Steve Bannon va découvrir son sort en prison

Steve Bannon, l’ancien stratège en chef de la Maison Blanche et l’un des principaux alliés de Donald Trump, est sur le point de découvrir si son appel concernant sa condamnation pour outrage au Congrès sera couronné de succès.

Bannon a été condamné à quatre mois de prison en octobre 2022 après avoir été reconnu coupable de deux chefs d’outrage en lien avec son non-respect d’une assignation à comparaître du Congrès qui lui a été délivrée par le comité spécial de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier.

Les plaidoiries seront entendues devant une cour d’appel le 9 novembre. Bannon n’a purgé aucune peine de prison en attendant les résultats de son appel de condamnation.

Bannon a fait appel de sa condamnation tout en arguant qu’il n’était pas en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles il avait défié l’assignation à comparaître. David Schoen, l’avocat de Bannon, a déclaré à la Cour d’appel que Trump avait invoqué le privilège exécutif le 5 octobre 2021, ce qui empêchait Bannon de témoigner ou de remettre des documents, et que son ancien avocat, Robert Costello, avait dit à Bannon qu’il ne pouvait pas renoncer. il.

L’ancien conseiller principal de la Maison Blanche, Stephen Bannon, quitte le tribunal fédéral le 21 octobre 2022 à Washington, DC. Bannon est sur le point d’entendre le résultat de son appel contre sa condamnation pour outrage au Congrès.

Getty Images



Les procureurs ont rejeté la demande de privilège exécutif et ont noté que Bannon était un simple citoyen depuis son départ de la Maison Blanche en 2017. Il a été inculpé d’outrage le 12 novembre 2021.

Les deux parties disposeront de 10 minutes pour faire valoir leurs arguments devant le panel de trois juges siégeant à la cour d’appel.

Avant les audiences, Schoen a déclaré Semaine d’actualités : « Quelle que soit la position de chacun sur M. Bannon, tout le monde devrait espérer que la condamnation sera annulée en appel. C’est une proposition très dangereuse de tenir une personne criminellement coupable et de l’envoyer en prison sans qu’il soit établi qu’elle a déjà agi d’une manière qui il ou elle pensait que c’était contraire à la loi ou que c’était mal. C’est ce qui s’est passé ici.

Schoen a déclaré qu’au cours du procès, l’accusation avait “convaincu” le juge que tout ce qui était requis pour une condamnation était de prouver que Bannon avait reçu une assignation à comparaître et ne s’était pas conformé.

“Ils ont fait valoir que la raison pour laquelle il ne s’était pas conformé n’avait pas d’importance, mais ils ont ensuite été autorisés à dire au jury qu’il avait ignoré l’assignation à comparaître et ne s’était pas conformé parce qu’il pensait qu’il était ‘au-dessus de la loi’. Ils savaient que ce n’était pas vrai”, a ajouté Schoen.

L’avocat Mark Romano, un critique fréquent de Trump, a condamné le temps qu’il a fallu pour que l’appel de Bannon soit résolu après qu’il a été reconnu coupable par un jury en juillet 2022.

“Le rythme ridiculement lent du système judiciaire est la raison pour laquelle tant de gens ont, à juste titre, perdu confiance en lui”, a posté Romano sur X, anciennement Twitter. “Steve Bannon a été condamné il y a plus d’un an et ils n’ont toujours pas entendu les plaidoiries sur son appel. Il s’agit d’une affaire simple qui aurait dû être réglée depuis longtemps.”

S’adressant aux journalistes en juillet dernier après qu’un jury l’ait déclaré coupable, Bannon a confirmé qu’il ferait appel de la décision, ajoutant : « Nous avons peut-être perdu une bataille ici aujourd’hui, mais nous n’allons pas perdre cette guerre. »

Suite au verdict de culpabilité, Matthew M. Graves, procureur américain pour le district de Columbia, a déclaré dans un communiqué : « L’assignation à comparaître à Stephen Bannon n’était pas une invitation qui pouvait être rejetée ou ignorée.

“M. Bannon avait l’obligation de comparaître devant le comité spécial de la Chambre pour témoigner et fournir des documents. Son refus de le faire était délibéré et maintenant un jury a estimé qu’il devait en payer les conséquences.”