est construit sur des époques positives du passé et nous voulons bâtir là-dessus. Nous en sommes fiers, mais en même temps, nous devons penser” et si? Pouvons-nous obtenir la Premier League ? Pouvons-nous jouer un football attrayant ? Et si nous pouvions développer de jeunes joueurs ? Et c’est ce que nous avons fait en montrant une attitude et un engagement à ne pas nous faire battre. Nous le méritons.

“C’est un monde glamour d’être footballeur et entraîneur, mais c’est aussi un monde dur et méchant. Et je voulais juste que les joueurs sachent que je serai leur plus grand supporter et que je leur donnerai tout contre vents et marées. Cela ne veut pas dire que je ‘ Je suis doux avec eux ou je n’exige pas d’eux, mais tout le monde aime être aimé. C’est ce que nous avons essayé de faire avec les joueurs.

“Huddersfield a été cambriolé”

Huddersfield de Carlos Corberan peut penser qu’il aurait dû recevoir un penalty à deux reprises dans les phases finales de la seconde mi-temps.

Lors du premier événement, Harry Toffolo a été réservé pour plonger après avoir semblé être coupé par Jack Colback. VAR a accepté l’appel sur le terrain.

Le deuxième est survenu alors que Lewis O’Brien a été abattu par Max Lowe dans la surface de réparation. Encore une fois, cependant, l’arbitre Jon Moss n’était pas intéressé et VAR n’a pas examiné l’incident.

Sports du ciel Le spécialiste et ancien défenseur de Huddersfield, Hefele, était indigné que VAR n’ait renversé aucune de ces décisions.

Il a dit: “Choquant. Huddersfield a été cambriolé. Le VAR est là. Si vous ne donnez pas la pénalité pour le premier, vous devez donner celui-ci car vous savez que vous avez fait une erreur pour le premier.

“Si l’arbitre ne peut pas le voir, et que son équipe ne peut pas le voir, ce qui est médiocre, alors, évidemment, nous avons un VAR pour un si gros match et ils doivent le voir. C’est inacceptable qu’ils ne le fassent pas ‘ Je ne suis pas du tout un mauvais perdant, mais c’est un penalty clair et comment diable les gars du VAR ne peuvent pas voir cela est choquant.”

Compagnon Sports du ciel Le spécialiste Jobi McAnuff était d’accord pour dire que VAR aurait dû aider davantage l’arbitre. Il a dit: “Il y a un contact [on O’Brien] mais c’est ainsi que ce contact est initié. C’est un appel difficile. Beaucoup plus dur que le premier que j’aurais donné. Mais encore une fois, il n’y a pas eu de vérification ni de temps pour que l’arbitre jette un coup d’œil. Si vous avez VAR, allez-y et utilisez-le. Nous l’avons ici dans ce but précis. Regardez combien est en jeu. Allez simplement regarder le moniteur, puis prenez votre décision. Je pense que nous pourrons alors tous vivre un peu mieux avec cette décision.”