STEVE ASHEIM, de DEICIDE : « Jouer comme je le fais m’a causé une tendinose »

Dans une nouvelle interview avec L’autoroute 81 revisitéebatteur Steve Asheim des vétérans du death metal de Floride DÉICIDE On lui a demandé ce qu’il faisait pour maintenir son endurance tout en jouant si vite soir après soir en tournée. Il a répondu : « Avant, je faisais beaucoup de musculation. Je ne le fais plus vraiment maintenant. [I’m] Je commence à être un peu vieux pour ça. Jouer comme je le fais m’a donné une tendinose. Comme si quelqu’un travaillait avec un marteau-piqueur pendant 20 ans, cela a un effet sur vos tendons. Je me suis déchiré le biceps, je me suis fait exploser le mollet, et pour une raison ou une autre, c’est toujours du côté gauche. Récemment, j’ai même arrêté de jouer de la batterie parce que cela affectait ma santé pulmonaire et cardiovasculaire. À l’entraînement, une fois que nous commençons, j’ai l’impression que je suis sur le point d’avoir une putain de crise cardiaque. [Laughs] Mon asthme empirait également.

« J’ai commencé à jouer de la batterie vers le 1er janvier de cette année [after a break] « J’ai remarqué que tout cela s’améliorait un peu », a-t-il continué. « Mon cœur s’est senti un peu plus fort. Je n’ai plus eu besoin de mon inhalateur depuis quelques mois. En ce sens, je dois maintenir un certain style de vie sans avoir littéralement une putain de crise cardiaque pendant un concert, parce que des gens l’ont déjà fait. » Nick Menza [late MEGADETH drummer] jouer dans un club chaud m’a fait perdre mon sang-froid. Cela ne m’arrive pas [laughs]je vous le dis. Au moins, je ne veux pas que ça arrive. J’aime mon herbe, et l’alcool était mon truc. Maintenant, plus tellement l’alcool, du moins pour l’instant. Tant que je dois jouer à ce niveau dans le monde entier, je ne peux pas faire ces conneries. «

Selon un article du Bibliothèque nationale de médecineLa tendinose est une dégénérescence du collagène du tendon en réponse à une surutilisation chronique. Lorsque la surutilisation se poursuit sans laisser au tendon le temps de guérir et de se reposer, comme dans le cas d’une blessure par surmenage, une tendinose apparaît. Même de minuscules mouvements, comme cliquer sur une souris, peuvent provoquer une tendinose lorsqu’ils sont répétés.

DÉICIDELe dernier album de « Banni par le péché »est sorti en avril via Musique de Reigning Phoenix.

En février dernier, DÉICIDE a sorti le deuxième single de « Banni par le péché »une chanson intitulée « Couper la langue ». Le morceau a été enregistré à Fumée et miroirs avec ingénieur Jérôme Klingtandis que le mixage et le mastering ont été confiés à Josh Wilbur.

DÉICIDE a collaboré avec David Brodsky depuis Mon bon œil : visuels musicaux pour une vidéo visuellement saisissante pour « Couper la langue » qui complète les nuances blasphématoires du morceau.

Pour clôturer l’année 2023, DÉICIDE célébré Noël avec une autre chanson blasphématoire intitulée « Enterrez la croix… avec votre Christ ».

DÉICIDE a joué son premier spectacle avec un nouveau guitariste Taylor Nordberg (L’ABSENCE, CONDITION INHUMAIN) le 21 mai 2022 au Rickshaw Theatre à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Précédent DÉICIDE guitariste Chris Cannella a quitté le groupe à l’amiable en janvier 2022 après trois ans de carrière.

Chris rejoint DÉICIDE en 2019 suite au départ du guitariste Mark Anglais.

Anglais est devenu membre de DÉICIDE en 2016 après le départ du guitariste de longue date Jack Owen.

