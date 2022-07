Steve Burton reste “reconnaissant” quand la vie jette des “boules courbes”: “J’ai la foi”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Steve Burton reste inspiré alors que la vie lui lance des « boules courbes ».

Burton, 52 ans, s’est ouvert dans une récente interview avec Fox News Digital sur ce qui continue de l’inspirer en tant qu’interprète tout en faisant la promotion de la deuxième saison de la série dérivée de Peacock “Days of Our Lives: Beyond Salem” aux côtés de sa co-star Deidre Hall.

La star du feuilleton a demandé le divorce de sa femme de deux décennies en juillet après avoir révélé qu’elle était enceinte d’un bébé qui n’est pas le sien. Il a également été licencié de “l’hôpital général” en raison de son statut de vaccination contre le coronavirus.

STEVE BURTON, SHEREE GUSTIN “ÉTAIENT AU STADE DE CÔTE” AVANT DE SE DIVISER SUR LA GROSSESSE: RAPPORT

“De toute évidence, la vie peut vous lancer des balles courbes, et c’est vraiment, dans la vie, la façon dont vous gérez les choses”, a déclaré Burton à Fox News Digital. “Et je trouve toujours un moyen d’être reconnaissant. Et, vous savez, la gratitude est numéro un pour moi. Et je suis toujours tellement reconnaissant d’être dans un milieu qui existe après plus de 50 ans que Deidre et moi pouvons nous asseoir ici sur un zoom et vous parler de travailler encore pendant la journée et de “Days of Our Lives”. “

“J’ai de l’espoir. J’ai la foi et je suis juste reconnaissant”, a-t-il ajouté.

Burton et Sheree Gustin ont été mariés pendant 23 ans avant leur séparation. Gustin avait révélé qu’elle attendait son quatrième enfant. Quelques jours plus tard, Burton a déclaré publiquement que le bébé n’était pas le sien.

Burton a indiqué la date officielle de séparation du couple au 1er mars, selon des documents judiciaires.

Avant l’annonce du divorce, Burton a été frappé par des changements de carrière après avoir été licencié de “General Hospital” en raison du mandat de vaccin contre le coronavirus d’ABC en novembre.

“Je voulais que vous l’entendiez de moi personnellement”, avait-il expliqué sur Instagram à l’époque. “Malheureusement, ‘l’hôpital général’ m’a laissé partir à cause du mandat de vaccination. J’ai demandé mes exemptions médicales et religieuses, et les deux ont été refusées, ce qui, vous savez, fait mal. Mais c’est aussi une question de liberté personnelle pour moi .”

Cependant, l’acteur reste occupé avec la série dérivée “Days of Our Lives: Beyond Salem”.

La série Peacock a vu le retour de Burton avec les co-stars Hall, Kristian Alfonso, Peter Reckell, Eileen Davidson, Drake Hogestyn, Loretta Devine, Stephen Nichols, Mary Beth Evans, Camila Banus, Robert Scott Wilson et Victoria Konefal.

Burton est revenu dans la série en tant que Harris Michaels après avoir quitté “Days of Our Lives” en 1990. L’acteur a expliqué ce que les fans peuvent attendre du spin-off.

“Vous avez tellement de super couples sur” Days “qui se remettent ensemble, ce qui est génial”, a déclaré Burton à Fox News Digital. “J’ai commencé ma carrière sur ‘Days of Our Lives’, et maintenant les années ont passé, et je reprends mon rôle de Harris Michaels. Et ce personnage fait des trucs dingues.”

“Nous nous amusons. C’est bourré d’action”, a-t-il ajouté. “Il y a tellement de drame. C’est juste – C’était tellement amusant de tourner ça.”

Hall a expliqué qu’après avoir agi ensemble pendant tant d’années, le casting a un “rythme et une chimie” que vous ne trouvez pas tout à fait sur d’autres téléviseurs.

“C’est tellement agréable de pouvoir jouer avec les mêmes personnes année après année”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “Et nous sommes capables de développer un rythme, une chimie et une familiarité qui, je pense, se retrouvent à l’écran.”

“Et même si nous jouons des rivaux dans la série, il y a une petite lueur de ‘Ouais, mais nous sommes vraiment amis en dehors de la scène.’ C’est une famille. Nous l’avons toujours appelé une famille, et c’est exactement ce que c’est.”

En plus de l’amitié entre les acteurs, Burton a expliqué que les fans sont “fidèles”.

“‘Beyond Salem 2’ est spécial dans le sens où nos fans de jour, vous savez, ils sont si fidèles”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “C’est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Ils veulent juste plus de contenu. Et Peacock propose cette série limitée et les fans l’adorent.”

La deuxième saison de “Days of Our Lives: Beyond Salem” a été créée le 11 juillet.