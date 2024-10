Steve Buscemi explique pourquoi les Sopranos devaient se terminer même si certaines co-stars voulaient continuer : « C’était difficile pour lui de maintenir ça »

Les Sopranos sont souvent félicitées pour avoir lancé le deuxième âge d’or de la télévision ou Prestige TV. Une large partie des téléspectateurs et des critiques la considère même comme la plus grande émission télévisée de tous les temps. Même Steve Buscemi, l’acteur de Tony B et l’un des principaux réalisateurs de la série, a accepté. Mais il a affirmé que l’émission de HBO devait se terminer plus tôt car cela aurait eu des conséquences néfastes sur le regretté James Gandolfini.

James Gandolfini avec Steve Buscemi dans Les Sopranos | Créatif : HBO

Il est à noter que The Sopranos, avec 86 épisodes, est plus grand que des émissions comme Breaking Bad (62) et Game of Thrones (73). Pourtant, de nombreux téléspectateurs se demandaient ce qui avait forcé la série à se terminer alors que la plupart des co-stars voulaient continuer la série. Steve Buscemi a avoué que c’était dû au regretté acteur Tony Soprano qui pensait en avoir fait plus qu’assez avec Les Sopranos.

Le regretté James Gandolfini n’a pas pu résister…