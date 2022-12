Steve Barclay s’entretiendra avec le syndicat des infirmières – mais ne discutera pas de la rémunération

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, s’entretiendra avec les dirigeants des syndicats infirmiers vers 18 heures lundi soir au milieu d’une guerre des mots de plus en plus amère sur les grèves imminentes.

Bien qu’il ait accepté de parler au Royal College of Nursing (RCN), M. Barclay a clairement indiqué que la position du gouvernement sur la demande du syndicat d’une augmentation des salaires de 5% supérieure à l’inflation reste inchangée.

Il est entendu que le sujet et le statut des pourparlers avec le secrétaire général du RCN, Pat Cullen, n’ont pas été préalablement convenus avant la réunion – mais le secrétaire à la Santé ne devrait pas discuter de la rémunération.

Le porte-parole officiel de Rishi Sunak a déclaré: “Je ne pense pas qu’il soit prévu de parler de rémunération, certainement du point de vue du secrétaire d’État.”

Le responsable n ° 10 a déclaré: «En dehors du salaire – dont nous avons dit à juste titre qu’il appartient à un organe indépendant de décider – il existe des options non salariales à discuter avec les syndicats. Les problèmes affectant le moral des infirmières, par exemple.

Avant les discussions de 18 heures, un porte-parole de la RCN a déclaré: “Nous avons répondu positivement à [Mr Barclay’s] e-mail et nous y assisterons dans l’espoir que le gouvernement est maintenant sérieux au sujet de la négociation.

Plus tôt lundi, M. Barclay a déclaré que céder aux demandes de rémunération enlèverait de l’argent au financement des opérations du NHS – et a de nouveau insisté sur le fait qu’il ne négocierait pas l’offre salariale de 4 et 5% déjà fixée par l’organisme indépendant d’examen des salaires.

Au sujet de l’arriéré de sept millions de personnes en attente d’une opération, M. Barclay a déclaré à la BBC: “Je ne veux pas retirer de l’argent pour éliminer l’arriéré, c’est ce que nous devrions faire – nous devrions prendre de l’argent loin des patients en attente d’opérations pour financer ensuite une rémunération supplémentaire.

Mme Cullen a dit à ITV Bonjour Bretagne que la MRC pourrait retarder une grève prévue pour le 21 décembre si le gouvernement montrait qu’il était prêt à négocier – même par l’intermédiaire de l’Acas – sur une offre salariale améliorée.

Elle a déclaré que si le secrétaire à la Santé “se met autour d’une table avec nous et a des discussions réalistes et honnêtes, il y a de fortes chances que je puisse retourner à mon conseil et dire” Je recommande que nous évitions les grèves et continuions ces négociations ” .”

Le secrétaire fantôme à la santé du travail, Wes Streeting, a qualifié l’approche du gouvernement du différend salarial du NHS de “dégoûtante” – accusant les ministres de “gâter pour un combat” et de laisser tomber les patients en refusant de s’engager correctement avec les syndicats.

Seules “quelques heures de discussion” sur le salaire à la dernière minute pourraient éviter une grève des infirmières, a déclaré M. Streeting.

Il a ajouté: «La MRC et Unison ont déclaré qu’ils annuleraient les grèves cette semaine s’ils étaient prêts à négocier sérieusement avec eux sur les salaires. C’est une offre raisonnable de compromis qui est sûrement trop bonne pour être refusée – alors à quoi diable jouent-ils ? »

M. Streeting a déclaré que “le refus obstiné du gouvernement de s’engager dans des négociations sérieuses montre qu’il est en train de se battre” – a accusé les ministres de blâmer le personnel pour les listes d’attente.

“Ils veulent blâmer les infirmières, blâmer les ambulanciers paramédicaux, blâmer le personnel du NHS pour les défis du service national de santé qui sont la faute directe et la responsabilité de 12 ans de mauvaise gestion des conservateurs – franchement, je pense que c’est dégoûtant”, a déclaré le secrétaire fantôme à la Santé.

M. Streeting a également confirmé que le parti travailliste ne serait pas en mesure de répondre à la demande des syndicats d’une augmentation de salaire de 19% – 5% au-dessus de l’inflation RPI – mais qu’il serait disposé à négocier.

Sir Keir Starmer a accusé plus tôt le gouvernement de faire preuve d’un “manque profond de leadership” face aux grèves – mais a déclaré que la demande salariale des infirmières était “probablement supérieure à ce qui pouvait être payé”.

Cela survient alors que les ministres de haut rang ont tenu une réunion de Cobra – le comité d’intervention d’urgence du gouvernement – ​​pour planifier une vague de grèves dans les jours à venir qui est censée être en cours.

Une vague de grèves des infirmières, des ambulanciers paramédicaux, des cheminots et du personnel des forces frontalières ce mois-ci devrait provoquer des perturbations massives, avec des milliers d’opérations et de rendez-vous du NHS annulés.

Les militaires et les fonctionnaires seront probablement amenés à couvrir le personnel des forces frontalières, tandis que les forces armées seront également déployées dans les fiducies hospitalières avant une grève des ambulanciers le 21 décembre.

La première ministre écossaise et chef du SNP, Nicola Sturgeon, a exhorté Rishi Sunak à suivre l’exemple de son gouvernement en aidant à régler les différends salariaux dans le secteur public.

Les grèves du personnel ambulancier et de certains travailleurs du NHS en Écosse ont été annulées lundi après que les membres de Unite and Unison ont voté pour accepter le dernier accord salarial du gouvernement écossais – une augmentation moyenne de 7,5%.

« Contrairement à nos homologues ailleurs, nous ne nous sommes pas retenus dans ces différends », a-t-elle déclaré. “Je voudrais demander aujourd’hui au gouvernement britannique de se mettre autour de la table avec ces travailleurs afin de résoudre ces problèmes.”

Pendant ce temps, le syndicat ferroviaire, maritime et des transports (RMT) a annoncé que les membres poursuivraient désormais deux grèves de 48 heures chez Network Rail – et 14 compagnies ferroviaires – de mardi à vendredi.

Les espoirs d’une percée majeure dans le conflit ferroviaire ont été anéantis après que les travailleurs de Network Rail ont rejeté une offre salariale. Le RMT a déclaré que 63,6% avaient voté pour rejeter l’offre de Network Rail avec un taux de participation de 83%.