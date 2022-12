Steve Barclay confronté à la mère de sa fille malade pour des «dommages terribles» au NHS

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a été confronté à la mère d’une fillette de trois ans atteinte de fibrose kystique au sujet des « terribles dommages » causés au NHS lors d’une visite dans un hôpital de Londres.

Sarah Pinnington-Auld a déclaré à M. Barclay que le gouvernement n’avait pas réussi à financer correctement le service de santé alors qu’il se rendait au chevet de sa fille Lucy au King’s College Hospital.

« Les dommages que vous causez à des familles comme moi sont terribles », a-t-elle dit au ministre. “Nous sommes tellement chanceux en tant que nation d’avoir notre NHS – j’ai l’impression que vous le critiquez tout le temps.”

Mme Pinnington-Auld a suggéré que les ministres conservateurs avaient injustement imputé les listes d’attente record à la crise de Covid. «Ce n’est plus juste de blâmer la pandémie. Nous avions des problèmes auparavant – nous manquions de médecins, nous manquions de lits », a-t-elle déclaré.

Condamnant le “manque de ressources” accordé au NHS au milieu des grèves en cours, la mère passionnée a déclaré à M. Barclay que les médecins et les infirmières étaient “travaillés jusqu’à l’os”.

Elle a ajouté: “Nous passons à un système privatisé, comme l’Amérique, où la disparité des services de santé entre riches et pauvres est vaste.”

M. Barclay – surpris par ses critiques sincères – a de nouveau refusé de négocier une amélioration de l’accord salarial pour le personnel du NHS, malgré le fait que les infirmières devaient à nouveau faire grève mardi et que les ambulanciers devaient commencer une action revendicative mercredi.

Mme Pinnington-Auld lui a dit que sa fille avait été rayée de la liste d’attente “absolument horrible” malgré une condition qui raccourcissait la vie, en raison du “nombre obscène de personnes” en attente de traitement.

“Ses soins ici ont été absolument incroyables”, a-t-elle déclaré au ministre. “Les médecins et les infirmières – tout le monde a été brillant, compte tenu de ce qu’ils vivent, compte tenu de la pénurie de personnel, compte tenu du manque de ressources.”

Elle a ajouté: «Nous avons de brillants experts et ils travaillent jusqu’à la moelle… le niveau de soins qu’ils fournissent est incroyable – mais ils ne sont pas en mesure de les fournir comme ils le souhaitent car les ressources ne sont pas là. ”

M. Barclay a refusé d’être tiré sur la question de savoir si d’autres ministres voulaient qu’il aille plus loin sur le salaire du NHS – soulignant à nouveau l’offre de l’organisme de révision des salaires faite en février, qui a vu les infirmières offrir une augmentation de salaire moyenne de 4%.

Se référant à la demande de RCN de 5% au-dessus de l’inflation, il a déclaré: «Il doit également être équilibré entre ce qui est abordable pour l’économie dans son ensemble. Une demande de paiement de 19 %, ce qui est bien supérieur à ce que la plupart de vos téléspectateurs eux-mêmes recevront, n’est pas abordable.

Le Royal College of Nursing (RCN) s’est engagé à organiser une nouvelle vague de grèves plus sévères en janvier si les ministres ne sont pas prêts à ouvrir des pourparlers dans les 48 heures suivant le départ de ses membres mardi.

Patricia Marquis, directrice anglaise du RCN, a déclaré que le syndicat ne voulait pas de grèves prolongées – mais a averti que son mandat d’action revendicative couvrait les six prochains mois.

Des infirmières se rassemblent devant l’hôpital St Thomas (EPA)

Et la dirigeante de Unite, Sharon Graham, a déclaré que M. Barclay obtiendrait un “réveil brutal” s’il refusait de négocier avec les syndicats de la santé sur les salaires, car elle a insisté sur le fait que les syndicats ne “cligneraient pas d’abord” pour sortir de l’impasse.

Mme Graham – dont le syndicat coordonne les grèves des ambulances de mercredi avec Unison et GMB – a déclaré que le secrétaire à la Santé « devra porter le bidon si les patients souffrent ».

Pendant ce temps, Saffron Cordery, directeur général par intérim des fournisseurs du NHS, a déclaré lundi que 999 appels qui affectent «la vie et l’intégrité physique» seront répondus par les ambulanciers.

Mme Cordery a déclaré que le NHS faisait face à une semaine “incroyablement difficile et perturbée” – exhortant le gouvernement et les syndicats à parvenir à un accord sur les salaires dès que possible.

M. Barclay, a demandé si des ambulances seraient disponibles pour une personne âgée qui est tombée et s’est cassé la hanche, a déclaré: «Les gens devraient donc continuer à appeler le 999 là où ils ont besoin d’une ambulance. Mais il y aura des impacts sur les patients à la suite de la grève.

“Et c’est pourquoi j’appelle les syndicats à concrétiser leurs déclarations selon lesquelles ils protégeront les personnes dont la vie est en danger et les réponses d’urgence”, a ajouté le ministre.

Avant une réunion Cobra avec de hauts responsables lundi, le ministre du Cabinet, Oliver Dowden, a déclaré qu’il n’était “pas juste” que le personnel des forces armées doive couvrir les travailleurs en grève pendant la période des fêtes.

Exhortant les syndicats à “accorder une pause aux militaires ce Noël”, M. Dowden a déclaré qu’en cas de blessures moins graves, les gens devraient se rendre à l’hôpital par leurs propres moyens mercredi.