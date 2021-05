Steve Clarke appelle son équipe écossaise à «devenir des légendes» à l’Euro 2020 | Actualités du football

Steve Clarke a appelé ses joueurs écossais à viser à «devenir des légendes» aux Championnats d’Europe de cet été.

Le patron de l’équipe nationale a annoncé son équipe de 26 joueurs pour le tournoi reprogrammé, qui débutera le mois prochain, avec le plus d’intérêt autour du trio non plafonné de Billy Gilmour, Nathan Patterson et David Turnbull.

Les Écossais commenceront bientôt à préparer leur premier tournoi majeur en 23 ans et accueilleront la République tchèque et la Croatie à Hampden Park, avec un match très attendu contre l’Angleterre à Wembley entre les deux.

L’Écosse ne s’est jamais qualifiée pour les huitièmes de finale d’une compétition majeure auparavant et Clarke, s’exprimant lors d’une conférence de presse à Hampden Park, a cherché à percer ce plafond de verre.

















0:39



Clarke dit qu’il a dû prendre des décisions difficiles pour finaliser son équipe pour les Euros, mais pense qu’il a fait les bons choix



Il a déclaré: «Je pense que ça a été une histoire de bien-être et c’est formidable d’être impliqué dans le tournoi.

« Nous voulons être compétitifs. Quand les garçons ont remporté le match en Serbie aux tirs au but (pour se qualifier pour l’Euro 2020), tout le monde a eu un bon coup de pouce, c’était un sentiment fantastique. Tous les garçons sont devenus des héros du jour au lendemain.

« Si nous pouvons sortir des phases de groupes cet été, elles peuvent devenir des légendes, alors pourquoi ne pas viser cela? Il est toujours important d’essayer d’être aussi compétitif que possible.

« J’ai toujours dit que le groupe avait grandi en stature. Plus il y a de sélections, d’expérience internationale et de confiance qu’ils obtiennent des matchs contre des équipes plus grandes et meilleures – j’espère que nous pourrons y aller cet été et causer quelques problèmes aux autres équipes en le groupe.

« Nous allons là-bas avec l’intention de sortir du groupe bien sûr, il ne sert à rien d’y aller si nous voulons juste inventer les chiffres.

« Nous allons là-bas pour être aussi compétitifs que possible et si cela nous rapporte suffisamment de points pour sortir du groupe et entrer dans la phase à élimination directe, comme je l’ai déjà dit, les gars peuvent devenir des légendes. »

« Les jeunes animeront l’équipe »

















1:23



Clarke explique pourquoi il a choisi David Turnbull, Billy Gilmour et Nathan Patterson dans son équipe de 26 euros



Le milieu de terrain de Chelsea Gilmour et l’arrière droit des Rangers Patterson, tous deux âgés de 19 ans, ont été rejoints par Turnbull, le jeune joueur de l’année PFA Scotland de 21 ans du Celtic.

Clarke a expliqué sa réflexion sur la rédaction de « trois joueurs très talentueux » et insiste sur le fait qu’ils sont sur un « pied d’égalité » avec les joueurs les plus expérimentés de son groupe.

Il a déclaré: « Je pense qu’ils ajoutent tous quelque chose à l’équipe. Tout le monde va au camp d’entraînement en Espagne sur un pied d’égalité. Ils ont tous leur chance de faire leur place dans l’équipe pour les Euros.

« Nathan Patterson et David Turnbull ont attiré l’attention en Écosse avec leurs performances pour les Rangers et le Celtic.

« Billy Gilmour est un joueur que je connais depuis longtemps et je sais qu’il est très bien considéré à Chelsea. C’était agréable de le voir obtenir quelques matchs récemment et il a l’air de guérir de sa blessure.

« J’ai essayé de coller le plus possible au noyau de l’équipe, ce qui est important. La camaraderie de l’équipe a été une grande partie de la qualification et j’ai ajouté trois jeunes pour l’animer un peu. »

L’équipe écossaise pour l’Euro 2020

Gardiens de but: Craig Gordon (cœur de Midlothian), David Marshall (comté de Derby), Jon McLaughlin (Rangers)

Défenseurs: Liam Cooper (Leeds United), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (KV Oostende) * en prêt de Celtic, Scott McKenna (Nottingham Forrest), Stephen O’Donnell (Motherwell), Nathan Patterson ( Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Arsenal)

Milieux de terrain: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic)

Attaquants: Ché Adams (Southampton), Lyndon Dykes (Queen’s Park Rangers), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Kevin Nisbet (Hibernian)

Calendrier de l’Euro 2020 d’Ecosse:

Lundi 14 juin – Groupe D: Écosse vs République Tchèque ; Coup d’envoi à 14h (Glasgow)

; Coup d’envoi à 14h (Glasgow) Vendredi 18 juin – Groupe D: Angleterre vs Ecosse; Coup d’envoi 20h (Londres)

vs Ecosse; Coup d’envoi 20h (Londres) Mardi 22 juin – Groupe D: Croatie vs Ecosse; Coup d’envoi 20h (Glasgow)

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleures équipes classées troisième passent