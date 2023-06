Steve Clarke fait l’éloge des supporters écossais après un long retard de pluie lors des éliminatoires de l’Euro 2024 alors que Willy Sagnol critique l’UEFA | Nouvelles du football

Steve Clarke a salué les supporters écossais pour les avoir aidés à traverser une nuit « surréaliste » où leur qualification pour l’Euro 2024 a été retardée en raison d’un terrain gorgé d’eau.

De fortes pluies avant le coup d’envoi ont créé des conditions inadaptées à Hampden Park et le match a été arrêté pendant 90 minutes après sept minutes de jeu afin que le personnel au sol puisse éliminer l’excès d’eau du terrain.

L’Écosse a ensuite battu la Géorgie 2-0 pour remporter quatre victoires sur quatre lors de sa campagne de qualification, le match se terminant à 23h20. Clarke a salué les supporters locaux pour être restés avec leur équipe pendant leur retard et dans la nuit.

« C’était une soirée vraiment étrange et surréaliste, mais nous avons fait la chose la plus importante et obtenu les trois points et c’est une très bonne première moitié de campagne », a déclaré Clarke.

« Les joueurs ont été magnifiques. Ils sont restés concentrés sur le match, sont sortis s’échauffer je ne sais combien de fois.

Image:

Le match de l’Ecosse contre la Géorgie a été suspendu après seulement sept minutes d’action





« Mais je dois mentionner la foule. Chaque fois que les joueurs sont sortis pour s’échauffer, la foule était là pour chanter et applaudir et faire savoir aux joueurs qu’ils étaient là pour les soutenir.

« Cela aurait pu être facile pour les gens de s’éloigner, mais ils sont restés avec l’équipe et nous l’apprécions vraiment. »

Lorsque l’arbitre a appelé les deux groupes de joueurs hors du terrain, le personnel au sol a eu deux occasions de balayer la pluie de la surface. La surface Hampden a échoué la première inspection mais a réussi la seconde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les fans écossais ont chanté avec le hit de Travis « Why Does It Always Rain On Me » pendant un long retard dans leur victoire 2-0 contre la Géorgie à Hampden Park



Les deux groupes de joueurs se sont échauffés sur le terrain 10 minutes plus tard, mais ont ensuite été mystérieusement renvoyés à l’intérieur. Les joueurs écossais sont réapparus et le match devrait reprendre là où il s’était arrêté à 21h15.

Puis, dans des scènes bizarres, les joueurs géorgiens ont d’abord refusé de reprendre le jeu, laissant les joueurs écossais préparés perplexes sur le terrain. Les joueurs visiteurs ont finalement émergé du tunnel pour la reprise à 21h35, une heure et 40 minutes après le coup d’envoi initial du match.

Invité à expliquer sa version des événements, Clarke a déclaré: « Les garçons géorgiens regardaient la façon dont le terrain était au début du match et pensaient que c’était toujours le même.

« Lorsque les deux équipes étaient dans le tunnel une des fois où nous sommes sortis, vous pouviez voir qu’il pleuvait à nouveau et à cause de cela, ils pensaient que le terrain ne serait pas meilleur.

« Mais le terrain a commencé à se vider. Les bénévoles, une grande mention pour eux aussi, balayant l’eau du terrain et faisant tout ce qu’ils peuvent pour que le match continue.

« Et quand Georgia est sortie et a jeté un coup d’œil pendant l’échauffement, ils ont pu voir que le terrain allait bien. Nous y sommes finalement arrivés. »

Entraîneur de la Géorgie : nous avons été traités comme des objets par l’UEFA

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur géorgien Willy Sagnol critique l’UEFA pour son manque de respect après avoir fait pression sur eux pour jouer leur match de qualification à l’Euro 2024 contre l’Écosse après un long retard de pluie



L’entraîneur géorgien Willy Sagnol a critiqué l’UEFA pour avoir manqué de respect à son équipe – en les forçant à sortir rapidement pour reprendre le match.

Il a déclaré: « Le délégué de l’UEFA a déclaré [to us]: ‘Nous devons jouer dans six minutes’. Comment peux-tu dire [that] à certains joueurs, qui sont à l’intérieur depuis 30 minutes, qui n’ont pas dîné ou déjeuné correctement depuis environ quatre heures et demie ou cinq heures ? Comment peut-on dire ça à des professionnels ?

« Même le capitaine de l’Ecosse, (Andy) Robertson, a dit dans le couloir : ‘Peut-être qu’on ne devrait pas recommencer le match’. Parce que je pense que tout le monde en avait assez de la situation. Les joueurs avaient froid, ils ne se sentaient pas bien. assez d’attente.

« Nous étions un peu considérés comme des objets. [They said]: « Tais-toi et fais ce que je te dis de faire ». »

Robertson: Important pour que le match se déroule si le terrain était jouable

Le capitaine écossais Andy Robertson a fait écho aux éloges de Clarke pour les supporters et les bénévoles pour que le match se déroule, mais a déclaré que l’UEFA devait faire confiance à sa prise de décision.

« Un grand merci au personnel au sol – et même les ramasseurs de balles essayaient d’éloigner la pluie du terrain », a déclaré Robertson. Sky Sports Nouvelles mercredi.

« C’était un véritable effort d’équipe de tous pour lancer le match. Nous ne pouvons pas les remercier assez car sans eux, le match n’aurait pas eu lieu.

« Nous avons eu le problème que la Géorgie ne voulait pas que le match se poursuive – heureusement, la bonne chose s’est produite. Le terrain était dans un état jouable et, plus important encore, nous avons réussi à obtenir les trois points.

« Les fans, chaque fois que nous nous sommes réchauffés, les acclamations sont devenues de plus en plus fortes et nous ne pouvons pas les remercier assez. C’est un début massif pour nous dans la campagne.

« D’un point de vue écossais, même si c’était 0-0, nous aurions toujours voulu que le match se poursuive. Nous ne voulions pas revenir plus tard, ni même aujourd’hui [Wednesday]. C’était important de faire avancer le match si le terrain était jouable.

« Peut-être que le score est entré en jeu et qu’ils [Georgia] Je voulais retarder autant que possible, mais vous devez faire confiance à l’UEFA à ce stade. Le terrain était lourd pour nos jambes, c’était la plus longue nuit de match de football. »

Ecosse-Géorgie suspendu – la chronologie complète

19h47 : L’Ecosse contre la Géorgie démarre dans des conditions torrentielles, avec des éclaboussures d’eau à chaque mouvement des joueurs et le ballon se coinçant continuellement.

Image:

De fortes pluies ont commencé à Hampden Park environ 90 minutes avant le coup d’envoi





19h53 : Callum McGregor donne l’avantage à l’Ecosse après six minutes.

19h54 : Il y a un contrôle VAR sur le but alors que l’arbitre Istvan Vad consulte les officiels sur la ligne de touche. L’officiel hongrois parle ensuite aux deux capitaines – ainsi qu’à certains joueurs tentant d’intervenir – des conditions de jeu.

19h57 : Les joueurs et les officiels de match retournent dans les vestiaires alors que le personnel du terrain, le personnel de la SFA et les ramasseurs de balles commencent à balayer le terrain de l’eau de surface.

Image:

Le match a débuté à 19h45 comme d’habitude malgré les conditions





20h : L’UEFA confirme que le match serait suspendu pendant 20 minutes pour permettre à l’eau de surface d’être dégagée, lorsqu’une première inspection du terrain aurait lieu.

20h15 : L’arbitre et un officiel de match qui l’accompagne effectuent leur première inspection du terrain pendant que le personnel continue de nettoyer la surface.

20h21 : Le terrain ne passe pas la première inspection, avec une autre prévue à 20h35. Il est également signalé que si le match n’est pas joué mardi soir, il serait reporté à mercredi, soit à Hampden Park, soit à St Mirren si Hampden Park était jugé injouable.

20h33 : L’arbitre et un officiel de match qui l’accompagne effectuent une deuxième inspection du terrain, alors que les deux équipes, le personnel des coulisses et les officiels de l’association se rassemblent près des pirogues, en attendant une décision.

Image:

Les joueurs de Géorgie n’ont d’abord pas réussi à revenir, mais ils ont redémarré à 21h35.





20h40 : Il est annoncé que les joueurs sortiront pour un échauffement de 10 minutes à 20h45. L’arbitre consulterait les capitaines et s’ils étaient d’accord, le jeu reprendrait à 20h55.

20h45 : Les deux groupes de joueurs émergent pour leur échauffement alors que la pluie recommence à tomber. Cependant, le ballon roule bien sur la surface, les bouches de but recevant toujours le plus d’attention.

20h59 : Les joueurs étaient revenus dans le tunnel – au grand dam des fans et des joueurs écossais.

21h02 : L’heure de redémarrage est repoussée à 21h15.

21h11 : Les joueurs écossais sortent du tunnel, prêts à reprendre le match. Cependant, il n’y a aucun signe des joueurs géorgiens.

21h17 : Viaplay Sports rapporte que l’équipe de Géorgie refuse de revenir pour relancer le match. Les joueurs écossais restent sur le terrain, poursuivant leur deuxième échauffement.

21h19 : L’arbitre émerge à nouveau avec le ballon sous le bras et procède à une autre mini-inspection du terrain, au grand dam des joueurs et des supporters.

Image:

Scott McTominay double l’avance de l’Ecosse sur la Géorgie à Hampden Park





21h22 : L’heure de redémarrage est à nouveau retardée jusqu’à 21h30. Les supporters écossais expriment leur frustration, tandis que les joueurs les applaudissent pour leur patience. Ils retournent bientôt dans le vestiaire une fois de plus.

21h25 : Les joueurs de Géorgie sortent de leur vestiaire sous les huées des supporters locaux.

21h29 : Le redémarrage est de nouveau reporté à 21h35.

21h34 : Les joueurs écossais reviennent sur le terrain dans un énorme rugissement alors que le jeu reprend – une heure et 40 minutes après la suspension initiale du match.