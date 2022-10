Steve Bannon sera condamné après que l’ancien assistant de Trump a défié l’assignation à comparaître du 6 janvier

L’ancien haut conseiller de Trump à la Maison Blanche, Steve Bannon, devrait être condamné vendredi pour avoir défié une citation à comparaître de l’enquête du Congrès sur l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

La procédure, prévue à 9 h HE devant le tribunal de district américain de Washington, DC, pourrait faire de Bannon l’une des personnalités les plus en vue à être enfermée pour des accusations liées à l’insurrection. Il devrait faire appel de sa condamnation.

Les procureurs fédéraux veulent que le tribunal condamne Bannon à six mois de prison – l’extrémité supérieure de la fourchette des lignes directrices fédérales en matière de peine – et à l’amende maximale de 200 000 $.

Figure médiatique de droite et ancien proche allié de l’ancien président Donald Trump, Bannon “a systématiquement agi de mauvaise foi” alors qu’il tentait d’entraver l’enquête du comité restreint de la Chambre, ont fait valoir les procureurs.

Bannon a demandé au juge fédéral Carl Nichols une peine de probation. Ses avocats ont également fait valoir que le tribunal devrait reporter toute peine prononcée jusqu’à ce qu’une cour d’appel puisse entendre l’affaire.

La condamnation de Bannon est intervenue un an jour pour jour depuis que la Chambre a voté pour le tenir pour outrage au Congrès pour avoir refusé de se conformer à l’assignation à comparaître d’un comité restreint de la Chambre pour documents et témoignages. Bannon a été inculpé en novembre de deux chefs d’accusation criminels et condamné après un procès fédéral en juillet.

L’avocat de Bannon avait fait valoir que l’assignation violerait le privilège exécutif de Trump, le pouvoir présidentiel de ne pas divulguer certaines informations au public.

Mais Cours inversé de Bannon quelques jours avant son procès, disant qu’il était prêt à témoigner parce que Trump avait accepté de renoncer à sa demande de privilège exécutif.

Les procureurs ont qualifié cela de cascadeur. Dans un dossier au tribunal lundi, ils ont écrit qu’après que le stratagème de Bannon n’ait pas réussi à retarder le procès, “il n’a plus jamais tenté de se conformer à l’assignation à comparaître – jusqu’à ce jour”.

Les avocats de Bannon ont fait valoir en partie que Bannon devrait recevoir une peine légère parce qu’il ne faisait que suivre les conseils de son avocat lorsqu’il a défié l’assignation à comparaître du comité restreint.

“Les faits de cette affaire montrent que la conduite de M. Bannon était basée sur sa confiance de bonne foi dans les conseils de son avocat”, ont écrit les avocats de l’accusé dans un dossier déposé cette semaine.

Mais les procureurs du ministère de la Justice ont déclaré que Bannon « avait poursuivi une stratégie de mauvaise foi de défi et de mépris » à partir du « moment » où il avait reçu l’assignation.

“Une personne n’aurait pas pu montrer plus de mépris que l’accusé l’a fait en défiant l’assignation du comité”, ont-ils déclaré au tribunal.

« Les émeutiers qui ont envahi le Capitole le 6 janvier n’ont pas seulement attaqué un bâtiment, ils ont agressé l’état de droit sur lequel ce pays a été construit et à travers lequel il perdure. En faisant fi de l’assignation à comparaître du comité restreint et de son autorité, l’accusé a exacerbé cette agression. “, a déclaré leur note.

Cela développe des nouvelles. Veuillez vérifier les mises à jour.