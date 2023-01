Steve Barclay envisage d’antidater l’accord de rémunération du NHS de l’année prochaine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, envisage d’antidater l’augmentation de salaire du personnel du NHS de l’année prochaine dans le cadre des efforts visant à empêcher de nouvelles grèves dans les services de santé ce mois-ci.

Sara Gorton, responsable de la santé chez Unison, a déclaré que M. Barclay avait “reconnu” lors des pourparlers que le règlement salarial de l’année prochaine pourrait impliquer un “retour en arrière” dans l’année de paie en cours.

Cela laisse entrevoir la possibilité que l’accord salarial pour 2023-24 – qui doit être convenu à temps pour avril – pourrait être antidaté et appliqué au dernier trimestre de l’exercice 2022-23.

Cependant, la secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a demandé à la BBC Newsnight sur l’idée d’une offre salariale antidatée, a suggéré que cela pourrait ne pas être suffisant pour éviter les grèves. “Si nous parlions d’une somme assez faible … alors non, je ne pense pas que ce serait suffisant.”

Dans une autre décision potentiellement importante, le secrétaire à la Santé a également déclaré aux syndicats qu’il examinerait leurs appels à un paiement ponctuel pour difficultés avant un examen du règlement salarial de l’année prochaine à partir d’avril.

Une source proche de M. Barclay a déclaré L’indépendant qu’un paiement unique “a été soulevé par les syndicats et nous avons convenu de le retirer et de l’examiner”.

Une source du syndicat de la santé a déclaré L’indépendant qu’un paiement unique de 1 000 £ serait quelque chose que le syndicat envisagerait dans le but de réaliser une percée dans les pourparlers.

Mais les grèves prévues par le personnel ambulancier et les infirmières semblent toujours prêtes à se poursuivre après que les dirigeants syndicaux ont qualifié les pourparlers avec M. Barclay au sujet du conflit salarial de “amèrement décevants” et d’une “insulte”.

Un débrayage des ambulanciers aura lieu mercredi après l’échec des pourparlers de crise, au cours desquels M. Barclay a déclaré aux dirigeants syndicaux que toute augmentation de salaire devrait impliquer une plus grande “productivité et efficacité” du personnel.

Le négociateur Unite Onay Kasab a déclaré que M. Barclay leur avait dit qu’ils devraient “justifier” un paiement par une plus grande productivité. Le responsable syndical a déclaré qu’il était “absolument clair” que le gouvernement “veut que nos membres donnent plus… c’est absolument scandaleux”.

« Ce n’est pas une usine dont nous parlons. Nous parlons de personnes qui travaillent bien au-delà de leurs heures contractuelles de toute façon », a déclaré le responsable de Unite aux diffuseurs. “Quand vous avez du personnel qui travaille des quarts de 18 heures, je pense que c’est insultant.”

Le Royal College of Nursing (RCN) a décrit la réunion de 45 minutes avec M. Barclay comme “amèrement décevante” et a critiqué sa réticence à discuter d’un prix de rémunération 2022-23. La MRC a déclaré que les grèves prévues les 18 et 19 janvier se poursuivraient.

Et le syndicat GMB a déclaré que les grèves des ambulanciers des 11 et 23 janvier se poursuivraient comme prévu après que les pourparlers « eurent échoué ». Rachel Harrison de GMB a déclaré: “Il y avait un certain engagement sur la rémunération – mais pas une offre concrète qui pourrait aider à résoudre ce différend.”

Cela survient alors que le gouvernement présente sa nouvelle législation controversée pour faire respecter les «niveaux de sécurité minimaux» lors des grèves au Parlement mardi.

Le secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a déclaré à Sky News qu’il voulait “s’assurer que nous ne nous retrouvons pas dans une situation où la vie des gens est en danger, tout en respectant le droit de se retirer du travail et de faire grève”.

Interrogé sur les affirmations des syndicats selon lesquelles le personnel du NHS était invité à travailler plus dur pour un salaire plus élevé, M. Shapps a déclaré: “Je ne pense pas que ce soit une réflexion correcte.”

Il a ajouté : « Il est parfaitement possible de faire les choses beaucoup plus efficacement dans le passé – nous savons qu’il existe des façons plus efficaces de faire les choses. Le secrétaire à la santé disait: “Écoutez, profitons de ces choses”.

Des milliers de jeunes médecins en Angleterre ont commencé à voter lundi sur l’opportunité de faire grève. Les physiothérapeutes ont déclaré qu’ils annonceraient des dates de grève plus tard cette semaine, malgré les discussions avec M. Barclay.

“Bien que la réunion ait été plus constructive cette fois, il n’y a rien de tangible sur la table”, a déclaré Elaine Sparkes de la Chartered Society of Physiotherapy.