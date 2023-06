Steve Clarke est déterminé à ce que l’Écosse garde un « œil sur le ballon » et batte la Géorgie lors des éliminatoires de l’Euro 2024 pour continuer « le facteur de bien-être » de la spectaculaire victoire tardive sur la Norvège.

Les Écossais ont remporté trois victoires sur trois dans le groupe A avec une victoire palpitante 2-1 à Oslo samedi.

La victoire, grâce aux buts tardifs de l’attaquant Lyndon Dykes et du milieu de terrain Kenny McLean, a suivi des victoires à domicile contre Chypre et l’Espagne, tête de série, en mars.

L’équipe se prépare maintenant à affronter la Géorgie, deuxième, devant une foule à guichets fermés à Hampden Park, où elle a remporté ses cinq derniers matches.

« Je suis le gars en charge donc ils ne vont pas être trop excités », a déclaré Clarke à propos de ses joueurs, avant de reconnaître l’excitation croissante parmi les supporters.

« C’est bien. Tout le monde aime être aimé, alors quand vous entrez dans l’environnement de Hampden Park et que les joueurs ressentent l’accueil de la foule avant le match et pendant l’échauffement, l’hymne national, et j’espère que lorsque le match commencera, nous peut commencer du bon pied et amener la foule derrière nous – c’est agréable d’être aimé.

Kenny McLean a achevé le revirement tardif de l’Écosse en Norvège





« Les joueurs se sentent bien et ils attendent avec impatience une autre salle comble ici, ils ont hâte de réaliser une autre bonne performance et j’espère que nous obtiendrons le bon résultat et que ce facteur de bien-être continue.

« Nous avons parlé après le camp de mars de capitaliser sur la victoire à domicile contre l’Espagne. Nous avons réussi à le faire, bien que tardivement contre la Norvège. Nous apportons un facteur de bien-être à la suite de ces deux résultats, mais nous savons que le football a une habitude de te mordre si tu ne respectes pas le jeu.

« De toute évidence, lorsque vous obtenez de bons résultats, tout se passe bien, mais vous devez comprendre dans le football que si vous détournez les yeux du ballon, vous pouvez être puni. »

L’Ecosse a surpris l’Espagne avec une victoire 2-0 à Hampden Park en mars





Clarke, cependant, a noté les forces de la Géorgie qui est passée à la deuxième place, à cinq points des Écossais avec une victoire 2-1 à Chypre samedi.

L’ancien défenseur écossais, dont l’équipe est « toute présente et correcte » avant le choc de mardi, a déclaré : « Ce sera difficile. J’ai dit dès le début que nous avions le groupe le plus difficile.

« La Géorgie est à coup sûr l’équipe la plus difficile du pot quatre, une défaite en 15 matches, elle est sur une bonne lancée, elle se sentira bien dans sa peau », a-t-il déclaré.

« Une bonne victoire à Chypre, un endroit difficile où aller, ils ont de bons joueurs, une bonne forme pour leur équipe. Donc, match difficile.

« Ils sont une vraie menace, surtout à l’avenir, donc nous devrons bien défendre. Mais c’est une bonne équipe. Nous devons les respecter et respecter le jeu et essayer d’obtenir les trois points. »