Steve Clarke a résolu l’énigme défensive de l’Écosse, déclare l’ancien chef de l’Association écossaise de football, Gordon Smith | Actualités footballistiques

Gordon Smith a salué Steve Clarke pour avoir résolu le dilemme écossais Andy Robertson et Kieran Tierney.

Cependant, l’ancien chef de l’Association écossaise de football (SFA) craint que le patron de l’équipe nationale n’ait une autre énigme à résoudre alors que les jeunes Billy Gilmour et Nathan Patterson font pression pour commencer.

Clarke a trouvé une nouvelle façon de tirer le meilleur parti de sa paire d’arrières gauches de classe mondiale, avec le skipper Robertson poussé dans un rôle d’ailier et Tierney autorisé à se déplacer vers l’avant sur le chevauchement de la gauche d’un dos Trois.

















Ce plan astucieux a fait taire ceux qui prétendaient qu’il était impossible d’accueillir ses deux défenseurs vedettes dans le même alignement.

Mais Smith estime que l’émergence de l’adolescent de Chelsea Gilmour et de son ancien coéquipier de l’académie des jeunes Rangers Patterson pourrait laisser Clarke avec un autre mal de tête.

Nathan Patterson pourrait présenter la prochaine énigme de Steve Clarke



La paire manque d’expérience en équipe première mais regorge de potentiel, et il y a des appels pour que les deux soient accélérés dans la formation de départ pour le match d’ouverture de l’Euro 2020 de lundi avec la République tchèque à Hampden.

Cela irait à l’encontre des instincts notoirement conservateurs du patron écossais, mais Smith insiste sur le fait qu’il est temps de faire preuve de prudence.

Billy Gilmour fait pression pour commencer pour l'Ecosse à l'Euro



L’ancien leader des Rangers a déclaré : « Je suis vraiment excité. Ce sera un tournoi fantastique.

« Nous avons un groupe assez difficile mais grâce au travail de Steve Clarke, je suis plus confiant que je ne l’ai été depuis longtemps sur l’équipe nationale.

« Il a bien fait de trier cette situation Robertson-Tierney. Vous voyez Tierney chevaucher Robertson du défenseur central.

« Je me souviens des gens qui disaient qu’il ne devrait en jouer qu’un, mais ils devaient tous les deux jouer, même si Tierney était à l’arrière droit. Vous avez besoin de vos meilleurs joueurs sur le terrain. Tierney est exceptionnel.

« Mais si vous cherchez à faire sortir vos meilleurs joueurs, Gilmour et Patterson doivent également être pris en compte.

« Certainement, si Scott McTominay est ramené en défense, Gilmour y irait. C’est un joueur exceptionnel.

« Je l’ai vu pour la première fois à l’âge de neuf ans dans un match pour les jeunes Rangers-Celtic et il a dirigé le spectacle.

















Steven Naismith pense que Gilmour a donné à Clarke un mal de tête de sélection avant son match d'ouverture de l'Euro 2020 contre la République tchèque



« Quand il est allé à Chelsea, je me suis interrogé sur son physique, mais il semble faire face à cela.

« C’est difficile pour Steve Clarke de voir s’il peut s’intégrer quelque part. Vous l’avez vu l’autre soir quand il est venu contre le Luxembourg qu’il peut jouer à ce niveau.

« Je pensais que le jeune Patterson était exceptionnel quand il y est allé aussi l’autre soir.

« Steve doit juste avoir la conviction qu’ils ont la qualité pour faire leur travail, quels que soient leur âge et leur expérience. D’accord, Patterson n’a pratiquement pas joué, mais ceux qu’il a joué pour les Rangers étaient exceptionnels. Il a la qualité et il est marqué en Europe. »

















L'ancien manager de l'Ecosse Craig Brown pense que l'équipe de Clarke est capable de tenir « la distance » à l'Euro 2020



« L’équipe d’Ecosse un retour à l’âge d’or »

L’Écosse est sur le point de goûter à sa première bouchée de tournoi depuis 1998.

Mais Smith estime qu’il y a une bouffée des années 1970 et 1980 dans l’équipe de Clarke alors qu’il revenait à l’âge d’or de l’Écosse lorsque l’équipe nationale s’est qualifiée pour cinq Coupes du monde d’affilée avec une colonne vertébrale composée de stars basées en Angleterre.

Smith – qui a également joué pour Kilmarnock et Brighton pendant ses années de jeu – a déclaré: « Quand Steve Clarke a été nommé, j’ai pensé qu’il était la bonne personne. Il y a deux ans, il a emmené Kilmarnock au troisième rang de la ligue. Maintenant, ils ont été relégués Il y a la différence.

« Nous avons deux matchs à domicile contre les Tchèques et la Croatie – c’est énorme. Quatre des meilleures équipes troisièmes se qualifient pour la phase à élimination directe, il y a donc une réelle chance que nous puissions nous qualifier.

Smith a salué le travail que Clarke a fait en charge de l'Écosse



« Le match contre l’Angleterre à Wembley est passionnant, surtout si nous gagnons le premier match.

« C’est une bonne époque pour nous de les jouer parce que nous avons probablement plus de joueurs qui jouent pour de grands clubs au plus haut niveau en Angleterre que nous n’en avons eu depuis un certain temps.

« Il n’y a pas si longtemps, Darren Fletcher était à peu près le seul joueur de Premier League anglaise de notre équipe.

« Cela remonte à une époque où l’Écosse était considérée comme un marché pour les clubs anglais. La plupart des meilleures équipes avaient des joueurs écossais.

« Liverpool avait Dalglish, Souness et Hansen. Man United avait Albiston, McQueen et Jordan. J’étais le seul Écossais à Brighton ! »