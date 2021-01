Steve Bruce insiste sur le fait que Newcastle a raté Allan Saint-Maximin autant que Liverpool manque Virgil Van Dijk.

L’ailier français est revenu à l’entraînement après avoir été victime d’un coronavirus et de complications, et a joué pour la dernière fois le 21 novembre.

Bruce va le ramener à l’action pour éviter de se blesser au cours de la prochaine quinzaine, après que Saint-Maximin a tweeté: «Je suis de retour bébé …» ce week-end.

Bruce dit que son équipe a raté une étincelle sans lui et admet qu’il cherche une formule pour tirer le meilleur parti du meilleur buteur Callum Wilson, qui est sans but depuis le 19 décembre.

Le patron sous le feu a également laissé 60 millions de livres de talents sur le banc de Joelinton et Miguel Almiron et doit les réhabiliter.

Bruce a déclaré à propos de ses problèmes de frappe qui ont vu United marquer une fois en six matchs: « Peu importe qui vous êtes, que vous soyez Liverpool et que Van Dijk vous manque, ou si vous manquez sans doute votre joueur le plus créatif au sommet. fin du terrain, alors bien sûr il va vous manquer, c’est aussi simple que ça.

«Il peut vous donner une étincelle, il peut vous donner un ascenseur. Sommes-nous devenus trop dépendants? Nous sommes sans lui depuis des semaines, donc je ne peux pas vraiment répondre à cela.

«L’avons-nous manqué? À cent pour cent, oui, parce qu’il peut nous donner quelque chose qui vous donne cette étincelle dans le dernier tiers et en jouant sur la contre-attaque, nous ne sommes pas tout à fait pareils quand il n’est pas dans l’équipe.