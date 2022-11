Sterling se qualifie pour les quarts de finale de la classe 5A de l’IHSA après sa victoire 50-8 sur Goode – Shaw Local

CHICAGO – Sterling a conservé le même plan de match qui a fonctionné toute la saison afin de se qualifier pour les quarts de finale de classe 5A pour la première fois depuis 2018.

Vendredi, quatre Warriors différents ont marqué lors de leur match de deuxième tour contre Goode, alors que Sterling a utilisé ses différents meneurs de jeu pour remporter une victoire de 50-8.

“C’est notre identité”, a déclaré le quart-arrière de Sterling, Kael Ryan. “Ce n’est pas un gars, c’est tous les 11.”

Sterling (9-2) a profité du vent dans le dos au premier quart pour prendre une grosse avance et prendre le contrôle du match. Après avoir forcé un Goode à trois et un retrait pour commencer le match, les Warriors ont eu besoin de trois jeux pour prendre la tête, Ryan marquant sur une course de 31 verges pour donner à son équipe une avance de 7-0 avec 8:57 à faire dans le premier. trimestre.

Les Warriors ont rapidement marqué à nouveau après avoir bloqué un botté de dégagement et pris le relais sur le Goode 18, alors que JP Schilling a complété une passe de 8 verges à Isaiah Medoza pour lui donner une avance de 14-0 avec 4:54 à faire dans le premier quart.

Sterling a de nouveau marqué lors de sa prochaine possession lorsque Antonio Tablante s’est précipité pour un score de 7 verges pour porter le score à 21-0 Sterling avec neuf secondes à jouer au premier quart. Les Warriors n’ont jamais eu le ballon sur leur propre territoire dans le premier quart-temps.

“C’est génial de marquer en premier et de les frapper dès le début, juste de donner le ton”, a déclaré Tablante. “Cela donne vraiment de l’élan pour le reste du match.”

Schilling et Ryan se sont chacun précipités pour un score au deuxième quart, et Tablante s’est précipité pour deux autres au troisième quart pour ranger le match. Sterling a terminé avec 392 verges au sol dans le match.

Schilling a complété trois de ses neuf tentatives de passes pour 60 verges et un touché, tout en se précipitant pour 107 verges et un score. Ryan s’est précipité pour 53 verges et deux touchés, et Tablante a mené l’équipe avec trois touchés au sol et 95 verges. AJ Kested a ajouté 80 verges au sol.

Bien que le vent ait joué un rôle dans le choix des deux équipes de ne pas beaucoup passer le ballon, courir le ballon n’était pas un concept étranger que Sterling devait ajouter au livre de jeu.

“Nous allons faire courir le ballon”, a déclaré Ryan. “C’est notre identité.”

La défensive de Sterling a empêché les Knights (9-2) de décrocher un premier essai jusqu’au deuxième quart. Goode est entré au tableau au deuxième quart lorsque Martese Whiteurst a marqué sur une course de 59 verges avec 4:07 à jouer pour donner une avance de 29-8. Whiteurst a mené l’équipe avec 99 verges au sol.

Le personnel d’entraîneurs des Warriors n’avait pas trop de film sur Goode avant leur match, et les Knights sont sortis dans des formations auxquelles Sterling ne s’attendait pas. L’entraîneur de Sterling, Jon Schlemmer, était fier de la façon dont son équipe et le personnel d’entraîneurs se sont adaptés.

“Notre personnel défensif a fait du bon travail pour s’assurer que nous avons fait ces ajustements et que nos enfants ont exécuté”, a déclaré Schlemmer.

Sterling affrontera Sycamore ou Carmel en quarts de finale de classe 5A. Les Warriors participeront aux quarts de finale pour la neuvième fois de l’histoire du programme, le plus récemment faisant trois années consécutives de 2016 à 2018.

Schlemmer sait à quel point il est difficile d’accéder à cette partie des séries éliminatoires et était fier de son équipe alors qu’elle tente de poursuivre sa course.

“C’est difficile, et nos enfants l’ont mérité”, a déclaré Schlemmer. « Nous leur avons dit après le match de s’assurer que cela ne leur était pas donné. Il y aura beaucoup d’équipes la semaine prochaine qui souhaiteraient faire ce que nous faisons, et je suis vraiment ravi de m’entraîner à nouveau la semaine prochaine.