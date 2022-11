Sterling s’est préparé pour un long voyage sur la route, une bataille difficile avec Chicago Goode au deuxième tour des séries éliminatoires 5A – Shaw Local

STERLING – Après avoir battu St. Viator 34-17 à domicile la semaine dernière lors de son match éliminatoire de football de classe 5A au premier tour, Sterling prend son record de 8-2 sur la route pour un match de deuxième tour avec 9-1 Chicago Goode.

Les Knights, qui ont obtenu une fiche de 7-0 dans la Chicago Public League – Red Southeast Conference, se sont qualifiés pour le deuxième tour des séries éliminatoires avec une victoire retentissante de 48-0 contre Pritzker samedi.

À en juger par les seuls records, les Golden Warriors et les Knights semblent être à égalité, mais en y regardant de plus près, il convient de noter que ce dernier n’a pas été testé par autant d’équipes haut de gamme cette saison.

Seuls quatre des 10 adversaires des Knights avaient un record de saison régulière supérieur à 0,500, aucun ne dépassant la barre des six victoires (6-3 Comer, 5-4 Corliss, 5-3-1 Carver, 5-4 Pritzker).

Sterling, d’autre part, a disputé trois matchs contre des équipes à plus de sept victoires, remportant son match de la semaine 6 contre 7-2 Quincy 34-28 en prolongation, et subissant ses deux défaites contre 8-1 Wheaton St. Francis (35 -27 en semaine 2) et 8-1 Moline (33-21 en semaine 8).

Mais avec un blanchissage de 48 points contre Pritzker la semaine dernière et une victoire de 19-8 en semaine 4 contre Comer sur leur curriculum vitae, les Knights ont montré qu’ils pouvaient également accumuler des points et gagner contre des équipes compétitives.

« Ils ont une fiche de 9-1, donc ils ont été plutôt bons. Ils ont de bons athlètes sur le bord. Ils marquent beaucoup de points. Au cours des deux dernières semaines, ils ont mis beaucoup de points au tableau », a déclaré l’entraîneur de Sterling Jon Schlemmer. «Ils sont au deuxième tour pour une raison, clairement. Ils ont gagné à peu près tous les matchs qui leur ont été proposés, donc ça va être un défi pour nos enfants, et nous sommes ravis de nous rendre là-bas.

Aden Struble de United Township a une passe brisée par Isaiah Mendoza de Sterling le vendredi 21 octobre 2022. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Le trajet en bus vers Chicago sera long – plus de deux heures – mais les Warriors de 2022 ne sont pas étrangers aux longs trajets en voiture. Au cours de la semaine 2, ils ont conduit plus d’une heure et demie pour affronter St. Francis à Wheaton. Au cours de la semaine 6, ils ont fait un voyage en bus de trois heures jusqu’à Quincy.

“Je pense que nous sommes tous prêts pour le trajet”, a déclaré le receveur large senior / arrière défensif Mateo Vasquez. “Nous sommes allés à Quincy, évidemment, ce qui était un trajet de trois heures, donc je pense que nous savons tous que cela ne devrait pas poser de problème et n’aura aucun effet sur la façon dont nous jouons au jeu.”

Le demi de coin junior / receveur large Isaiah Mendoza a accepté.

“Je pense [the added difficulty is] peu ou pas, car nous avons déjà parcouru trois heures pour Quincy, donc ça ne devrait pas être trop important.”

Le duo de porteurs de ballon de Chicago Goode, Martese et Marques Whiteurst, sera le point central de la défense de Sterling cette semaine. Martese s’est précipité pour 170 verges et deux touchés en 10 courses lors d’une victoire 44-0 de la semaine 7 contre Chicago Vocational, tandis que son frère jumeau Marques a récolté 83 verges au sol et un touché en quatre courses, avec une course de 56 verges.

Définir l’avantage, jouer à contenir et sécuriser les tacles seront essentiels pour la défense des Warriors cette semaine alors qu’ils tentent de limiter les jeux explosifs, en particulier dans le jeu de course.

« Défensivement, nous devons les ralentir. Nous devons être bien alignés. Ils font du bon travail pour atteindre le périmètre, et nous ne pouvons pas vraiment leur permettre d’atteindre le périmètre », a déclaré Schlemmer. «Cela rend les choses difficiles pour nous, car ils ont des gars qui peuvent vraiment se lever et partir. Nous devons être bons là-bas et nous assurer que nous jouons au football d’affectation.

« Cette semaine, offensivement, il faut pousser. Cela a été énorme pour nous. Nous devons gérer le football efficacement, puis lorsque nous avons la possibilité de lancer, lorsque nous voulons lancer, être en mesure de pousser le ballon verticalement et horizontalement, et d’utiliser en quelque sorte tout le terrain pour cela.

Mendoza et Vasquez sont prêts pour une forte dose de course cette semaine.

“Ils sont principalement une équipe de course, mais ils passent un peu”, a déclaré Mendoza. « Notre ligne va beaucoup mieux. Je pense que nous devons continuer comme ça, et ensuite notre jeu de course ira bien. Nos passes se sont bien passées, nous n’avons pas beaucoup mis le ballon au sol.

« Je sais qu’ils courent la plupart du temps, ils ne passent pas beaucoup, mais quand ils le font, il n’y a rien que nous ne puissions pas gérer. Donc je ne suis vraiment pas inquiet à ce sujet », a déclaré Vasquez. “Offensivement et défensivement, il va falloir que nous jouions devant pour nous. C’est comme ça qu’on va gagner le match, devant.

Les Warriors pensent que leur expérience de jouer sur la route et de faire face à l’adversité, en particulier lors de la victoire en prolongation de la semaine 6 contre Quincy, pourrait jouer à leur avantage cette semaine. Ayant déjà joué dans une situation de haute pression, Sterling est prêt pour n’importe quel scénario de match auquel il pourrait être confronté en séries éliminatoires.

“Chaque fois que vous êtes capable de surmonter certaines choses – et tout ne s’est pas bien passé pour nous ce soir-là – et leur attribuez un peu de crédit, mais nous avons réussi à trouver un moyen à la fin”, a déclaré Schlemmer. “Et à cette période de l’année, c’est de cela qu’il s’agit, trouver un moyen de faire avancer votre saison.”

“Oh, certainement [it helps to have that experience]», a déclaré Vasquez. “Et les prolongations, cela nous donne juste une expérience que beaucoup d’entre nous n’avaient pas auparavant dans des événements à haute pression, donc c’est définitivement un gros avantage que nous avons.”

Le coup d’envoi du match éliminatoire du deuxième tour est prévu pour 17h30 vendredi.