Steve Borthwick écarte les spéculations sur l’Angleterre après la victoire de la Coupe des champions des Leicester Tigers | Actualités du rugby à XV

Steve Borthwick a balayé les spéculations le liant au poste d’entraîneur-chef de l’Angleterre après la victoire de Leicester en Coupe d’Europe contre les Ospreys

Steve Borthwick a déclaré qu’il se concentrait sur le prochain match de la Coupe des champions Heineken de Leicester alors que les spéculations continuent de persister à propos de sa nomination comme nouvel entraîneur-chef de l’Angleterre.

Borthwick reste le favori pour succéder à Eddie Jones, qui a été limogé il y a cinq jours à la suite d’une mauvaise campagne d’automne après sept ans à la tête.

Le patron de Leicester s’est éloigné des questions sur l’Angleterre, se concentrant sur la première mission européenne délicate des Tigers contre les Ospreys, et il a maintenu cette position après une victoire 23-17 à Swansea.

“J’ai toujours dit depuis que j’ai commencé ici il y a deux ans que nous ne regardons que la semaine prochaine”, a déclaré Borthwick.

“Ma tête est sur Clermont (Auvergne) samedi prochain. Dès le coup de sifflet final, ma tête est sur le prochain match.

“En ce moment, nous devons être respectueux de ce match et de cette compétition. C’était un match serré, et je suis très fier des joueurs.”

Bien que Borthwick repose sur une foule de grands noms tels que le duo anglais Freddie Steward et Ben Youngs, le talonneur argentin Julian Montoya et le numéro huit sud-africain Jasper Wiese, les Tigers ont prévalu.

Leicester était mené 10-6 à la pause, mais les essais en deuxième mi-temps de l’ailier Harry Potter et de l’arrière Anthony Watson – un effort solo époustouflant – les ont mis en charge, tandis que le demi-mouche Charlie Atkinson a converti les deux scores et a lancé trois pénalités.

Watson, qui a rejoint Leicester depuis Bath plus tôt cette année, retrouve rapidement sa forme optimale après son rétablissement complet après une blessure.

Borthwick a ajouté: “Je pense qu’Anthony a très bien joué et a montré sa classe. Je suis tellement content pour lui.

“Il devient plus fort, son rythme devient de plus en plus rapide chaque semaine. Un immense crédit à lui. Il a travaillé dur. Il est l’un des meilleurs joueurs à son poste.

“J’ai pensé que le caractère de l’équipe était magnifique. Les Ospreys étaient excellents – 650 sélections lors de leur 23e journée – et nous avons joué notre cœur et trouvé un moyen de gagner.”