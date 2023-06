Steve Cohen dit aux fans des Mets exactement ce qu’ils ne veulent pas entendre

Les fans des Mets de New York veulent des changements drastiques avec l’équipe à haut salaire sous-performante, mais le propriétaire de l’équipe, Steve Cohen, insiste sur la patience.

Les Mets de New York ont ​​dépensé beaucoup d’argent cette intersaison pour devenir officiellement l’équipe avec la masse salariale la plus élevée de tout le baseball. Avec cela, les attentes étaient naturellement élevées non seulement autour de la ligue, mais pour une base de fans qui n’a pas connu de victoire dans les World Series depuis 1986. Mais jusqu’à présent cette saison, l’équipe a sous-performé, détenant un record de 30-34 et portant un sept défaites consécutives avant le match de samedi contre les Pirates de Pittsburgh.

Les fans des Mets ont exprimé leur mécontentement. Que ce soit la construction de la liste ou les partants qui n’ont pas d’impact positif sur l’équipe le jour du match, les fans réclament les emplois de directeur général Billy Eppler et de directeur Buck Showalter. Pour les fans qui espèrent que le propriétaire de l’équipe, Steve Cohen, ira à fond avec George Steinbrenner et licenciera tout le monde sur un coup de tête, cela ne se produit pas.

Cohen s’est entretenu avec le New York Post samedi matin, et lorsqu’on lui a demandé si les fans souhaitaient voir un changement dans les postes de direction ou se débarrasser des joueurs, Cohen a déclaré qu’il ne le ferait pas. Au lieu de cela, il a insisté sur la patience.

Steve Cohen insiste sur la patience pour une base de fans frustrée alors que les Mets sous-performent

« Quand les choses vont vraiment mal, je ne vais pas exploser », a déclaré Cohen, h/t le New York Post. « Je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Je ne pense pas que cela résout quoi que ce soit, si ce n’est que cela donne aux gens une histoire d’une journée. Mais cela ne résout vraiment rien. Il y a beaucoup de reproches à faire du point de vue des performances. Donc exploser, je ne suis pas sûr que ça résolve quoi que ce soit. Cela démontrerait: «Oh, il s’en soucie vraiment. C’est l’un des nôtres. Mais la réalité est que cela ne résoudra pas nos problèmes. Et je pense qu’à certains égards, cela peut être démotivant. « J’essaie d’être réfléchi à ce sujet. Et pas réactionnaire. Parce que j’ai assez d’expérience, que ce soit dans mon entreprise ou même dans le baseball maintenant, pour savoir que quand ça va bien, tu n’es jamais aussi bien que tu le penses, et quand ça va vraiment mal, tu n’es pas aussi aussi mauvais que vous pensez l’être. Les choses peuvent s’inverser assez rapidement. »

Cohen croit pleinement en l’équipe qui prend le terrain presque quotidiennement, et comme il le mentionne, il y a une chance que les Mets puissent changer les choses, car il reste encore de nombreux mois à faire dans la saison.

Avec la masse salariale élevée, les Mets sont censés lutter et devenir un problème pour leurs rivaux des Braves d’Atlanta, qui se situent au sommet de la division. Au lieu de cela, dans cette dernière série, l’équipe a perdu plusieurs avances contre ses rivaux et a subi une défaite humiliante en série. Sans oublier que la star Pete Alonso s’est blessée au poignet gauche après avoir été touchée par un lancer et pourrait être absente pendant un certain temps.

Comme si les fans n’étaient pas assez frustrés après le balayage, ils ont entendu Showalter dire à quel point il était «fier» de l’équipe après avoir perdu 13-10 en manches supplémentaires.

Au 10 juin 2023, Cohen ne fait pas exploser l’équipe. Les choses pourraient-elles changer si l’équipe continue de s’enfoncer dans une spirale descendante ? Qui sait. Il pourrait y avoir des réponses plus claires à mesure que nous nous rapprochons de la date limite des échanges du 1er août. Mais à partir de maintenant, Cohen veut que les fans soient un peu plus patients et espèrent un revirement.