Steve Bannon admet que son compte bancaire peut contenir des preuves de fraude

Steve Bannon est dans un tourbillon qu’il a lui-même créé.

Après avoir omis de payer près d’un demi-million de dollars à son avocat, il réclame désormais à grands cris l’arrêt de l’examen de ses finances personnelles, une situation qui l’oblige à admettre quelque chose d’assez embarrassant : qu’il pourrait y avoir des preuves de son stratagème de fraude au mur frontalier dans ses documents bancaires. .

L’agitateur politique de droite conspirationniste a eu le culot de raidir son avocat, l’ancien procureur fédéral Robert « Bob » Costello, qui l’a soutenu pendant des années. Plus précisément, Costello était l’avocat de Bannon dans un certain nombre de cas, notamment lorsqu’il faisait face à des accusations criminelles pour avoir empoché des fonds de donateurs destinés à un mur frontalier financé par des fonds privés entre les États-Unis et le Mexique. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que le cabinet d’avocats Davidoff Hutcher et Citron ne lance une action en justice, qui a rapidement abouti à ce qu’un juge ordonne à Bannon de remettre les 480 487 $ en souffrance.

Mais maintenant, cette misérable erreur revient le hanter.

Bannon a demandé à un juge de l’État de New York d’empêcher le cabinet d’avocats de Costello de parcourir ses relevés bancaires et d’examiner ses actifs, une demande qui a obligé Bannon à admettre maladroitement que ses finances personnelles contenaient probablement des preuves susceptibles de renforcer le dossier du procureur du district de Manhattan contre lui. .

“Le fait que le DHC accepte l’enquête préalable de M. Bannon après le jugement présente un risque important de compromettre le droit de M. Bannon contre l’auto-incrimination selon le cinquième amendement”, a déclaré l’actuel avocat de la défense de Bannon, Harlan Protass, dans un communiqué. dépôt au tribunal plus tôt ce mois-ci.

Protass a également fait valoir que soumettre Bannon à des questions sous serment de la part des avocats du cabinet d’avocats lésés « pose également un risque important » pour la même raison : il pourrait dire quelque chose d’accablant qui pourrait renforcer deux poursuites pénales en cours contre lui.

Bannon, qui a aidé à coordonner un élément clé du complot antidémocratique de l’ancien président Donald Trump pour rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020, a refusé de témoigner de son soi-disant « sweep de Green Bay » devant les enquêteurs du Congrès. En tant qu’avocat de Bannon, Costello a fait ingérence lorsque le comité de la Chambre des représentants a émis une assignation à comparaître le 6 janvier ordonnant à la personnalité médiatique de MAGA de témoigner – et l’a représenté lorsque le ministère de la Justice a donné suite à des accusations criminelles. Bannon a été reconnu coupable par un jury de Washington en 2022, mais il reste hors de prison pendant qu’il fait appel du jugement.

Ensuite, le procureur de Manhattan, qui ne cesse de relancer les affaires pénales fédérales qui ont échoué sous l’administration Trump, a développé une affaire pénale contre Bannon pour son implication dans « We Build the Wall » – un projet frauduleux et xénophobe qui a collecté des fonds participatifs pour prétendument construire un projet parrainé par le secteur privé. mur frontalier. Le procureur américain du district sud de New York a pénalement accusé Bannon et ses partenaires commerciaux ont survécu à l’épreuve de 2020, mais l’ancien stratège en chef de Trump à la Maison Blanche a réussi à obtenir la grâce de son ancien patron.

Cette grâce, cependant, n’a pas empêché le procureur de Manhattan, Alvin Bragg Jr., de s’en prendre à Bannon pour avoir enfreint les lois de l’État en 2022. Cette affaire devrait être jugée en mai.

Bannon a bizarrement fantôme ses propres avocats lorsque le dossier du procureur a commencé en janvier 2023, premier signe qu’il aggravait sa propre situation. Et son refus de payer Costello semblait être une insulte particulièrement cinglante, étant donné que Costello s’est retrouvé du mauvais côté d’un effort de surveillance du FBI pour avoir travaillé avec Bannon.

Pendant ce temps, Bannon est plus bruyant que jamais – rejetant catégoriquement le système démocratique américain sur son podcast War Room et appelant à un retour dictatorial vengeur et chargé de violence pour Trump à la Maison Blanche – alors même que ses problèmes juridiques s’accentuent.

L’année dernière, les forces de l’ordre fédérales ont inculpé un bienfaiteur majeur de Bannon, le milliardaire Guo Wengui, pour s’être enrichi en escroquant prétendument une communauté sino-américaine de dissidents anticommunistes. Plus tôt ce mois-ci, un nouvel acte d’accusation affirme que plusieurs entreprises fondées par Bannon avec Guo, y compris l’application de médias sociaux Gettr, faisaient en réalité partie d’une entreprise criminelle.

Et c’est là qu’intervient la décision malheureuse de Bannon de raidir Costello.

En novembre, l’un des collègues de Costello au sein du cabinet a envoyé à Gettr une assignation à comparaître exigeant qu’un dirigeant de l’entreprise réponde à des questions sur l’implication de Bannon dans l’entreprise – des détails que Bannon admet maintenant pourraient lui exposer à des risques juridiques dans des affaires pénales en cours.

Joseph N. Polito, avocat principal du cabinet, a envoyé à Gettr un questionnaire demandant comment Bannon a été payé par l’entreprise depuis le début de 2021, comment exactement il détient des actions de l’entreprise, et même s’il opère via des coupures et des « pseudonymes ».

Le cabinet d’avocats de Costello a envoyé des demandes juridiques au cabinet de conseil politique Winning Republican Strategies, à War Room LLC que Bannon utilise pour exploiter son podcast, ainsi qu’à d’autres liés à l’agitateur de droite. Selon les documents déposés au tribunal, le cabinet d’avocats de Costello a envoyé plusieurs avis d’interdiction– des instruments juridiques qui obligent formellement une entité à cesser de payer quelqu’un – dans sa tentative continue de soumettre Bannon à une coloscopie financière.

Les deux parties ont convenu de ralentir cette querelle en cours jusqu’à la mi-février pendant qu’elles échangent des arguments juridiques.

Ni Protass ni Polito n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.