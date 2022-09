Steve Bannon se rend aux autorités pour mise en accusation dans une arnaque présumée à la collecte de fonds

Steve Bannon, ancien stratège de haut niveau et président de campagne de Donald Trump, s’est rendu jeudi aux autorités de New York pour faire face à des accusations d’État dans un nouvel acte d’accusation.

Bannon, 68 ans, devrait être inculpé dans le cadre d’une campagne de financement, connue sous le nom de “We Build the Wall”, pour aider à construire le mur de signature de Trump le long de la frontière américano-mexicaine.

Bannon et trois autres hommes avaient été accusés par des responsables fédéraux en août 2020 d’avoir fraudé des donateurs dans le cadre de cette collecte de fonds de 25 millions de dollars aux États-Unis.

Il a plaidé non coupable de l’acte d’accusation fédéral, y compris des accusations d’avoir détourné près d’un million de dollars pour des dépenses personnelles, mais son acte d’accusation a été rejeté après que Trump lui a pardonné dans les derniers jours de sa présidence en janvier 2021.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, et le procureur général de l’État de New York, Letitia James, devraient fournir plus de détails sur les accusations portées contre l’État lors d’une conférence de presse à 13 h HE.

2 associés de Bannon attendent leur condamnation

Le chef de la campagne du mur, Brian Kolfage, a plaidé coupable en avril de complot fédéral de fraude électronique et d’accusations fiscales, et attend sa condamnation.

Un autre accusé, Andrew Badolato, a également plaidé coupable pour le stratagème, tandis qu’un juge en juin a déclaré l’annulation du procès dans le cas d’un autre accusé, Timothy Shea.

Les grâces présidentielles couvrent les accusations fédérales et n’interdisent pas les poursuites d’État. La double incrimination – qui empêche une personne de faire face à deux poursuites pour les mêmes crimes – ne s’applique pas à l’affaire Bannon car il n’y a jamais eu de verdict ou de procès sur les accusations fédérales.

Dans une déclaration mardi soir, Bannon a qualifié l’affaire de New York de “rien de plus qu’une militarisation politique partisane du système de justice pénale”.

Bannon sera condamné dans une affaire distincte

Bannon a défendu le populisme de droite pendant plus d’une décennie, en commençant comme cadre chez Breitbart.com, où le site a attaqué les républicains modérés et les pratiques d’immigration telles qu’elles existaient avant la présidence de Trump, tout en mettant l’accent sur les histoires de crimes urbains.

Il a signé pour devenir le dernier président de campagne de Trump en 2016, succédant à Paul Manafort, qui a finalement purgé une peine de prison pour un assortiment d’accusations de fraude bancaire.

Bannon a passé les premiers mois de la présidence de Trump en tant que conseiller de la Maison Blanche avant de partir en août 2017.

Un manifestant tient une pancarte avec une image représentant l’ancien président américain Donald Trump, devant le bureau du procureur du district de Manhattan, jeudi. (Caitlin Ochs/Reuters)

Il dirige maintenant le populaire Cellule de crise podcast, et accueille souvent des invités qui nient que Trump a perdu les élections de 2020 au profit de Joe Biden.

Bannon a été condamné plus tôt cet été dans une affaire distincte pour son refus de répondre à une assignation à comparaître du Congrès du comité de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Il a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation, chacun entraînant une peine d’emprisonnement comprise entre 30 jours et un an. Il sera condamné dans cette affaire le 21 octobre.

Le bureau de Bragg supervise également une enquête sur la société homonyme de Trump, la Trump Organization, qui sera jugée le mois prochain. Le dirigeant de Trump Organization, Allen Weisselberg, son directeur financier, a plaidé coupable en août à diverses charges fiscales.