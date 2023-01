Steve Cooper espère que Nottingham Forest sera actif dans la fenêtre de transfert de janvier

Steve Cooper a déclaré qu’il espérait que Nottingham Forest chercherait à faire des affaires dans la fenêtre de transfert de janvier après le match nul 1-1 de son équipe contre Chelsea.

Forest a été l’équipe la plus occupée pendant l’été, signant 22 joueurs dans une remarquable campagne de recrutement de 150 millions de livres sterling.

Sur ces 22 joueurs, 19 sont restés au City Ground pour la saison en cours.

Mais Forest a été gêné par les blessures de joueurs clés et Cooper dit qu’il espère qu’ils pourront recruter de nouvelles recrues si les bonnes opportunités se présentent.

Interrogé sur les affaires potentielles dans la fenêtre de transfert de janvier, Cooper a déclaré à Sky Sports : « J’espère que oui (pour faire des affaires en janvier).

“Je travaillerai au jour le jour avec les joueurs qui passeront par le terrain d’entraînement et feront confiance au club pour se mettre au travail.

«S’il y a certaines choses, vous le dites à travers les dents serrées à cause de l’été, Forest a encore signé des joueurs, mais nous avons subi des blessures chez des joueurs clés et c’est tout.

“Si nous pouvons ajouter les bons joueurs aux bons postes, nous voulons le faire.”

Lors du match contre Chelsea, Raheem Sterling a donné l’avantage à l’équipe adverse avant que l’arrière droit Serge Aurier n’égalise pour Forest à la 63e minute.

Le résultat laisse Forest 18e en Premier League, mais Cooper estime que son équipe n’a pas eu de chance de ne pas prendre les trois points du match.

Il ajouta: “Tactiquement, nous étions vraiment bons dans le match, mais pas assez agressifs avec la presse en première mi-temps. On a attendu un peu trop longtemps avant d’aller chercher le ballon, on ne peut pas faire ça contre Chelsea. Mais il faut s’en prendre au bon moment.

“Nous n’avons pas eu de chance avec le but (de Chelsea), il touche la barre et peut aller n’importe où et tomber sur le pied droit de Raheem (Sterling). Nous avons été plus agressifs en seconde période avec de la presse et des duels. Nous étions la meilleure équipe pour moi au cours du match.

«Même en première mi-temps, nous avons quand même créé les meilleures chances de la mi-temps. Sur la base de cela, un point est le moins que nous méritons. Nous devrions tirer un peu d’esprit de la performance et un peu de crédit interne pour le travail que font les joueurs.

“Nous devrions être heureux d’être la meilleure équipe et nous aurions dû gagner, mais nous ne l’avons pas fait. Nous en tirerons les leçons. »

Forest affrontera ensuite un déplacement important à Southampton mercredi.

ALLER PLUS LOIN Fenêtre de transfert de Nottingham Forest : Wanted – un demi-centre et milieu de terrain

(Photo : Getty Images)