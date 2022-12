Steve Borthwick confirmé comme remplaçant d’Eddie Jones en tant qu’entraîneur-chef masculin de l’Angleterre pour un contrat de cinq ans | Actualités du rugby à XV

Steve Borthwick de Leicester a été confirmé comme remplaçant d’Eddie Jones par la RFU

Steve Borthwick a été nommé nouvel entraîneur-chef de l’équipe masculine d’Angleterre, succédant à Eddie Jones dans ce rôle.

Borthwick a signé un contrat de cinq ans et est rejoint par Kevin Sinfield, la légende de la ligue de rugby avec qui il a travaillé à Leicester Tigers, en tant que nouvel entraîneur de la défense de l’Angleterre.

Borthwick a travaillé sous Jones en tant qu’entraîneur adjoint du Japon avant de le rejoindre en tant qu’entraîneur des attaquants avec l’Angleterre pendant cinq ans, mais a quitté la configuration de la RFU en 2020 pour assumer son premier rôle d’entraîneur-chef avec Leicester.

Le joueur de 43 ans, qui a décroché 57 sélections de test en tant que joueur avec l’Angleterre entre 2001 et 2010, et a été capitaine de son pays, a transformé les Tigres d’une équipe qui a terminé deuxième de la Premiership en 2020 en vainqueurs du titre la saison dernière, battant les Sarrasins en finale à Twickenham.

Borthwick a travaillé aux côtés de Jones pour l’Angleterre en tant qu’entraîneur des attaquants pendant cinq ans entre 2015 et 2020

Sa nomination intervient après que la RFU a choisi de limoger Jones le 6 décembre après sept ans à la tête, et avec la prochaine Coupe du monde de rugby en France à seulement neuf mois.

La RFU a convenu d’un montant de compensation avec Leicester pour une libération anticipée, tandis que Borthwick a guidé les Tigers vers des victoires en Coupe des champions Heineken contre les Ospreys et Clermont Auvergne la semaine dernière.

“Je suis profondément honoré d’être nommé entraîneur-chef de l’Angleterre et je suis très excité par le défi”, a déclaré Borthwick.

“Le jeu anglais regorge de talents et je veux construire une équipe gagnante qui tire le meilleur parti de notre énorme potentiel et inspire les jeunes à tomber amoureux du rugby à XV comme je l’ai fait. Je veux que tout le pays soit fier de nous et de profiter de nous regarder jouer.

“Le travail acharné commence maintenant et la planification de la Guinness Six Nations et de la Coupe du monde de rugby commence aujourd’hui. Je vais tout donner.”

L’Angleterre ne disputera que cinq matches de compétition avant son premier match de Coupe du monde dans la poule D contre l’Argentine le 9 septembre, à commencer par l’Écosse à domicile dans les Six Nations le samedi 4 février.

Ils joueront également quatre matches amicaux de préparation à la Coupe du monde en août contre le Pays de Galles (deux fois) – désormais entraîné à nouveau par Warren Gatland – l’Irlande et les Fidji.

Borthwick a mené Leicester au titre de Premiership la saison dernière, lors de sa deuxième année à la tête, avec Kevin Sinfield (à droite) comme entraîneur de la défense.

La campagne anglaise de novembre a confirmé qu’ils avaient enduré leur pire année civile depuis 2008, puisqu’ils affichaient un record de défaites en test pour la première fois depuis cette année-là également : six défaites, un match nul, cinq victoires.

L’Angleterre a terminé l’automne avec une défaite 27-13 contre l’Afrique du Sud, après avoir subi une première défaite contre l’Argentine à Twickenham pendant 16 ans (et n’importe où pendant 13 ans), battant le Japon et évoquant un match nul 25-25 avec la Nouvelle-Zélande. d’une position de 25-6 derrière avant les 10 dernières minutes.

Borthwick ne se fera aucune illusion quant à la tâche à accomplir, l’Angleterre se dirigeant vers les Six Nations l’année prochaine à la suite de deux campagnes décevantes dans le championnat en 2021 et 2022, lorsqu’elles perdent trois matchs chacune.

Sinfield rejoint l’équipe de Borthwick | Wigglesworth à Leicester

L’équipe d’entraîneurs élargie pour soutenir Borthwick sera annoncée dans les prochaines semaines, bien que la RFU ait confirmé l’arrivée de Sinfield.

Sinfield a eu une carrière décorée dans la ligue de rugby en tant que joueur, entraîneur et administrateur et a reçu un MBE en 2014 et un OBE en 2021 pour ses services à la ligue de rugby et à la collecte de fonds caritative.

Sinfield a collecté plus de 7 millions de livres sterling pour la charité et la recherche en soutien à l’ancien coéquipier Rob Burrow, ainsi qu’à l’ancien joueur de rugby à XV Doddie Weir et au footballeur Stephen Darby, qui ont tous reçu un diagnostic de maladie du motoneurone.

Il a rejoint Borthwick à Leicester avant leur campagne victorieuse.

Sinfield (à droite) avec Rob Burrow

Sinfield avec Doddie Weir, malheureusement décédé le mois dernier

“C’est un moment spécial de rejoindre l’Angleterre en tant qu’entraîneur”, a déclaré Sinfield, qui a joué 29 fois pour l’Angleterre dans la ligue de rugby. “Je sais ce que signifie représenter votre pays et avoir la chance de le faire en tant qu’entraîneur est un véritable honneur.

“Il y a tellement de talents de joueurs en Angleterre et j’ai vraiment hâte de travailler avec l’ensemble de l’équipe de joueurs pour voir ce que nous pouvons accomplir ensemble, en particulier avec une année aussi massive devant nous.

“Je voudrais remercier tout le monde à Leicester Tigers, les joueurs, le personnel et les supporters, de m’avoir accueilli au club. J’ai adoré mon séjour là-bas et je leur souhaite tout le meilleur pour le reste de la saison.

“J’ai hâte de commencer et il n’y a pas de meilleure campagne d’ouverture que les Guinness Six Nations.

À Leicester, Richard Wigglesworth a été nommé entraîneur-chef par intérim, ce qui met un terme à sa carrière sur le terrain.

Wigglesworth a fait plus de 500 apparitions seniors – dont un record de 322 matchs de Premiership et 33 pour l’Angleterre – au cours d’une carrière professionnelle de plus de 20 ans.

Plus à venir.