Steve Aoki, TOP, participera au voyage “Dear Moon” SpaceX avec Maezawa

Le milliardaire japonais et passionné d’espace Yusaku Maezawa a publié vendredi les noms de huit personnes – dont le DJ américain Steve Aoki et la star de Kpop Choi Seung-hyun, mieux connu sous le nom de TOP – qui le rejoindront pour un vol spatial commercial autour de la lune prévu pour L’année prochaine.

Maezawa, comme Musk, a une grande présence sur Twitter. Il détient le record du monde Guinness pour la publication la plus retweetée et a annoncé la nouvelle sur la plateforme de médias sociaux. Dans le tweet de janvier 2019, Maezawa a proposé de donner 1 million de yens japonais, soit environ 9 000 dollars à l’époque, à 100 personnes chacune, en guise de remerciement pour les “ventes étonnantes” de son entreprise. Les personnes qui voulaient avoir une chance de gagner le prix devaient retweeter le message et le suivre.

Aoki et TOP font partie d’un casting multinational qui comprend également un photographe britannique, un artiste tchèque et un acteur indien. La snowboardeuse olympique américaine Kaitlyn Farrington a été nommée parmi l’équipe de réserve.

En avril, SpaceX a lancé sa première mission entièrement privée vers la Station spatiale internationale, ses trois clients payant chacun 55 millions de dollars. L’année dernière, Blue Origin, un concurrent de SpaceX appartenant à Bezos, a fait voler le propriétaire du Washington Post, son frère et deux autres, établissant un record pour la personne la plus âgée et la plus jeune à voler dans l’espace.