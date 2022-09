Steve Bannon se rend au tribunal de New York

NEW YORK –

L’allié de longue date de l’ancien président américain Donald Trump, Steve Bannon, s’est rendu jeudi pour faire face à de nouvelles accusations d’avoir dupé des donateurs qui ont donné de l’argent pour construire un mur à la frontière américano-mexicaine.

Les accusations de Bannon au niveau de l’État à New York devraient ressembler étroitement à une tentative de poursuites fédérales qui s’est terminée brusquement, avant le procès, lorsque Trump a gracié Bannon le dernier jour de son mandat. Les grâces présidentielles ne s’appliquent qu’aux crimes fédéraux, pas aux délits d’État. Dans le cas de Bannon, tout argument de double péril tomberait probablement à plat parce que son affaire fédérale n’impliquait pas d’acquittement ou de condamnation.

Bannon, 68 ans, est arrivé au bureau du procureur du district de Manhattan peu après 9 heures jeudi.

“C’est une ironie”, a déclaré Bannon aux journalistes en entrant dans le bâtiment.

“Le jour même où le maire de cette ville a une délégation à la frontière, ils persécutent les gens ici, qui essaient de les arrêter à la frontière”, a-t-il déclaré, faisant référence à un récent voyage de responsables de New York au Texas.

“Tout cela est à environ 60 jours du jour”, a-t-il déclaré, faisant référence aux prochaines élections nationales de novembre.

Dans une déclaration écrite antérieure, Bannon a accusé le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, d’avoir porté de “fausses accusations” contre lui avant les élections de mi-mandat, affirmant que le procureur démocrate l’avait ciblé parce que Bannon et son émission de radio sont populaires parmi les partisans républicains de Trump.

Bannon a déclaré que les procureurs fédéraux “avaient fait exactement la même chose en août 2020 pour essayer de me retirer des élections”, faisant référence à son arrestation des mois avant la perte de la réélection de Trump. “Ce n’est rien de plus qu’une militarisation politique partisane du système de justice pénale.”

Bragg et le procureur général de New York, Letitia James, ont prévu une conférence de presse à 13 heures pour annoncer les accusations portées contre Bannon.

En 2020, des agents fédéraux ont retiré Bannon d’un yacht de luxe au large de la côte du Connecticut et l’ont arrêté pour avoir empoché plus d’un million de dollars en dons muraux. Les procureurs ont allégué que des milliers d’investisseurs avaient été amenés à croire que tous leurs dons iraient au projet de mur frontalier, bien que Bannon ait plutôt payé un salaire à un responsable de la campagne et des dépenses personnelles pour lui-même.

Les États du Texas et de l’Arizona ont récemment commencé à transporter par autobus des demandeurs d’asile à New York et à Washington DC dans le but d’augmenter la pression politique sur l’administration du président Joe Biden pour empêcher les gens d’entrer dans leurs États depuis le Mexique. Le maire de New York, Eric Adams, a récemment dépêché une équipe d’enquête au Texas, en partie pour savoir si les migrants montaient volontairement dans les bus.

Alors que le mur proposé par le groupe de Bannon devait être construit à la frontière sud des États-Unis, à plus de 1 000 miles de la Grosse Pomme, les procureurs de Manhattan ont compétence pour poursuivre Bannon parce que certains donateurs à l’effort vivaient à New York.

Les procureurs fédéraux, lors du procès d’un ancien coaccusé de Bannon, ont noté que certains habitants de la région de New York avaient fait un don au projet de construction de murs. Un témoin qui a témoigné était un responsable du bureau des organismes de bienfaisance du bureau du procureur général de New York qui a déclaré qu’un organisme de bienfaisance soutenant le projet de mur avait déposé des documents pour accepter les dons dans l’État. Le bureau du procureur général est également impliqué dans l’affaire pénale d’État de Bannon.

Bannon, qui avait plaidé non coupable des accusations fédérales, a été retiré de l’affaire fédérale lorsque Trump lui a pardonné.

Deux autres hommes impliqués dans le projet “We Build the Wall” ont plaidé coupables en avril. Ils devaient être condamnés cette semaine, mais cela a récemment été reporté à décembre.

Le procès d’un troisième accusé s’est terminé par une annulation du procès en juin après que les jurés ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas parvenir à un verdict unanime.

Dans une autre affaire non couverte par la grâce de Trump, Bannon a été condamné en juillet pour outrage pour avoir défié une assignation à comparaître du Congrès du comité de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain. Il doit être condamné en octobre et risque jusqu’à deux ans de prison fédérale.