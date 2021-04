QUAND les créateurs de Line Of Duty avaient besoin d’inspiration pour un héros central, ils avaient le modèle parfait dans le commandant Bert Wickstead.

Comme le drame à succès de la BBC1, DI Steve Arnott, il était un officier incorruptible qui détestait les cuivres pliés – et aimait un costume trois pièces.

Lorsqu’il est devenu chef de la nouvelle équipe A10 en 1972, il s’est donné pour mission d’extirper l’armée grandissante de la police métropolitaine de Londres qui était de mèche avec les criminels.

Son fils Andrew, 53 ans, qui a également rejoint la force, a déclaré: «Il a rejoint la police pour combattre les criminels.

«Mais il avait une vraie haine pour les cuivres pliés. Pour lui, ils étaient encore pires que les criminels.

«Son attitude était:« Vous avez juré de servir la reine et la patrie, et c’est ce que vous devriez faire ».»

Bert avait déjà une réputation inégalée au moment où il a été nommé patron de la nouvelle unité.

Il avait gagné le surnom de «Gangbuster Wickstead» pour son palmarès en emprisonnement de chefs de la mafia et de leur équipage pendant les années 60.

Il a été embauché pour diriger A10 par le nouveau commissaire du Met, Sir Robert Mark.

Comme DI Arnott, joué par Martin Compston, Bert est devenu le bras droit de Sir Robert.

Ensemble, ils ont vu deux commandants et 50 officiers poursuivis, tandis que près de 500 ont été limogés ou contraints de démissionner.

Mais ce n’était que la pointe de l’iceberg.

Des années 50 aux années 60, de vastes pans du Met étaient à la solde de gangsters, qui les soudoyaient avec de l’argent, des pierres précieuses, des dîners claquants et des voyages à l’étranger.

La répression de Sir Robert est intervenue après deux révélations, en 1969 et 1972, impliquant des escouades d’élite qui avaient jeté le discrédit sur la force et l’ont vu qualifier le Met de «l’organisation la plus corrompue de Londres».

L’incroyable histoire du nettoyage d’A10 est revisitée dans l’émission en trois parties de la BBC2 Bent Coppers: Crossing The Line Of Duty.

L’équipe de Bert a toujours été triée sur le volet par lui, et ils sont devenus connus sous le nom des Incorruptibles.

Andrew a ajouté: «Il ne se ferait imposer personne à lui qu’il ne voulait pas.

«Et quiconque s’écartait même de loin de ce qu’ils étaient censés faire, même si c’était une rumeur, s’en débarrasserait.

«Vers la fin, il a même déplacé l’équipe hors de Londres parce qu’il ne voulait pas qu’ils soient approchés.

«S’il faisait un raid, il enfermerait les officiers pendant trois jours, les garderait nourris et abreuvés, puis les laisserait partir parce qu’il savait qu’il n’y aurait alors aucune fuite.

Comme DS Arnott, un costume trois pièces était la tenue de marque de Bert, fils d’un contremaître de chemin de fer et élevé dans l’East End de Londres.

Andrew a déclaré: «Bien qu’il vienne de débuts très modestes, il adorait ses costumes et son look pimpant.»

Tout comme DI Arnott, qui, dans la série actuelle, est célibataire et aux prises avec une dépendance, la vie à la maison de Bert a été affectée par son travail.

Andrew se souvient de l’enfance unique qu’il a vécue parce que son père était détesté par les gangsters, les cuivres courbés et leurs cohortes.

Il a déclaré: «Mon frère et moi avons été emmenés à l’école par des policiers, des gardes du corps, ne rentrant pas chez eux de la même manière.

«Nous avons même dû être accompagnés lorsque nous allions faire du shopping et des coups de feu ont été tirés à travers notre fenêtre. Ensuite, nous avons dû déménager.

«Parfois, il allait travailler et nous ne le voyions pas pendant trois jours. Même quand nous étions en vacances, il disait simplement: «Au revoir, je reviendrai à un moment donné».

«Ma mère, Jean, était une femme si forte que sa propre vie à la maison n’a pas été détruite.

«Ils ont traversé des moments difficiles ensemble. Elle a été nommée Freeman de la City de Londres pour son soutien. Ils l’étaient tous les deux.

Andrew ne pense pas que Line Of Duty puisse vraiment refléter le travail de son père – parce que les téléspectateurs penseraient que c’était trop tiré par les cheveux.

Il a dit: «S’il voyait Line Of Duty, il dirait probablement: ‘Ils n’en connaissent pas la moitié!’»

Andrew a également commencé à travailler dans le domaine de la criminalité des gangs et est devenu sergent avant de prendre sa retraite il y a trois ans. Il vit maintenant dans l’Essex avec sa femme, Lisa, 54 ans, également policière à la retraite.

À l’heure actuelle, aucun de leurs trois enfants – un fils et deux filles âgés de 13 à 27 ans – n’a l’ambition de suivre leurs traces.

Sir Robert a démissionné en 1977 et Bert a décidé que ce serait également un bon moment pour lui de prendre sa retraite.

Comme il n’était plus aux commandes, l’unité a été qualifiée de «fiasco» et a fini par se diviser en nouveaux départements.

Bert est devenu le chef de la sécurité du Sun après être devenu ami avec son propriétaire, Rupert Murdoch. Il n’a pris sa retraite complète qu’en 1986 et est décédé 15 ans plus tard, à l’âge de 77 ans.

Et l’ex-flic élégant a eu son souhait d’être enterré dans un costume trois pièces.