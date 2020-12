Steve Bruce a lancé un appel sincère au sujet du coronavirus – après avoir révélé que deux stars de Newcastle United avaient été «anéanties» par la maladie.

Le patron de Newcastle a accueilli la victime de Covid Federico Fernandez dans son équipe pour le voyage à Leeds, mais apportera quelques changements pour protéger les joueurs «fatigués» qui avaient déjà récupéré et joué contre West Brom.

Bruce dit qu’il a été «choqué» par la rapidité avec laquelle le virus se propage une fois qu’il s’installe dans un groupe soudé, affirmant qu’il a «disputé» son équipe au cours des six dernières semaines.

Newcastle a toujours Jamaal Lascelles, Javier Manquillo, Fabian Schar et Allan Saint-Maximin, mais le club ne confirmera pas qui a été testé positif, à moins qu’un joueur ne révèle qu’il a été malade.

Bruce a déclaré: «Si jamais vous sous-estimez cette chose, ne le faites pas. Il y a deux joueurs sur lesquels il a un mauvais effet, et ce sont des athlètes d’élite.

«Le plus gros est la fatigue, et la façon dont elle vous a laissé vous sentir fatigué. Les joueurs sont en forme, en bonne santé et jeunes, et pour la grande majorité, cela les lave.

«Mais malheureusement, pour deux des joueurs en particulier, cela ne les a pas submergés.

«Je pense que ce serait une erreur de ma part d’entrer trop dans les détails, mais ils ne seront pas prêts avant au moins deux semaines.