Steve Borthwick montre la porte à trois membres du personnel des coulisses de l’Angleterre

La refonte par Steve Borthwick de l’équipe d’entraîneurs de l’Angleterre s’est accélérée avec trois membres du personnel de l’arrière-boutique d’Eddie Jones à la porte. L’entraîneur des attaquants, Matt Proudfoot, Brett Hodgson et Danny Kerry ont tous quitté la formation anglaise avec Borthwick faisant sa marque avant le début de la campagne des Six Nations le mois prochain.

Proudfoot est la victime la plus médiatisée et a déjà trouvé un nouvel emploi à l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Le mandat de Hodgson en tant qu’entraîneur de la défense a été l’un des plus courts de l’histoire après avoir seulement assumé le rôle après le départ d’Anthony Seibold après la campagne d’automne. Son départ a été signalé lorsque la Rugby Football Union a confirmé l’arrivée de Kevin Sinfield avant Noël. Le mandat de Danny Kerry n’est que légèrement plus long en tant que coordinateur de la formation de Jones.

Le recrutement de Proudfoot par Jones en 2020 a été considéré comme un coup d’État étant donné que le joueur de 50 ans était considéré comme le cerveau de la domination sud-africaine de la mêlée lors de la Coupe du monde 2019. Au cours de ses trois années sous Jones, cependant, Proudfoot n’a pas été en mesure de transformer la mêlée anglaise en une arme toujours puissante – en effet, c’est devenu un handicap l’année dernière, brutalement exposé par les Springboks fin novembre lors de la défaite qui a forcé la RFU à agir.

Son travail était sous surveillance en 2021, mais il est resté en poste avec Richard Cockerill nommé deuxième entraîneur des attaquants, permettant à Proudfoot de se concentrer sur la mêlée. C’était une décision qui n’a pas fonctionné et Borthwick n’a pas perdu de temps pour passer à Proudfoot, qui a été nommé entraîneur-chef consultant de l’équipe surnommée “Maties” à l’Université de Stellenbosch. Le directeur exécutif du rugby de performance de la RFU, Conor O’Shea, a déclaré: “Nous sommes très reconnaissants à Matt pour tout ce qu’il a fait pour l’Angleterre et lui souhaitons plein succès dans sa prochaine carrière.”

Il reste à voir si Borthwick remplacera Proudfoot ou élargira les attributions de Cockerill, mais s’il opte pour le premier, il pourrait faire bien pire que de se tourner vers l’entraîneur de mêlée des Saracens, Ian Peel. Jones prévoyait de faire à nouveau appel aux services de Marc dal Maso, l’expert français en mêlée qu’il avait temporairement nommé en 2017, avant d’être limogé.

Hodgson, qui a suivi Seibold pendant l’automne, devait toujours partir après que Borthwick ait réussi à emmener Sinfield avec lui de Leicester à Twickenham. La nomination de Kerry, qui a guidé l’équipe féminine de hockey de Grande-Bretagne vers l’or olympique en 2016, est intervenue en octobre et de même, son séjour se termine avant de commencer. Cockerill reste en place, Martin Gleeson continuant également comme entraîneur d’attaque, pour le moment, bien que d’autres changements de Borthwick soient attendus.

Pendant ce temps, Joe Marler a déclaré au panel disciplinaire de la RFU que faire référence aux mères d’autres joueurs était une ligne “go-to” suite à ses commentaires faits à Jake Heenan de Bristol qui ont conduit à son interdiction de deux semaines. Lors de l’audience, Marler a accepté une accusation RFU de conduite préjudiciable au jeu pour avoir traité à deux reprises la mère de Heenan, qui est malade à l’hôpital, de putain. Marler a insisté sur le fait qu’il ne savait pas que la mère de Heenan était malade et a soutenu que ses commentaires ne constituaient pas une violence verbale.

Le jugement complet se lit comme suit : “Dans une réponse franche à la question d’un membre du panel, [Marler] a accepté qu’il s’agissait d’une « ligne de départ » normale s’il essayait d’obtenir une réaction lorsqu’il « faisait de la luge ou des côtes » sur un joueur adverse. [Marler] a déclaré qu’il ne le ferait pas à l’avenir, notamment parce qu’« on ne sait jamais ce qui se passe dans la famille des autres ».

Dans une déclaration fournie par Heenan, le flanker de Bristol affirme que c’est l’inaction de l’arbitre, Karl Dickson, qui l’a poussé à “perdre la tête”. Heenan a déclaré: «Après avoir été frappé au sol par Joe Marler le ruck avant la mêlée, je lui ai dit de le couper à la prochaine mêlée. Après quelques mots, il a dit “ta mère est une pute”. Je suis parti une première fois, puis il l’a répété une deuxième fois à laquelle j’ai regardé Karl Dickson. Karl m’a regardé, a détourné les yeux et a secoué la tête. Quand j’ai réalisé qu’il n’allait pas intervenir, j’ai perdu la tête.