Steve Borthwick utilise le jargon d’Eddie Jones mais l’Angleterre doit allumer le feu

jes’il s’agit d’un nouveau chapitre du rugby anglais – comme Maro Itoje nous l’a dit plus d’une fois – alors la première page était moins remarquable pour ce qu’elle disait, plus encore pour ce qu’elle ne disait pas. L’annonce de la première équipe de Steve Borthwick en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre et pas une seule mention de la Coupe du monde, à seulement sept mois, n’a été prononcée. Ces “finisseurs” ont été supprimés – Borthwick préférant les “remplacements” plus prosaïques – n’a fait que souligner à quel point l’ère Eddie Jones a été reléguée à l’histoire.

La sélection de l’équipe de Borthwick est accrocheuse dans la mesure où Manu Tuilagi a été abandonné – Joe Marchant a été préféré – Ben Curry et Ollie Hassell-Collins ont été respectivement les premiers départs et les premières sélections et surtout, Marcus Smith et Owen Farrell continuent comme l’axe 10-12. Borthwick brandit peut-être un nouveau balai, mais tout comme son prédécesseur, c’est un cercle qu’il doit quadriller.

La rétrogradation de Tuilagi est remarquable, car depuis plus d’une décennie, s’il a été en forme, il a joué. Cela n’a pas été le cas aussi souvent que lui et ses entraîneurs l’auraient souhaité, mais Borthwick a saisi l’ortie en le laissant tomber. Il a largement dévié lorsqu’on lui a demandé pourquoi, insistant sur le fait que la porte était toujours ouverte, mais Tuilagi, maintenant âgé de 31 ans, a été en dessous de la moyenne cette saison et Borthwick a clairement indiqué que la sélection de Marchant était une décision basée sur la forme.

Vous sentez que Nick Evans a également eu son mot à dire, car avec Smith à l’ouvreur, Marchant au centre extérieur et Alex Dombrandt au n ° 8, il y a une saveur Harlequins dans l’attaque de l’Angleterre. De même, il était intéressant d’entendre Borthwick suggérer que les opinions de Farrell sur la composition du milieu de terrain avaient été prises en compte. On soupçonnait de plus en plus Farrell de redevenir demi-mouche, où il n’a pas commencé pour l’Angleterre depuis la défaite lamentable de 2021 contre l’Écosse, mais Borthwick a révélé que Farrell lui avait dit qu’il aimait partager les fonctions de meneur de jeu. “Owen a très bien joué dans le maillot 12 pendant de nombreuses années, et certaines des meilleures performances de l’Angleterre ont été avec Owen dans le maillot 12”, a déclaré Borthwick. “Il m’a parlé dans le passé de la façon dont il aime jouer avec d’autres joueurs de balle.”

L’absence de Tuilagi, bien sûr, laisse l’Angleterre légère sur le poids du ballon. Il est peu probable que nous voyions Ellis Genge déployé à l’arrière – comme il l’était effectivement à Paris en mars dernier – mais il peut s’attendre à voir beaucoup de ballon, tout comme Kyle Sinckler et Ollie Hassell-Collins. Plus révélateur, cependant, nous pouvons nous attendre à voir des joueurs avec un point à prouver. Itoje et les six autres membres survivants de l’équipe qui ont perdu contre l’Afrique du Sud en novembre ont une motivation considérable pour s’assurer qu’il n’y a pas d’échos autour de Twickenham samedi.

Maro Itoje (à gauche) et Kyle Sinckler sont susceptibles de jouer un grand rôle dans les plans de Steve Borthwick. Photographie : Andrew Fosker/Seconds Left/Shutterstock

“Les supporters anglais vont voir une équipe redynamisée, une équipe qui est prête à travailler dur, à rester ensemble dans les moments difficiles”, a déclaré Itoje. « Nous avons une passion et une fierté incroyables à représenter la rose. Cela signifie beaucoup pour nos familles individuellement et pour le pays également. Nous sommes pleinement conscients que ces derniers temps, en particulier à l’automne, ce n’était pas à la hauteur de ce que nous attendions de nous. Steve nous a dit que nous devons être fiers de ce que nous faisons et rendre fiers les gens dans les gradins. La pire chose que vous puissiez avoir dans la vie est le regret. Nous avons l’opportunité de repartir à neuf, de repartir à neuf et d’écrire un nouveau chapitre du rugby anglais.

Tous les bons bruits, comme vous vous en doutez, mais l’Angleterre doit trouver un moyen d’allumer le feu parmi les fidèles de Twickenham après cinq défaites en 12 matches l’an dernier et un terrible record récent contre l’Ecosse. Borthwick pense que cela peut venir de joueurs tels que Curry, Max Malins et Marchant – des joueurs désespérés de montrer qu’ils appartiennent à ce niveau après être tombés en disgrâce avec Jones. “Vous voyez, ces joueurs sont tellement désespérés d’être sous le maillot de l’Angleterre”, a-t-il déclaré. “Les joueurs ont eu une opportunité, et c’est ce qu’ils voulaient, c’est une opportunité, et maintenant ils doivent saisir cela.”

Une théorie qui n’est pas sans mérite et il y a du talent qui jonche au sein de cette équipe d’Angleterre. Des joueurs en forme pour leurs clubs aussi, et il y aurait toujours une sensation de yeomen pour une équipe sélectionnée par Borthwick.

Que cela le coupe à la Coupe du monde, dans la chaleur blanche des huitièmes de finale, c’est une autre affaire, mais dans ce nouveau chapitre, il a été précisé que cela peut attendre un autre jour. Et en ce qui concerne les finisseurs, “il y aura l’équipe de départ et les remplaçants”, a déclaré Borthwick. “Je ne suis pas trop obsédé par les choses qui, selon moi, n’ajoutent pas de valeur à l’équipe.”