Steve Barclay dit que les grèves du NHS présentent un risque important pour les patients alors que jusqu’à 100 000 infirmières se préparent à sortir cette semaine

STEVE Barclay avertit aujourd’hui que les grèves du NHS présentent un “risque important” pour les patients.

Le secrétaire à la Santé s’est dit “profondément préoccupé” par l’impact des débrayages des infirmières et des ambulanciers sur les malades.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, quitte les studios Millbank à Westminster, Londo Crédit : PA

Ce sont ses commentaires les plus durs à ce jour et ils surviennent alors que les Britanniques se préparent à être frappés par la plus grande vague de grèves paralysantes depuis le début des années 1980.

Jusqu’à 100 000 infirmières sortiront ce jeudi et le mardi suivant lors de leur toute première grève nationale.

Les équipes d’ambulance déposeront leurs outils la semaine prochaine.

Et les cheminots, les postiers et le personnel des forces frontalières organisent tous des grèves roulantes – détruisant les fêtes de Noël et les plans de voyage et sabotant les entreprises.

Pourtant, des dizaines de députés travaillistes incendiaires se préparent à rejoindre les lignes de piquetage

Dans un article cinglant pour The Sun dimanche, M. Barclay a déclaré que les grèves nuiront aux patients.

Il a déclaré: “Dans un hiver où nous nous inquiétons de Covid, de la grippe et du Strep A – en plus des arriérés de Covid – je suis profondément préoccupé par les risques de grève pour les patients.”

Le ministre a ajouté: “Nous travaillons dur pour nous assurer que les patients subissent le moins de perturbations possible, mais avec le NHS déjà sous pression en raison de la pandémie de Covid et de l’hiver à venir, les risques pour les patients seront importants.”

Le Royal College of Nursing (RCN) fait grève au sujet des salaires après avoir exigé une augmentation de salaire de 19 % pour lutter contre l’inflation.

M. Barclay a supplié les chefs syndicaux d’annuler les débrayages et de revenir autour de la table des négociations.

Mick Lynch, secrétaire général du syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT), mène la grève des cheminots Crédit : PA

Jusqu’à 15 000 opérations devraient être annulées cette semaine en raison de la grève des infirmières.

Des troupes seront mobilisées pour conduire des ambulances afin de maintenir le fonctionnement des hôpitaux.

Mais alors que les familles et les entreprises britanniques évaluent le coût dévastateur de la misère des grèves, des dizaines de députés travaillistes devraient rejoindre les lignes de piquetage.

Clive Lewis, député travailliste de Norwich South, a déclaré dimanche au Sun: «Je rejoindrai la ligne de piquetage. J’ai toujours essayé de m’entendre avec le piquet de chaque gréviste pour leur montrer mon soutien.

Andy McDonald, un ancien ministre fantôme, a déclaré: “Je soutiendrai ceux qui font la grève chaque fois que je le pourrai.”

Sir Keir Starmer a ordonné aux députés travaillistes de rester à l’écart des lignes de piquetage – mais beaucoup de ceux qui l’ont défié n’ont pas été punis.

Et il est apparu hier que le Parti travailliste avait accepté 15 millions de livres sterling des syndicats en grève depuis que Sir Keir est devenu chef en avril 2020.

Le dirigeant travailliste a refusé à plusieurs reprises de condamner les grévistes.

La Grande-Bretagne est frappée par la plus grande vague de troubles industriels en 40 ans en un mois de misère.

Cela coûtera des milliards aux entreprises en recettes perdues, tandis que les plans d’escapade de Noël pour des millions ont été détruits.

De joyeux patrons syndicaux affiliés au Labour se sont vantés de coordonner les grèves.

Mick « le grincheux » Lynch, patron du RMT, a déclaré que les syndicats ont le « devoir de coordonner » les grèves.

Andy Prendergast, le secrétaire national du GMB, a déclaré que les dirigeants syndicaux devraient se coordonner pour avoir un “impact maximal”.

Lord Ian Austin – un ancien député travailliste et conseiller politique de Gordon Brown qui siège maintenant en tant que pair indépendant – a exhorté Sir Keir à se montrer dur avec les députés travaillistes qui le défient de rejoindre les piquets de grève.

Il a déclaré: «Keir Starmer doit s’assurer que ses ministres fantômes défendent les personnes qui veulent se rendre au travail et utiliser les services publics et pas seulement les patrons syndicaux d’extrême gauche qui immobilisent le pays.

“C’est pourquoi il devra licencier les ministres fantômes qui pensent que leur travail consiste à traîner sur la ligne de piquetage.”

Les infirmières ne feront pas grève dans les A&E pour enfants autonomes en raison de la crise du streptocoque A, a déclaré la MRC hier soir.

Pat Cullen, secrétaire général du RCN, a déclaré : « Pendant des années, les patients ont payé le prix de la pénurie d’infirmières du gouvernement et c’est pourquoi le public soutient notre campagne.

« La sécurité des patients est toujours notre priorité absolue et cette décision sur la protection des A&E pour enfants le montre.

«Les infirmières des A&E à travers le Royaume-Uni jouent actuellement un rôle crucial dans la gestion du streptocoque A.

« Les ministres refusent de bouger. Ils doivent négocier avec les infirmières – je ne creuserai pas si elles ne creusent pas.