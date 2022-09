Steve Bannon accusé de blanchiment d’argent

NEW YORK –

L’allié de longue date de l’ancien président américain Donald Trump, Steve Bannon, s’est rendu jeudi pour faire face à des accusations à New York, alléguant qu’il avait trompé des donateurs qui avaient donné de l’argent pour construire un mur à la frontière sud des États-Unis – un redémarrage au niveau de l’État d’une affaire fédérale qui s’est terminée par une grâce présidentielle dernière an.

Bannon, 68 ans, devrait être traduit en justice jeudi après-midi pour des accusations de blanchiment d’argent, de complot et de fraude liés à la campagne “We Build the Wall”. Il est la deuxième personne graciée par Trump et plus tard inculpée par le bureau du procureur du district de Manhattan pour la même conduite présumée.

Les procureurs de Manhattan ont déclaré que même si Bannon avait promis que tous les dons iraient à la construction du mur, il a été impliqué dans le transfert de centaines de milliers de dollars à des entités tierces et les a utilisés pour acheminer des paiements à deux autres personnes impliquées dans le stratagème.

L’acte d’accusation n’a pas identifié ces personnes par leur nom, mais les détails correspondent à ceux de Brian Kolfage et Andrew Badolato, qui ont plaidé coupables à des accusations fédérales en avril.

“C’est un crime de faire des profits en mentant aux donateurs, et à New York, vous serez tenu pour responsable”, a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, dans un communiqué.

Les accusations de Bannon à New York découlent de la même conduite présumée qu’une tentative de poursuites fédérales qui s’est terminée brusquement, avant le procès, lorsque Trump a gracié Bannon le dernier jour de son mandat. Les procureurs de Manhattan ont également inculpé WeBuildTheWall, Inc., l’entité à but non lucratif que Bannon et ses anciens co-accusés utilisaient pour solliciter des dons.

Les grâces présidentielles ne s’appliquent qu’aux crimes fédéraux, pas aux délits d’État. L’année dernière, le bureau du procureur du district de Manhattan a accusé Ken Kurson, un ami du gendre de Trump, Jared Kushner, de cyberharcèlement des mois après que Trump lui a pardonné dans une affaire fédérale similaire.

Comme Bannon, Kurson a été gracié au début de son affaire fédérale, avant l’acquittement ou la condamnation, niant tout argument de double péril.

Arrivé au bureau du procureur du district de Manhattan peu après 9 heures du matin jeudi, Bannon a déclaré que c’était “une ironie” que le maire de New York s’oppose aux bus pleins de migrants envoyés dans la ville depuis le Texas alors que les procureurs “persécutent les gens ici, qui essaient de arrêtez-les à la frontière.

Plus tôt, Bannon avait accusé Bragg de poursuivre de “fausses accusations” contre lui, affirmant que le procureur démocrate l’avait ciblé avant les élections de mi-mandat de novembre parce que lui et son émission de radio étaient populaires parmi les partisans républicains de Trump.

Bannon, dans un communiqué mardi, a déclaré que les procureurs fédéraux « avaient fait exactement la même chose en août 2020 pour essayer de me retirer des élections », faisant référence à son arrestation des mois avant la perte de la réélection de Trump. “Ce n’est rien de plus qu’une militarisation politique partisane du système de justice pénale.”

Bragg et le procureur général de New York, Letitia James, ont prévu une conférence de presse à 13 heures pour discuter des accusations portées contre Bannon.

En 2020, des agents fédéraux ont retiré Bannon d’un yacht de luxe au large de la côte du Connecticut et l’ont arrêté pour avoir empoché plus d’un million de dollars de dons à l’effort de construction de murs. Au total, plus de 25 millions de dollars ont été levés, ont indiqué les procureurs.

Dans cette affaire, les procureurs fédéraux ont allégué que Bannon et ses coaccusés avaient capitalisé sur la ferveur du public pour la sécurité des frontières – un pilier de la campagne présidentielle de Trump – et ont trompé des milliers de personnes en leur faisant croire que 100 % de leurs dons iraient à la construction d’un mur le long du 1 933- mile (3 110 kilomètres) de ligne États-Unis-Mexique.

Au lieu de cela, selon les procureurs fédéraux, Bannon a utilisé une partie de l’argent pour payer ses dépenses personnelles et un salaire secret à Kolfage, co-fondateur de “We Build the Wall”.

“Tout l’argent que vous donnez va à la construction du mur”, a déclaré Bannon aux donateurs lors d’un événement de collecte de fonds en juin 2019, selon l’acte d’accusation de New York descellé jeudi. Kolfage, qui n’est pas inculpé dans l’affaire de l’État, a promis à plusieurs reprises : “Je ne prendrai pas un centime de ces dons, pas un centime”, indique l’acte d’accusation.

Des centaines d’habitants de Manhattan ont fait un don à “We Build the Wall”, ont déclaré les procureurs.

Bannon, qui avait plaidé non coupable des accusations fédérales, a été retiré de l’affaire fédérale lorsque Trump lui a pardonné.

Kolfage, un vétéran de l’US Air Force qui a perdu ses deux jambes dans une attaque au mortier en Irak, et Badolato, un financier de Floride, devaient être condamnés cette semaine, mais cela a été récemment reporté à décembre. Le procès d’un troisième accusé s’est terminé par une annulation du procès en juin après que les jurés ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas parvenir à un verdict unanime.

Dans une autre affaire non couverte par la grâce de Trump, Bannon a été condamné en juillet pour outrage pour avoir défié une assignation à comparaître du Congrès du comité de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain. Il doit être condamné en octobre et risque jusqu’à deux ans de prison fédérale.