Steve Borthwick : l’Angleterre n’aurait pas dû laisser filer son avance | Gregor Townsend : Duhan der Merwe essaie « comme Jonah Lomu Rugby » | Actualités du rugby à XV

Steve Borthwick s’est vu refuser une victoire lors de son premier match en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre

Steve Borthwick a dû regretter un résultat qui a échappé à l’Angleterre après avoir été battu 29-23 par l’Écosse lors de son match d’ouverture des Six Nations de cette année.

Les hôtes ont riposté après avoir perdu 12-7 pour mener d’un point à la mi-temps à Twickenham grâce aux deux premiers essais de Max Malins sous un maillot anglais, puis ont mené 20-12 au début de la seconde mi-temps sur le dos d’Ellis. Le score converti de Genge.

Mais la course de tireurs d’élite de Ben White pour terminer et la deuxième tentative de Duhan van der Merwe pour aller avec un superbe score en première mi-temps ont refusé la victoire de Borthwick lors de son premier match depuis qu’il a succédé à Eddie Jones en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre, ainsi que trois succès consécutifs en Coupe de Calcutta en une ligne pour l’Ecosse.

“Entrer à la mi-temps dans la position dans laquelle nous étions était un immense mérite pour les joueurs et à 20-12 et en contrôle du match, nous ne devrions pas laisser cela nous échapper et nous l’avons fait,” dit Borthwick.

“Nous allons y jeter un coup d’œil, et je pense que cela fait partie de la croissance de l’équipe parce que vous devez traverser une certaine douleur.

“Vous ne voulez pas, mais il y en avait certainement assez sur ce terrain pour dire que je peux voir certains aspects sur lesquels nous travaillons, et je peux voir certaines choses que nous devons améliorer.

“Nous nous sommes mis en position de gagner ce match et nous ne l’avons pas fait, et nous examinerons cela pour nous assurer que nous allons mieux à l’avenir.”

L'entraîneur-chef de l'Angleterre, Steve Borthwick, a déclaré que la douleur de perdre contre l'Écosse à Twickenham contribuera finalement à la croissance de l'équipe.

L’équipe de Borthwick est de retour à domicile dimanche prochain face à l’Italie et devrait rebondir contre les Azzurri, qui n’ont jamais battu l’Angleterre lors des précédentes éditions des Six Nations.

Bien qu’il ait fait partie de l’équipe perdante contre l’Écosse pour la troisième année consécutive, le capitaine anglais Owen Farrell a tiré des points positifs de la performance et pense que l’équipe a montré de nombreux signes d’évolution dans la bonne direction après une difficile série des nations d’automne qui a finalement coûté son travail à Jones.

“Nous sommes au début de notre voyage à la minute”, a déclaré Farrell. “Au cours des 11 derniers jours ensemble, nous avons l’impression qu’il y a eu une certaine croissance, et nous avons l’impression qu’il y a eu une certaine croissance dans cette performance.

“En fin de compte, nous avons dit que nous nous regarderions après ce match et que nous voudrions nous améliorer quel que soit le résultat et c’est toujours le cas.

L’Anglais Owen Farrell semble découragé après la défaite contre l’Ecosse

“Il y a des choses dont nous pouvons être fiers, et beaucoup de mérite doit revenir à l’Ecosse dans la façon dont ils ont joué, mais cela nous permet de nous regarder très bien et je suppose qu’il y aura toujours des erreurs venant de notre premier jeu ensemble dans un nouveau système.

“Mais je sais que ces garçons travailleront dur pour s’assurer qu’ils les réparent.”

Townsend: Van der Merwe essaie “comme Jonah Lomu Rugby”

L'entraîneur-chef de l'Écosse, Gregor Townsend, a déclaré qu'il s'était senti ému au coup de sifflet final alors que son équipe scellait une autre victoire en Calcutta Cup à Twickenham.

L’entraîneur-chef de l’Écosse, Gregor Townsend, n’a pas tari d’éloges sur le héros à deux essais Van der Merwe, qui a mis de côté les blessures récentes pour jouer un rôle de premier plan dans la victoire contre l’Angleterre.

C’est son essai converti à cinq minutes de la fin qui a finalement scellé la victoire des visiteurs, mais le moment fort est survenu en première mi-temps lorsque le joueur de 27 ans a pris le ballon dans sa propre moitié et a laissé six Angleterre. défenseurs traînant dans son sillage pour marquer.

Duhan van der Merwe a joué un rôle de premier plan dans la victoire de l’Écosse sur l’Angleterre

En effet, Townsend a comparé la finition de l’ailier d’Edimbourg à quelque chose d’un jeu vidéo dont les fans d’un certain millésime se souviendront.

« C’était incroyable, n’est-ce pas ? dit Townsend. “Cela m’a rappelé quand vous jouiez à ‘Jonah Lomu Rugby’ et que soudain, une personne peut aller plus vite.

“Duhan n’a pas beaucoup joué au rugby ces dernières semaines. Il s’est très bien entraîné avec nous, mais jouer comme il l’a fait sur le dos d’une blessure et ne pas jouer pour Edimbourg est un véritable témoignage de la façon dont il s’est mis dans ce positionner mentalement et physiquement.

“Ce premier essai était incroyable et un essai qui rend les supporters écossais fous dans la tribune et fait taire tout le monde parce que vous ne voyez pas des essais comme ça très souvent.”

Les joueurs écossais font la fête avec la Calcutta Cup

La victoire de l’Ecosse signifiait que c’était la première fois depuis 1972 qu’ils remportaient la Calcutta Cup pendant trois années consécutives, et ils se préparent maintenant à accueillir le Pays de Galles à Murrayfield.

Le skipper Jamie Ritchie est déterminé à tirer parti de ce résultat et à s’assurer qu’il ne subira pas de contrecoup du Pays de Galles, qui a été battu 34-10 par l’Irlande à Cardiff plus tôt dans la journée.

“Nous sommes ravis de gagner et de conserver la Calcutta Cup, mais nous avons déjà été dans cette position et nous ne l’avons pas soutenu.

“Pour nous, nous apprécierons la compagnie les uns des autres et profiterons de cette victoire, mais lundi prochain, nous recommençons et prêts à partir.”