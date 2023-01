Steve Borthwick : Six Nations est la priorité, pas la Coupe du Monde de Rugby ; Owen Farrell en tant que capitaine “simple” | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, a déclaré qu’Owen Farrell était un “leader fantastique” et que c’était une décision “simple” de le garder comme capitaine.

Steve Borthwick a déclaré que l’Angleterre se concentrait sur les prochains Six Nations et non sur la Coupe du monde de rugby dans huit mois, ajoutant que la décision de nommer Owen Farrell au poste de capitaine était “simple”.

L’entraîneur-chef Borthwick, qui a remplacé Eddie Jones après le limogeage de l’Australien le 6 décembre par la Rugby Football Union (RFU), a également admis que le tacle de Farrell devra changer après la dernière interdiction de l’ouvreur pour un tacle dangereux.

S’exprimant lundi après avoir nommé son équipe pour les Six Nations 2023, Borthwick a été clair dans ses réponses et sa direction pour l’équipe.

Le joueur de 43 ans a également refusé de se laisser distraire par la nouvelle. Jones a été nommé entraîneur-chef de l’Australie tard dimanche (heure du Royaume-Uni), dans un geste qui pourrait déclencher une réunion en quart de finale de la Coupe du monde. en France.

“Je sais que la Coupe du monde approche à grands pas, mais dans 19 jours, nous affronterons l’Ecosse et c’est notre objectif”, a déclaré Borthwick.

“Je suis ravi pour Eddie qu’il entraîne son pays d’origine. Le jour où j’ai été annoncé comme entraîneur-chef de l’Angleterre, il m’a envoyé un message me souhaitant le meilleur et ce matin (lundi), je lui ai envoyé un message lui souhaitant le le meilleur.

“Chaque match contre l’Angleterre compte, c’est là que je me concentre.”

Borthwick a souligné que toute l’Angleterre se concentrait sur les Six Nations 2023, pas sur la Coupe du monde

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait préféré que Jones assume un autre rôle, Borthwick a répondu : “Rien à voir avec moi, mon travail est d’entraîner l’équipe de rugby d’Angleterre.

“J’ai parlé de l’équipe que nous souhaitons construire. Chaque supporter anglais veut voir une équipe anglaise qui joue avec courage et se bat à chaque match et qui trouve un moyen de gagner. C’est notre travail d’entraîner cette équipe.”

Borthwick a travaillé sous le prédécesseur Eddie Jones pendant huit ans (Japon 2012-2015, Angleterre 2015-2020)

Le meneur de jeu des Sarrasins Farrell purgeant actuellement une interdiction pour un tacle élevé, et le fait que Borthwick ait nommé le pilier anglais Ellis Genge comme son capitaine des Leicester Tigers, et que Courtney Lawes ait été capitaine de l’Angleterre devant Farrell vers la fin du règne de Jones, il y avait quelques suggestions Borthwick serait nommer un capitaine autre que Farrell.

Parler à Sports du ciell’entraîneur-chef de l’Angleterre a cependant révélé que c’était une décision facile.

“Avec une telle décision, c’est une décision à laquelle vous réfléchissez beaucoup, car c’est ce que méritent les supporters de l’équipe d’Angleterre”, a déclaré Borthwick. Sports du ciel à Twickenham.

“La décision d’opter pour Owen était simple. En ce sens qu’il est un joueur fantastique et un leader incroyable, qui a le respect de chacun des joueurs.

Farrell dirigera l’Angleterre en tant que capitaine sous Borthwick, l’entraîneur-chef affirmant que c’était “une décision simple”

“Que méritent l’équipe et les supporters ? La meilleure décision que vous puissiez prendre. L’équipe de direction de trois, avec Owen comme capitaine, soutenu par Ellis [Genge] et Courtney [Lawes] en tant que vice-capitaines, sont trois joueurs de classe mondiale, trois brillants leaders et de grands hommes.

“Un vrai mélange de personnalités et de forces.”

Mais la nature du tacle haut de Farrell sur Jack Clement de Gloucester est le dernier exemple de sa technique suspecte et n’est pas passée inaperçue par Borthwick et son numéro deux Kevin Sinfield, l’entraîneur de la défense.

“Dans tout le sport, nous savons que nous devons changer. Owen accepte pleinement qu’il doit changer et est prêt à y travailler extrêmement dur”, a déclaré Borthwick.

“Tous ceux qui ont travaillé avec moi à Leicester sauront à quel point nous avons travaillé dur après la hauteur du tacle. Je pense que pour nous deux et l’équipe d’entraîneurs, nous pensons que c’est la meilleure façon de tacler.

“Nous travaillerons dur dès le premier jour sur la hauteur des tacles au sein de notre équipe. Nous n’hésitons pas à penser que le jeu doit changer. Nos joueurs d’élite devront faire quelques ajustements.”

Borthwick a été embauché comme entraîneur-chef de l’Angleterre le 19 décembre, la Coupe du monde de rugby 2023 commençant en septembre.

“L’Angleterre a besoin de courage, de confiance et de combat”

L’Angleterre n’a que 19 jours avant d’affronter une équipe écossaise qu’elle n’a pas battue à Twickenham depuis 2017 et Borthwick doit relever le défi de reconstruire la foi et la direction après l’automne troublé qui a mis fin au règne de Jones.

Avec un temps limité et des fondations à poser, le plan de match sera initialement simplifié dans la quête pour relancer les fortunes.

“En tant que supporter anglais qui regardait ces matchs de la série d’automne, j’étais vidé”, a déclaré Borthwick.

“La réalité est que dans la série d’automne, lorsque la pression est montée et que les choses ont mal tourné ou ont été mises au défi, l’équipe n’avait pas la clarté nécessaire pour avancer et c’est un point que les joueurs m’ont dit à plusieurs reprises.

“Les joueurs ont besoin de clarté sur la façon dont ils vont jouer. Ils doivent avoir le courage de tirer parti de leurs forces sur le terrain et de se battre à chaque match.

“Nous ferons des changements tactiques, nous nous améliorerons tactiquement sur une période de temps, mais fondamentalement, nous devons aller sur ce terrain contre une équipe écossaise qui vient ici avec beaucoup de confiance et nous devons nous battre.

“Je ne vais pas être un entraîneur assis ici et commençant à parler de temps, de blessures ou de disponibilité. J’ai l’opportunité d’entraîner l’équipe de rugby d’Angleterre.

“J’ai des joueurs fantastiques qui cherchent désespérément à bien faire, désespérés de construire une équipe dont nous pouvons tous être fiers.”