Stetson Bennett IV lance pour la première fois avec des Rams provoquant des réactions excessives de masse

Stetson Bennett est sur le terrain pour l’entraînement des Rams de Los Angeles et il suscite déjà un engouement important.

Les Rams de Los Angeles ont sélectionné Stetson Bennett avec le 128e choix lors du repêchage de la NFL en avril, donnant la priorité à sa remarquable liste de réalisations au niveau collégial avec la Géorgie. Le joueur de 25 ans devrait passer au moins ses deux premières saisons à apprendre les ficelles du métier avec Matthew Stafford, un autre ancien Bulldog.

Bennett a remporté deux championnats consécutifs avec les Bulldogs pour terminer sa carrière universitaire et il a été finaliste de Heisman la saison dernière. Son aplomb dans la poche, combiné à une excellente mobilité et à un bras étonnamment fort, aide à compenser les inquiétudes concernant sa petite taille (5 pieds 11 pouces).

Ce bras fort est déjà en plein écran.

Stetson Bennett a les fans des Rams en émoi avec des images d’entraînement récentes

Il n’y a rien de tel que des séquences d’entraînement pour générer de fortes réactions d’une base de fans. Il est important, bien sûr, de se rappeler que lancer le football sans pression défensive et dans des conditions météorologiques idéales un jeudi SoCal ensoleillé peut ne pas reproduire entièrement les circonstances réelles auxquelles Bennett sera confronté dans la NFL dimanche.

Bennett a un véritable potentiel NFL; il a été choisi au quatrième tour avec une bonne cause. Les Rams ne l’emmèneraient pas aussi haut s’il n’avait pas le talent pour succéder un jour à Stafford au QB. Cependant, certaines des réactions à ces images vont un peu trop loin.

Les gens m’ont traité de fou…. Il débutera avec deux saisons. Et GAGNER. C’est tout ce qu’il sait faire 🤷🏼‍♂️ #GoDawgs — Athènes Steve (@rainy_steve) 17 mai 2023

Bennett pourrait très bien reprendre le rôle de titulaire à temps. Stafford a 35 ans et les Rams devront éventuellement commencer à planifier la prochaine étape de leur attaque. Il a lutté contre les blessures et l’incohérence générale la saison dernière et les Rams ont pris du recul. Cela dit, LA est à moins de deux ans de remporter le Super Bowl avec Stafford à la barre. Il a le travail verrouillé pour le moment.

Bien qu’il soit un prospect plus âgé, il vaut mieux considérer Bennett comme un investissement futur. De plus, avec ses problèmes de taille et de physique, il y a une chance que LA le considère davantage dans la veine de sauvegarde de carrière plutôt que comme un futur starter à temps plein. Les Rams auront des choix plus élevés à brûler dans les années à venir lorsque Stafford atteindra la dernière étape crépusculaire de sa carrière.

Cela dit, Bennett a déjà prouvé que les sceptiques avaient tort à plusieurs reprises. Nous parlons de l’un des quarts-arrière les plus accomplis à émerger des rangs universitaires de mémoire récente; un gagnant éprouvé qui est à l’aise de pulvériser le football sur des récepteurs de calibre NFL. Ce ne serait pas un choc complet de le voir dépasser à nouveau les attentes en tant que pro.