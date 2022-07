Steve Bannon reconnu coupable d’outrage au Congrès américain pour avoir défié le comité du 6 janvier de la Chambre

Un jury américain n’a eu besoin que de trois heures pour déclarer Steve Bannon coupable d’outrage au Congrès américain.

Bannon a tenté de souligner sa récente offre de témoigner devant le comité du 6 janvier de la Chambre.

Les procureurs ont fait valoir que Bannon se considérait comme “au-dessus des lois” et avait effrontément défié la Chambre.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Le conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, a été reconnu coupable vendredi d’outrage criminel au Congrès américain en lien avec son défi à la commission de la Chambre chargée d’enquêter sur l’attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Un jury à Washington, DC, a rendu le verdict après près de trois heures de délibération, donnant au ministère de la Justice une victoire décisive dans une affaire découlant d’un renvoi de la Chambre recommandant que l’allié de longue date de Trump et ancien stratège en chef de la Maison Blanche fasse face à des accusations.

Bannon a refusé de témoigner pour sa propre défense ou d’appeler des témoins à la barre. Mais il est sorti du tribunal après chaque journée de la procédure pour s’adresser aux journalistes et s’en prendre au comité du 6 janvier de la Chambre, accusant à un moment donné ses membres de manquer de “courage” pour témoigner contre lui lors du procès.

La Chambre a voté en octobre pour mépriser Bannon pour avoir refusé de s’asseoir pour un interrogatoire ou de remettre des documents au comité de neuf membres enquêtant sur l’attaque du 6 janvier et les efforts de l’ancien président américain Donald Trump pour annuler les élections de 2020. Quelques semaines après ce vote renvoyant Bannon au ministère de la Justice pour poursuites, un grand jury a inculpé Bannon de deux accusations d’outrage au Congrès, chacune passible d’une peine maximale d’un an de prison et de 100 000 $ d’amende.

Le jury de huit hommes et quatre femmes a déclaré Bannon coupable de chacun de ces deux chefs d’accusation.

Avant le procès de Bannon, un juge fédéral a rendu une série de décisions qui ont sévèrement limité ses défenses, empêchant l’ancien conseiller de Trump à la Maison Blanche de faire valoir que le privilège de l’exécutif excusait son refus catégorique de comparaître devant le comité de la Chambre. Le juge Carl Nichols, une personne nommée par Trump confirmée en 2019, a également empêché Bannon de faire valoir qu’il avait défié le comité de la Chambre sur la base des conseils de son avocat.

Les procureurs ont fait valoir que Bannon “avait décidé qu’il était au-dessus de la loi” et avait effrontément snobé le comité de la Chambre “lorsqu’il a annulé les délais d’octobre pour s’asseoir pour interroger et remettre les dossiers assignés à comparaître. Dans une plaidoirie finale vendredi, l’avocate américaine adjointe Molly Gaston a pointé du doigt Bannon et a déclaré: “Il s’agit d’un cas simple concernant un homme – cet homme, Steve Bannon – qui ne s’est pas présenté.”

Plus tard, Gaston a souligné Bannon déclarant: “Je suis avec Trump”, en octobre 2021 après avoir reçu une assignation à comparaître.

“L’accusé a choisi l’allégeance à Donald Trump plutôt que le respect de la loi”, a déclaré Gaston.

L’avocat de la défense de Bannon, Evan Corcoran, a catégoriquement déclaré que l’allié de Trump était “innocent” et a soutenu que les accusations d’outrage étaient alimentées par la politique. Dans une plaidoirie finale qui a suscité de multiples objections de la part de Gaston, Corcoran s’est rappelé avoir écouté les informations sur des pays étrangers où “les gens au pouvoir” tentent de “faire taire l’opposition”.

Corcoran a exhorté les jurés à respecter ce qu’il a appelé un principe essentiel des poursuites pénales aux États-Unis : que “la politique ne peut jouer aucun rôle”.

Au début du procès, Bannon a semblé faire face à de longues chances, et ses avocats ont tenu à préserver la possibilité de faire appel de plusieurs jugements. L’avocat de Bannon, David Schoen, a fait valoir que l’équipe de défense était “gravement bloquée” par son incapacité, sur la base d’une décision antérieure de Nichols, à appeler les membres du comité de la Chambre du 6 janvier, à savoir son président, le représentant Bennie Thompson.

Alors que l’équipe de la défense se sentait menottée par les décisions préalables au procès, Nichols leur a permis de soulever la récente offre de Bannon de témoigner devant le comité de la Chambre après des mois d’obstruction. Bannon a attribué son renversement à une lettre de Trump, reçue environ une semaine avant le procès, prétendant renoncer au privilège exécutif.

Dans une réfutation de la plaidoirie finale de Corcoran, la procureure Amanda Vaughn a déclaré aux jurés que la décision soudaine de Bannon de témoigner avait été conçue pour “vous convaincre qu’une date limite n’est pas une date limite”.

“Donnez-moi une pause”, a déclaré Vaughn aux jurés. “Ne vous laissez pas berner par ça.”

Vaughn a décrit l’offre de Bannon comme «rien d’autre qu’un stratagème» – et «même pas bon» car il n’avait toujours pas accepté de remettre les documents.

Avant le procès, les procureurs se sont opposés à ce que Bannon lève son offre de témoigner, qu’ils avaient décrite dans les documents déposés avant le procès comme une “dernière tentative pour éviter de rendre des comptes”. Mais au procès, ils ont semblé voir une ouverture pour faire l’offre de Bannon de témoigner contre lui.

Dans son interrogatoire de Kristin Amerling, une des principales avocates du comité du 6 janvier de la Chambre, Vaughn a souligné que l’offre de témoigner est venue juste avant que Bannon ne soit jugé. Et, à l’approche de la fin du Congrès actuel, Amerling a déclaré que les mois de défi de Bannon avaient coûté au comité du 6 janvier de la Chambre un temps précieux dans son enquête sur l’attaque du Capitole et sa préparation jusqu’au 6 janvier.

Amerling a témoigné que le comité du 6 janvier de la Chambre s’était intéressé à Bannon, en partie parce qu’il avait prédit sur son podcast un jour avant le 6 janvier que “tout l’enfer va se déchaîner demain”.

Corcoran a mis en doute l’impartialité d’Amerling dans sa plaidoirie finale, disant aux jurés qu’elle travaillait pour les membres démocrates du Congrès depuis 20 ans.

“A-t-elle l’air de quelqu’un qui a l’habitude d’obtenir ce qu’il veut?” demanda Corcoran. « Pourquoi Steve Bannon a-t-il été choisi ? »

Corcoran a également attiré l’attention sur la façon dont Gaston et Amerling se sont chevauchés au sein d’un comité de la Chambre il y a des années et faisaient partie du même club de lecture.

“Ne vous y trompez pas”, a déclaré Corcoran. Je ne suis pas contre le club de lecture.”

Abordant cette partie de la conclusion de Corcoran, Vaughn s’est demandé s’il avait compris le témoignage d’Amerling.

“Je ne sais pas dans quelle salle d’audience se trouvait M. Corcoran”, a-t-elle déclaré. “Mais tout ce que j’ai appris de ce témoignage, c’est que Mme Amerling et Mme Gaston sont des décrocheurs du club de lecture.”

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.

Aller à la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.