Le patron écossais Steve Clarke a admis que l’expansion des effectifs pour l’Euro 2020 lui avait donné « beaucoup de matière à réflexion » après avoir « plus ou moins » choisi une équipe de 23 joueurs.

Il est apparu mardi que l’UEFA permettra aux nations de nommer des équipes de 26 hommes – trois de plus que prévu initialement – dans le but d’alléger la charge des joueurs après une saison condensée causée par la pandémie de coronavirus.

« Je ne l’ai découvert qu’hier », a déclaré Clarke Actualités Sky Sports mercredi. «J’avais plus ou moins cloué le 23 dans ma tête, donc ça m’a donné beaucoup plus à réfléchir.

« De toute évidence, cela rendra le travail plus difficile lorsque vous serez là-bas parce que vous laissez des joueurs qui ne seront pas impliqués dans les matchs, mais c’est une chance pour certains joueurs qui auraient peut-être manqué de faire partie de l’équipe et de vivez toute l’ambiance d’un grand tournoi, ce qui sera bien. «

L’UEFA a fixé une date limite au 1er juin pour la soumission des équipes, mais Clarke dit qu’il nommera une équipe provisoire avant cette date pour le camp de pré-tournoi en Écosse, ce qui reflètera probablement sa sélection finale.

Clarke a confirmé que l’Écosse avait reçu l’autorisation de se rendre en Espagne pour un entraînement par temps chaud, avant de s’envoler pour le Portugal pour affronter la Hollande en amical, puis de se rendre au Luxembourg pour un dernier match d’échauffement.

« Je ne veux pas emmener quelqu’un pendant quatre jours et lui dire ensuite qu’il ne fera pas partie de l’équipe », a déclaré Clarke.

« Si je nomme 26, les 26 qui sont annoncés seront une équipe provisoire car les choses peuvent changer, ce ne sera pas trop loin de l’équipe officielle pour le tournoi. »

« Toujours une chance » pour les joueurs marginaux

Bien qu’il ait eu une bonne idée du dernier groupe de joueurs qu’il souhaitait emmener au tournoi, Clarke a exhorté ceux qui sont en marge de son équipe à montrer leur valeur au cours des dernières semaines de la saison des clubs.

















1:14



Le journaliste de Sky Sports News, Charles Paterson, analyse quels joueurs écossais pourraient bénéficier avec l’UEFA qui devrait augmenter la taille de l’équipe de l’Euro 2020 de cet été de 23 à 26 joueurs en raison de la pandémie de coronavirus.



« On ne sait jamais ce qui va se passer dans le football », a déclaré Clarke. «Les blessures font partie intégrante du jeu, il se peut donc que vous pensiez que vous ne serez pas impliqué parce que vous n’avez pas fait partie des équipes récentes, mais il y a toujours une chance pour que les gens soient impliqués.

« Donc tout le monde doit y aller et faire de son mieux, comme je suis sûr qu’il le fera parce que nous arrivons à la fin de la saison où les prix sont distribués, donc tout le monde veut bien faire pour ses clubs, et alors la sélection sera ce qu’elle est, et certains seront heureux, certains seront déçus, mais c’est juste la nature du travail. «

« La base de Middlesbrough nous gardera hors des projecteurs »

















3:03



Steve Clarke se dit heureux que l’Écosse ait pu confirmer un camp d’entraînement avant l’Euro 2020 en Espagne, ainsi que des matches amicaux contre la Hollande et le Luxembourg.



Lorsque l’équipe de Clarke reviendra de ses préparatifs sur le continent, elle sera basée en Angleterre sur le terrain d’entraînement de Middlesbrough, leur base habituelle à Édimbourg ayant déjà été choisie par les adversaires du groupe D, la République tchèque, qui a sélectionné Oriam avant que l’Écosse ne se soit qualifiée pour le tournoi. .

Clarke pense que la délocalisation pourrait jouer en faveur de l’Écosse alors qu’elle se prépare pour les matches à Glasgow contre la République tchèque et la Croatie, ainsi qu’un voyage au sud à Wembley pour affronter l’Angleterre.

« Je pense que la salle à Middlesbrough est bonne », a déclaré Clarke. «J’ai été, j’ai jeté un coup d’œil. Le terrain d’entraînement de Middlesbrough est un établissement de première classe, l’hôtel est un établissement de première classe.

Image:

L’Écosse sera basée sur le terrain d’entraînement de Middlesbrough à Rockliffe Park pendant l’Euro 2020



« Je pense que ce sera bien d’être loin de l’Écosse, loin des projecteurs intenses. Le centre que nous utilisons à Oriam pour nos matchs à domicile est un établissement public, donc je suis à peu près sûr qu’il y aurait eu beaucoup de gens debout sur le terrain. les opérations bancaires et en essayant de regarder et de voir les sessions, donc nous supprimons probablement un peu l’équation.

« Cela signifie que nous pouvons nous préparer tranquillement pour le tournoi. »