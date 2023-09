Steve Bruce favori pour devenir le prochain manager de l’Irlande

Steve Bruce, l’ancien manager de Newcastle, est désormais le favori pour diriger l’équipe nationale irlandaise.

L’Irlande n’a remporté qu’un seul de ses cinq matches de qualification jusqu’à présent. Les Irlandais risquent donc fortement de rater l’Euro 2024. Même s’ils ne s’en sortent pas bien, Steven Kenny a reçu le feu vert pour poursuivre la campagne de qualification.

Le point culminant sera un match contre les Pays-Bas en novembre. Après cette pause, l’Irlande pourrait avoir besoin d’un nouveau manager permanent. Si Kenny décide de se retirer, le groupe de paris irlandais Paddy Power affirme que Bruce est le favori pour prendre la relève.

Steve Bruce apparaît comme favori pour le poste irlandais

Paddy Power : « Paddy Power a réduit les chances que Steve Bruce soit le prochain manager permanent de la République d’Irlande après une vague de paris sur l’ancien manager de Newcastle United ce matin.

« Bien que la FAI ait confirmé que Stephen Kenny restera en poste jusqu’à la fin de la campagne de qualification pour l’Euro, l’ancien défenseur central de Manchester United a attiré un grand nombre de paris en l’espace de quelques heures, faisant passer sa cote de 11/1. à 2/1.

« Avec l’engagement de la FAI envers Kenny jusqu’en novembre au plus tôt, nous pensions que les choses se seraient calmées, mais au lieu de cela, cela semble avoir déclenché quelque chose et nos clients sont prêts à soutenir Steve Bruce à tout prix. »

Steve Bruce a-t-il déjà dirigé une équipe nationale au cours de sa carrière ?

L’ancien manager irlandais Jack Charlton a demandé à Bruce de représenter les Irlandais à la Coupe du monde 1994. En plus de ses passages à Sunderland et Birmingham, il a également entraîné Sheffield Wednesday. Son poste de direction le plus récent était chez West Brom. Là, il n’a duré que huit mois avant que les Baggies ne le limogent.

Bien qu’il ait fait de vagues références à un retour rapide à la direction après avoir été licencié en octobre de l’année dernière, il est depuis sans club. L’homme de 62 ans s’épanouirait cependant dans un rôle de direction internationale, et l’Irlande est un choix plausible.

PHOTO : IMAGO/PA Images