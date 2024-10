Sterling vise une désignation qui lui permettrait d’obtenir jusqu’à 50 millions de dollars d’incitations fiscales au développement économique

20 octobre — STERLING — Le maire de Sterling et la Commission Riverfront Reimagined de la ville sont en pourparlers pour postuler à une désignation qui, si elle est approuvée, pourrait fournir des millions de dollars de financement supplémentaire pour le développement de la ville.

La mairesse Diana Merdian et les commissaires se sont réunis le mercredi 16 octobre pour discuter de la River Edge Redevelopment Zone Act, une législation encourageant la croissance économique par le biais de projets de réaménagement et de revitalisation qui se déroulent généralement dans les zones riveraines. Le RERZ offre des incitations fiscales aux investisseurs et aux municipalités, et si Sterling obtient la désignation, a déclaré Merdian, il pourrait fournir des millions de dollars d’incitations fiscales grâce aux travaux riverains que la ville a déjà commencés.

« Cela porte le projet uniquement pour Lawrence et les incitations fiscales de 3 à 50 millions de dollars », a déclaré Merdian.

Selon le ministère du Commerce et des Opportunités économiques, une fois qu’une ville est désignée, certaines zones sont attribuées en tant que « zone de réaménagement de River Edge ». Les investisseurs et les entreprises qui se développent dans ces zones sont éligibles à plusieurs incitations fiscales, notamment des abattements de taxe foncière et des exonérations de taxe de vente.

Si elle est approuvée, la désignation pourrait signifier des années de croissance et de financement supplémentaires pour Sterling. Ron Clewer de Gorman & Co. a déclaré qu’ils envisageaient une double stratégie pour obtenir la désignation RERZ.

« La première est de travailler avec Rep. [Maurice] « Ouest de soumettre un projet de loi qui inclurait Sterling, Springfield et Alton », a déclaré Clewer. « Ces autres villes se battent également pour elles, et si nous essayons de soumettre un projet de loi et que nous ne le faisons pas en collaboration avec ces deux autres villes , nous pourrions entrer en compétition. Nous n’avons pas besoin de compétition. »

Bien que la candidature soit gratuite, Merdian prévoit de soumettre une proposition au conseil municipal suggérant que la ville embauche un lobbyiste ou une société de lobbying pour défendre les intérêts de la ville auprès du DCEO de l’Illinois, qui décide quelles communautés recevront la désignation.

« Chaque année, des tonnes de projets de loi sont rédigés et déposés mais ne sont jamais présentés », a déclaré Merdian. « Avec un lobbyiste, vous avez quelqu’un qui se bat non seulement pour que votre projet de loi soit présenté, mais aussi adopté. »

La réunion comprenait également une mise à jour de la Sterling Riverfront Foundation dans laquelle le coprésident de la Commission Riverfront, Marc Geil, a déclaré que la fondation avait déjà obtenu 2,9 millions de dollars d’engagements d’investisseurs pour le projet Riverfront Reimagined de 300 millions de dollars.

« Les chèques sont déjà en train d’être déposés », a indiqué M. Geil. « C’est un bon début. »