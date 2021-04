L’entraîneur-chef de Newcastle United, Steve Bruce, admet que cette saison a constitué la campagne la plus difficile de sa carrière de manager à ce jour au milieu de la forme incohérente de son équipe en Premier League et des perturbations causées par la pandémie de coronavirus.

Les Magpies ont flirté avec les positions de relégation toute la saison et avant leur match contre West Ham samedi, en direct sur Sky Sports, asseyez-vous six points au-dessus des trois derniers de la Premier League avec sept matches à jouer.

En novembre et décembre de l’année dernière, un certain nombre d’employés jouants et non joueurs de Newcastle ont engagé Covid-19 et les habitués de la première équipe Allan Saint-Maximin et Jamaal Lascelles ont tous deux raté environ deux mois d’action au cours de l’hiver après avoir souffert du long terme. effets du virus. L’épidémie a également vu leur terrain d’entraînement fermé pendant un certain temps et leur match contre Aston Villa reporté début décembre.

Bruce pense également que jouer à huis clos et ne pas voir le parc St James de 52405 places plein pour chaque match à domicile en raison des restrictions gouvernementales au cours de l’année écoulée peut avoir eu un impact plus important sur la forme de l’équipe par rapport aux autres clubs de Premier League.

Samedi 17 avril 12h00



Coup d’envoi à 12h30





Bruce n’a pas pu empêcher Birmingham City d’être relégué au championnat en 2006 et Hull City a été rétrogradé au deuxième niveau en 2015 sous son mandat au KCOM Stadium. Mais le joueur de 60 ans a déclaré que la tâche de conserver le statut de premier plan de Newcastle ce trimestre a été le défi le plus difficile auquel il a été confronté en matière de gestion.

Lorsqu’on lui a demandé si la saison 2020/21 avait été la plus difficile de Bruce à ce jour, il a dit Actualités Sky Sports: « Ouais je pense que je devrais dire ça, avec tout ce qui va avec.

« Il ne pouvait que m’arriver que je suis le manager de Newcastle et que je sois sans notre soutien. Notre soutien est tout à fait unique, nous avons une base de fans formidable, [especially] après les avoir pendant un an et [having] vu comment ils sont contre les grandes équipes et comment ils aident…

Image:

Steve Bruce pense que cette saison a été la plus difficile de sa carrière d’entraîneur à ce jour



« Je ne pense pas que nous ayons pleinement compris la gravité de Covid et ce que cela nous a fait, en particulier après le match de Crystal Palace. Beaucoup de gens n’ont pas du tout été bien.

«Vous parlez d’athlètes suprêmes ici qui ont dû arrêter pendant huit semaines et ne pouvaient pas augmenter leur fréquence cardiaque.

« Cela a été une période vraiment difficile et difficile. Écoutez, nous n’en sommes pas encore sortis, nous avons encore un long chemin à parcourir, mais cela a été difficile bien sûr. »

















0:39



Steve Bruce dit que le coup d’envoi précoce de Newcastle contre West Ham samedi est une « très bonne occasion » de mettre « encore plus de lumière » entre eux et leurs rivaux de relégation



Une défaite lors de leurs six derniers matches a creusé l’écart entre Newcastle et les places de relégation. Poussée par le retour de Callum Wilson et Saint-Maximin sur blessure, l’équipe de Bruce a l’occasion de remporter deux victoires consécutives samedi contre West Ham.

La victoire 2-1 contre Burnley n’était que leur troisième en 20 sorties en championnat et leur première victoire en huit matchs, mais Bruce se sent encouragé par les récentes performances de Newcastle après une mauvaise série de résultats au cours des derniers mois et est convaincu que son équipe peut assurer le sommet. la sécurité des vols cette saison.

« Il ne fait aucun doute que nous avons traversé une mauvaise passe », a-t-il ajouté.

« Si vous êtes dans la moitié inférieure de la Premier League, la raison pour laquelle vous y êtes est [that] quelque part dans la saison, vous traverserez une période difficile.

«La nôtre de décembre à janvier a été très difficile. Vous devez comprendre ce qui se présente en Premier League et y rester si vous le pouvez.

















0:41



Steve Bruce se souvient avoir joué dans le kit gris de Manchester United en 1996 lors de leur défaite contre Southampton – après qu’Ole Gunnar Solskjaer ait déclaré que les bannières rouges de United à Old Trafford avaient entravé leur forme à domicile cette saison.



« L’expérience que vous acquérez en chemin, vous faites appel dans vos moments difficiles, car si vous êtes en Premier League et si vous êtes dans la moitié inférieure, vous allez traverser des moments difficiles, et la ligue est si impitoyable et si bon que vous vous demandez d’où vient votre prochaine victoire, bien sûr.

« Mais nous n’avons perdu qu’un seul dans nos six derniers matchs si lentement et régulièrement que nous accumulons les points pour ce qui est nécessaire pour rester dans cette division. »

West Ham de David Moyes, qui n’a perdu que trois fois cette année civile, se rend à Tyneside après des victoires consécutives contre les Wolves et Leicester City. Les Hammers sont à la quatrième place et leur entraîneur a promis de faire tout ce qu’il pouvait pour essayer de sécuriser le football de la Ligue des champions pour la saison prochaine.

Image:

Steve Bruce et David Moyes se font face à St James ‘Park samedi



Les deux entraîneurs ayant connu des carrières de gestion qui s’étalent sur plus de 20 ans, Bruce pense qu’il existe des similitudes dans la façon dont le couple expérimenté fonctionne et se dit ravi de voir Moyes réussir lors de son deuxième séjour au London Stadium.

« Je pense que nous avons tous les deux la capacité de retrousser nos manches et de travailler dur et je suis vraiment ravi pour Dave », a déclaré Bruce.

«À mon avis, on ne lui a pas donné assez de temps pour obtenir le vrai gros, gros travail. Je suis ravi de le revoir bien parce qu’il travaille sans relâche dans ce qu’il fait.

« Depuis que la Premier League et moi y sommes, Moysey semble toujours avoir été là. Cela doit être quelque chose que nous avons tous les deux, mais je pense que c’est la capacité de travailler dur et de rester coincé dedans.

« Bien sûr, en cours de route, nous avons dû tous les deux avoir une peau épaisse, mais cela en fait partie et je suis ravi de le voir si bien. »