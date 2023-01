Steve Barclay “concède” qu’il devra augmenter l’offre salariale du NHS pour éviter les grèves

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Bilan de santé pour recevoir une analyse exclusive sur la semaine en santé Recevez notre e-mail gratuit de bilan de santé

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a concédé en privé qu’il devra offrir une augmentation de salaire plus élevée au personnel du NHS.

M. Barclay a admis que plus d’un million de membres du personnel du NHS méritaient plus d’argent alors qu’il avait précédemment insisté sur le fait que les augmentations de salaire existantes étaient tout ce que le gouvernement pouvait se permettre.

Mais, il a également précisé que toute nouvelle augmentation de salaire proviendrait du budget actuel de la santé, ce qui signifie des réductions potentielles de services clés, selon Le gardien.

Son revirement intervient avant que les infirmières en Angleterre n’organisent deux autres grèves la semaine prochaine, ce qui obligera probablement les hôpitaux à travailler à nouveau à capacité réduite à la suite d’une action revendicative précédente.

Au cours des dernières semaines, les ambulanciers et les infirmières se sont tous mis en grève pour des différends concernant les salaires, le financement et les conditions de travail dans le NHS, provoquant des perturbations majeures des services de santé, les jeunes médecins votant actuellement sur l’opportunité de sortir.

Selon des sources, M. Barclay reviendra sur son offre initiale de 1 400 £ dans l’espoir d’empêcher de nouvelles perturbations des soins et du traitement du NHS.

“Les ministres ont l’intention d’empêcher de nouvelles grèves du NHS et comprennent qu’il devra y avoir une offre de soutien supplémentaire sur la table pour 2022-23”, a déclaré une source gouvernementale. Le gardien.

La source a déclaré que le Trésor attendait que le secrétaire à la Santé décide quels services du NHS devraient être réduits afin de fournir l’augmentation de salaire, et une fois cela fait, les responsables évalueront si le fait de dépasser les offres initiales menacera les plans du gouvernement pour contrôler l’inflation.

Le chancelier Jeremy Hunt a précédemment exclu de fournir plus d’argent pour financer les augmentations de salaire des agents de santé et a déclaré à Barclay qu’il devra réduire le budget de son propre ministère de la Santé et des Affaires sociales, ou plus probablement, du NHS England pour financer un offre supérieure.

Ambulanciers sur la ligne de piquetage à l’extérieur de la salle de contrôle du London Ambulance Service NHS Trust à Waterloo, Londres (PENNSYLVANIE)

Les responsables syndicaux ont reconnu les plans du secrétaire à la Santé de financer un accord amélioré pour le personnel du NHS au cours de l’exercice, parlant d’un changement d’atmosphère entre eux et M. Barclay lundi.

“Il semble y avoir un certain sérieux de la part du DHSC pour trouver une solution maintenant”, a déclaré un responsable Le gardien.

Malgré l’offre prévue, il est peu probable que M. Barclay fasse de nouvelles propositions à temps pour empêcher les grèves des infirmières en Angleterre mercredi et jeudi prochains.

Les syndicats se préparent également à intensifier les actions revendicatives sur les salaires, le syndicat GMB devant annoncer au début de la semaine prochaine d’autres débrayages de ses membres dans les services d’ambulance en Angleterre et au Pays de Galles.