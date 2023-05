Steve Borthwick nomme Tom Harrison comme nouvel entraîneur de mêlée d’Angleterre lors du remaniement avant la Coupe du monde de rugby | Actualités du rugby à XV

Steve Borthwick, entraîneur-chef de l’union de rugby d’Angleterre (Images PA)

Steve Borthwick a nommé Tom Harrison comme nouvel entraîneur de mêlée de l’Angleterre alors qu’il finalisait son équipe pour la Coupe du monde de rugby de cet automne.

Harrison suivra Richard Wigglesworth et Aled Walters pour rejoindre la formation anglaise des Leicester Tigers et devrait commencer à travailler le 1er juin.

Wigglesworth dirigera la stratégie d’entraînement d’attaque et de coups de pied, avec Walters à la tête de la force et du conditionnement.

Tony Roques, l’entraîneur-chef de l’équipe d’Angleterre à sept, travaillera comme entraîneur des contacts et des compétences, et Kevin Sinfield continuera comme entraîneur de la défense.

La nomination de l’entraîneur adjoint des Tigers, Harrison, est celle qui attire le regard. Il faisait partie de l’équipe d’entraîneurs qui a remporté la Gallagher Premiership sous Borthwick la saison dernière, avec Wigglesworth et Walters.

Borthwick a déclaré : « Je suis très heureux de confirmer l’équipe d’entraîneurs d’Angleterre pour la Coupe du monde de rugby.

« Tom est un excellent entraîneur et aura un impact réel dans un domaine qui sera fondamental pour nous en tant qu’équipe. La mêlée de Leicester est renommée dans toute l’Europe et Tom a joué un rôle de premier plan dans ce succès. J’ai pleine confiance en lui et je suis très heureux qu’il rejoigne l’Angleterre. »

Harrison devient le dernier entraîneur de Leicester à faire partie de l’équipe de Borthwick, alors que l’Angleterre cherche à améliorer son travail dans la mêlée après une décevante campagne des Six Nations.

Borthwick est convaincu qu’il s’intégrera bien avec l’entraîneur-chef par intérim sortant des Tigers Wigglesworth et Walters dans la configuration anglaise.

L’entraîneur de mêlée des Leicester Tigers, Tom Harrison, a rejoint la formation anglaise

« Richard a fait ses preuves en tant que joueur et entraîneur de joueurs », a-t-il déclaré. « Vous pouvez voir quel excellent travail il a fait en tant qu’entraîneur-chef des Leicester Tigers au cours des derniers mois. Il a joué lors de Coupes du monde de rugby et a une expérience d’entraîneur en 2019, et comprend les exigences uniques du tournoi et le soutien que les joueurs besoin.

« Il connaît très bien beaucoup de joueurs et apportera des points de vue différents à l’équipe d’entraîneurs. Avec Kevin et Aled, je suis satisfait de l’équilibre et du large éventail d’expériences que l’équipe d’entraîneurs aura.

« Nous savons que cette Coupe du monde sera très compétitive, mais nous sommes vraiment excités par ce que ce groupe d’entraîneurs et de joueurs peut réaliser en France. »

L’Angleterre commence à se préparer pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France avec des camps de préparation commençant à la mi-juin avant de disputer une paire d’affrontements de la série d’été avec le Pays de Galles, ainsi que d’autres matchs contre l’Irlande et les Fidji en août.

Ils affronteront ensuite l’Argentine, le Japon, le Chili et les Samoa dans la poule D du tournoi lui-même, avec un match contre les Pumas le 9 septembre pour donner le coup d’envoi aux finalistes d’il y a quatre ans.