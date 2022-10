Sterling trouve le succès au sol avec le talentueux trio RB – Shaw Local

STERLING – Backfield-by-committee a été un incontournable du football Sterling au cours des dernières saisons. Avec les porteurs de ballon Antonio Tablante, Cale Ledergerber et AJ Kested comme piliers de la rotation, cette année ne fait pas exception.

Selon le déroulement du jeu et qui a la main chaude au cours d’une semaine donnée, la répartition des courses peut varier considérablement pour l’un des trois porteurs de ballon des Golden Warriors. Mais en tant que bons amis hors du terrain et joueurs désintéressés, ils sont tous prêts à se sacrifier pour s’assurer que l’arrangement fonctionne pour tout le monde.

“J’ai l’impression que tout le monde est prêt à diviser ses représentants, tout le monde est prêt à donner une chance à tout le monde”, a déclaré Kested. “Et j’ai l’impression que nous sommes tous assez bons au point qu’aucune personne n’est meilleure que l’autre.”

“C’est bien de temps en temps d’avoir des pauses les uns des autres aussi”, a ajouté Tablante. «Nous sommes tous d’accord avec le fait de diviser les représentants les uns avec les autres. Nous sommes tous de bons amis. C’est juste un lien sur et en dehors du terrain.

“Aucun d’entre nous n’est meilleur”, a convenu Ledergerber. “Nous sommes tous formés de la même manière.”

En sept semaines de jeu en saison régulière, Tablante a détenu le titre de meneur. Lors de la victoire 56-19 de la semaine 7 contre Rock Island, le joueur de 6 pieds 1 pouce et 210 livres a couru 19 fois pour 118 verges (6,2 verges par course) et trois touchés. Lors de la victoire 34-28 en prolongation de la semaine 6 contre Quincy, il a récolté 16 courses pour 77 verges (4,8 YPC) et a ajouté deux attrapés pour 25 verges avec un touché de réception. Lors de la victoire 40-0 de la semaine 5 contre Geneseo, il s’est précipité neuf fois pour 74 verges (8,2 YPC) et un touché.

Kested et Ledergerber ont également été efficaces dans des occasions plus limitées. Dans le match de Quincy, Ledergerber de 6 pieds et 185 livres s’est précipité six fois pour 37 verges (6,2 YPC) et a capté deux passes pour 16 verges. Contre Rock Island, il a totalisé 29 verges au sol en six courses (4,8 YPC).

Le Kested de 5 pieds 11 pouces et 160 livres a accumulé 50 verges au sol et un touché en 10 courses contre Geneseo, et a amassé 37 verges en cinq courses (7,4 YPC) contre Rock Island. Sa valeur en défense, et en particulier dans le match retour, a également joué un rôle important dans le succès de 6-1 Sterling. Contre Quincy, Kested a accumulé 167 verges sur trois retours de bottés (moyenne de 55,7), et lors de la victoire 40-7 de la semaine 1 contre Lakes, il a marqué un spectaculaire touché de retour de dégagement de 68 verges.

AJ Kested (9) de Sterling est escorté par une paire de bloqueurs tout en renvoyant un botté de dégagement pour un touché lors du premier match de la saison des Golden Warriors contre Lakes. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Pour la saison, Tablante a 68 courses pour 383 verges (5,6 YPC) et sept touchés, Kested a 29 courses pour 212 verges (7,3 YPC) et quatre scores, et Ledergerber a 32 courses pour 175 verges (5,5YPC) et deux touchés. Ledergerber est également à égalité en tête d’équipe avec sept attrapés, avec 49 verges et une réception de touché; Tablante a quatre attrapés pour 49 yards et un TD.

Avoir une rotation de champ arrière où n’importe quel coureur peut entrer et faire une moyenne de quatre ou cinq mètres par course, tout en travaillant en tandem avec les quarts Kael Ryan et JP Schilling, et les menaces qu’ils présentent en tant que coureurs, constitue une combinaison mortelle sur l’attaque Sterling.

La profondeur du champ arrière aide également les Warriors à garder leurs coureurs frais tout au long des matchs.

“AJ et Antonio commencent tous les deux du côté défensif du ballon, et quand Cale n’est pas dans la rotation, alors c’est l’un des gars qui sort [to receiver] et joue un peu, donc c’est énorme pour notre profondeur. Je pense que c’est énorme pour les gars qui restent frais, surtout s’ils en obtiennent un sur D, alors ils sont prêts à aller pour la prochaine chose », a déclaré l’entraîneur de Sterling Jon Schlemmer.

“[The backfield rotation]C’est quelque chose que nous faisons depuis assez longtemps. Je repense à 17 avec Nyrel Sullivan, il était probablement le dernier depuis longtemps à être en quelque sorte juste ce long métrage. Sinon, nous avons eu beaucoup d’enfants qui ont eu des portées différentes là-bas. Et ils y adhèrent. Ils ne sont pas égoïstes à ce sujet. Ils comprennent que c’est un peu ce que nous faisons dans ce programme, et nous avons la chance d’en avoir trois assez bons.

En tant que groupe soudé sur et en dehors du terrain, Tablante, Ledergerber et Kested sont capables de se nourrir de l’énergie de l’autre et de créer facilement un élan, même s’ils viennent de tourner dans le match.

Peu importe quel porteur de ballon est sur le terrain, ils sont toujours convaincus que l’attaque sera en mesure de convertir un premier essai critique, de marquer un touché ou de jouer pour rester dans un essai et une distance favorables.

“J’ai l’impression d’avoir beaucoup de confiance en ces deux gars”, a déclaré Kested. « Disons que j’ai un gros jeu. J’ai l’impression qu’ils auront un gros jeu juste après moi, et ça va continuer.

“L’élan que nous portons après qu’AJ ou Cale aient obtenu un premier essai, cela ne fait que renforcer notre confiance pour le prochain jeu, et le prochain jeu après cela”, a déclaré Tablante.

Cale Ledergerber de Sterling court pour des verges contre Rock Island vendredi dernier lors du match de retour des Golden Warriors. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Avec trois styles de course différents à leur disposition, les Warriors peuvent infliger des dégâts au sol de multiples façons. C’est également difficile pour les défenses lorsqu’elles doivent s’adapter à la différence de vitesse, de puissance et d’insaisissabilité après les remplacements, dit Ledergerber.

“Cela rend plus difficile pour les autres équipes de rivaliser avec nous”, a-t-il déclaré.

Schlemmer voit certaines similitudes dans ses porteurs de ballon lorsqu’il les compare côte à côte, mais voit également des différences clés qui les distinguent les uns des autres.

“Je pense que si vous regardez Antonio, c’est un enfant puissant. Il peut descendre. Il a une bonne vitesse, mais c’est un grand garçon », a déclaré Schlemmer. « AJ, je ne sais pas comment le décrire. Il est maladroit. Il peut contorsionner son corps. Il fait des coupes là où beaucoup d’enfants ne le voient pas. Et je pense que si vous le regardez, vous ne pensez pas nécessairement à un porteur de ballon meurtri, mais il est toujours capable de faire un très bon travail de porteur de ballon. Il peut aller vous chercher trois mètres si vous en avez besoin.

“Et puis Cale, il a probablement la meilleure vitesse en ligne droite de tous, alors quand il trouve un écart, s’il peut vraiment l’activer et passer la deuxième vitesse, il est difficile à rattraper. Tous les trois peuvent attraper le ballon hors du champ arrière, ils apportent tous les trois des compétences similaires mais différentes à la table, mais ils sont tous également importants.