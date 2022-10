Steve Bannon condamné à 4 mois de prison pour outrage au Congrès

L’ancien conseiller de la Maison Blanche, Stephen Bannon, a été condamné vendredi à quatre mois de prison et condamné à payer une amende de 6 500 dollars pour deux délits d’outrage au Congrès pour ne pas avoir respecté une assignation à comparaître du comité de la Chambre du 6 janvier. Le premier chef d’accusation était pour son refus de comparaître pour une déposition et le second pour son refus de remettre des documents. Un jury a pris la décision après moins de trois heures de délibération en juillet.

La condamnation de Bannon a été la première liée à l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 pour quiconque dans le cercle restreint de l’ancien président Donald Trump, bien qu’un autre ancien assistant de la Maison Blanche de Trump, Peter Navarro, fasse face à un procès en novembre pour outrage au Congrès. C’est aussi la première condamnation directement liée aux travaux de la commission du 6 janvier.

Dans une déclaration publiée après le verdict en juillet, le procureur américain Matthew Graves a déclaré : « L’assignation à comparaître à Stephen Bannon n’était pas une invitation qui pouvait être rejetée ou ignorée. M. Bannon avait l’obligation de comparaître devant le House Select Committee pour témoigner et fournir des documents. Son refus de le faire était délibéré et maintenant un jury a conclu qu’il devait en payer les conséquences.

Les représentants Bennie Thompson (D-MS) et Liz Cheney (R-WY), présidente et vice-présidente du comité du 6 janvier, ont célébré le verdict à l’époque. « La condamnation de Steve Bannon est une victoire pour la primauté du droit et une affirmation importante du travail du comité restreint », ont-ils déclaré. “Comme l’a déclaré le procureur, Steve Bannon” a choisi l’allégeance à Donald Trump plutôt que le respect de la loi “. Tout comme il doit y avoir des comptes à rendre à tous les responsables des événements du 6 janvier, toute personne qui entrave notre enquête sur ces questions devrait en subir les conséquences. Personne n’est au-dessus des lois.”

Bannon a d’abord acquis une notoriété nationale en dirigeant Breitbart News, le site Web d’extrême droite qui est devenu un média conservateur clé au début des années 2010. Il a utilisé Breitbart comme plate-forme pour faire avancer les opinions populistes conservatrices, en particulier sur l’immigration, et est devenu un acteur clé du pouvoir à droite du Parti républicain.

Longtemps ardent défenseur de Trump, il a rejoint la campagne difficile du candidat républicain en août 2016 et a aidé Trump à remporter sa courte victoire bouleversée sur Hillary Clinton. Il a ensuite passé une période tumultueuse de sept mois en tant que stratège en chef de Trump à la Maison Blanche, où il a été une figure clé des luttes intestines et des querelles qui ont défini le début de l’administration Trump.

Après avoir quitté la Maison Blanche, Bannon a eu une relation chaude et froide avec Trump. Cependant, à la fin du mandat de Trump, il était revenu dans les bonnes grâces du président et avait lancé un podcast populaire pro-Trump. Le président sortant a rendu la pareille en graciant Bannon pour des accusations de fraude découlant d’allégations que Bannon avait détourné de l’argent à des fins personnelles qui avait été donné à un organisme de bienfaisance s’engageant à construire un mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique.

L’ancien stratège de la Maison Blanche a joué un rôle clé en soutenant les fausses allégations de fraude électorale de Trump lors de l’élection présidentielle de 2020, ce qui l’a placé dans le collimateur du comité. Il a assisté à une réunion stratégique en janvier 2021 à l’hôtel Willard avec d’autres alliés de l’ancien président qui tentaient d’inverser les résultats des élections, et était en contact avec Trump dans les jours précédant l’attaque du Capitole.

