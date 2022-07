Steve Bannon perd massivement devant le tribunal alors que le juge Trump refuse de retarder son procès

Steve Bannon a perdu devant un tribunal fédéral alors que le juge s’est prononcé contre lui sur plusieurs points et a refusé de retarder son procès pénal.

Hugo Lowell de The Guardian a tweeté :

JUST IN: Le juge Carl Nichols ne retardera PAS la date du procès pour outrage criminel de Steve Bannon au Congrès au-delà du 18 juillet – Nichols dit que le processus de voir-dire devrait suffire à asseoir un jury sans préjudice des audiences du comité du 6 janvier.

NOUVEAU: Le juge Carl Nichols se prononce contre Bannon en disant qu’il ne peut pas présenter de preuves sur les assistants de la Maison Blanche de Trump non accusés d’outrage – Mark Meadows et Dan Scavino – et rejette sa requête pour obtenir des décisions de réticence du DOJ pour ces fonctionnaires.

—Hugo Lowell (@hugolowell) 11 juillet 2022