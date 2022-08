Sterling sauve Chelsea contre Leicester mais l’équipe de Tuchel a besoin d’un attaquant: réaction, notes

Chelsea a battu Leicester City samedi 2-1 grâce à un doublé de Raheem Sterling alors que la star anglaise a marqué ses premiers buts depuis son arrivée à Londres.

L’équipe de Thomas Tuchel a joué un homme à partir de la 28e minute du match après que Conor Gallagher a été expulsé après avoir reçu un deuxième jaune pour avoir fait tomber Harvey Barnes de Leicester.

– Rapport : Rapport Chelsea-Leicester | Tableau de Premier League | Rencontres à venir

Leicester, qui s’est vu refuser un but en première mi-temps, a réduit le déficit de moitié lorsque Barnes s’est retrouvé au bout d’une passe de Jamie Vardy à la 66e minute, mais n’a pas trouvé le moyen d’égaliser malgré la pression exercée dans les dernières minutes. .

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Sterling sauve la journée avec une attelle

Raheem Sterling a marqué ses premiers buts pour Chelsea depuis son transfert estival de 47,5 millions de livres sterling de Manchester City, marquant les deux lors d’une victoire 2-1 contre Leicester à Stamford Bridge. La victoire de Chelsea, après la défaite 3-0 de la semaine dernière contre Leeds à Elland Road, a été difficile à cause de l’expulsion du milieu de terrain Conor Gallagher à la 28e minute pour deux cartons jaunes, obligeant l’équipe locale à jouer avec dix hommes pendant plus d’un an. heure. Mais bien que Leicester ait eu des chances d’émerger avec au moins un point, Sterling a fait la différence pour l’équipe de Thomas Tuchel.

L’international anglais a apaisé les nerfs de l’équipe locale en ouvrant le score avec une frappe de 20 mètres en 46 minutes. Sterling a ensuite doublé l’avance de Chelsea à la 60e minute avec une touche lointaine du centre de Reece James.

Harvey Barnes en a retiré un pour Leicester trois minutes plus tard, et Ayoze Perez a frappé la barre transversale dans les derniers instants alors que les Foxes poursuivaient un égaliseur, mais le doublé de Sterling a suffi à sceller la victoire de Chelsea. Ayant été signé en tant que premier ajout majeur à l’équipe depuis la prise de contrôle de Chelsea par Todd Boehly cet été, Sterling n’avait pas réussi à livrer ses trois premiers matchs pour le club.

Mais il est finalement sorti du lot avec ses deux buts contre Leicester, qui reste dans les trois derniers après avoir prolongé son début de saison sans victoire.

2. Les Blues manquent encore d’attaquant

L’affichage de deux buts de Raheem Sterling contre Leicester était précisément la raison pour laquelle l’ailier anglais a été signé de Manchester City cet été – pour apporter des contributions gagnantes – mais Chelsea a encore besoin de plus de puissance de feu dans l’équipe de Thomas Tuchel. Avant même d’autoriser Romelu Lukaku à retourner à l’Inter Milan en prêt, suivi du retour de Timo Werner au RB Leipzig, Chelsea était à la recherche d’un nouvel avant-centre, mais jusqu’à présent, ils n’ont ajouté que Sterling à la ligne avant.

Un déménagement pour Everton Le jeune Anthony Gordon peut encore sortir avant la date limite de transfert de jeudi, mais même s’ils signent le joueur de 21 ans, il ne sera pas la réponse à leurs problèmes initiaux. Sterling et Kai Havertz atteindront probablement deux chiffres en termes de buts cette saison, mais il n’y a personne d’autre dans l’équipe de Tuchel qui s’attendrait à marquer dix buts ou plus en une saison, donc si l’un ou les deux sont blessés ou perdent la forme, Chelsea aura un gros problème.

Chaque fois que Chelsea a réussi en Premier League, il s’est appuyé sur les buts de Didier Drogba ou Diego Costa pour faire la différence. Tous deux étaient des attaquants puissants et prolifiques qui pouvaient marquer plus de 20 buts par saison.

Lukaku a été signé pour le faire, mais n’a jamais semblé près de le faire. Les capacités de Sterling ont valu à Chelsea la victoire contre Leicester, mais contre leurs rivaux aux grandes ambitions, l’équipe de Tuchel aura besoin de plus de menace, mais ils ont peut-être déjà décidé que la solution n’existe pas sur le marché des transferts.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

3. Leicester face à une route cahoteuse

Leicester n’a pas gagné un match de toute la saison – ils ont dû compter sur une séance de tirs au but pour battre la Ligue 2 Stockport en Coupe Carabao en milieu de semaine – ils n’ont pas ajouté un seul joueur à l’équipe première cet été et les Foxes sont dans les trois derniers après avoir perdu contre une équipe de Chelsea réduite à dix hommes pendant plus d’une heure après l’expulsion de Conor Gallagher en première mi-temps.

Ainsi, après avoir sanctionné le transfert de Wesley Fofana à Chelsea avant le match à Stamford Bridge, il est clair que le club entre dans une semaine qui pourrait définir sa saison. À moins que le manager Brendan Rodgers ne soit en mesure de faire des signatures importantes avant la date limite de transfert du 1er septembre, Leicester fera face à une saison de lutte du mauvais côté du tableau.

L’impact financier de la pandémie de COVID-19 a frappé les propriétaires de Leicester plus durement que la plupart, l’entreprise hors taxes de King Power tentant toujours de se remettre de la perte de revenus causée par la réduction drastique des voyages dans leur pays d’origine, la Thaïlande, et le besoin de coût -la coupe a vu Leicester perdre Fofana, ainsi que le gardien Kasper Schmeichel, qui a déménagé à Nice.

À Chelsea, malgré un avantage d’un seul homme depuis si longtemps, Leicester manquait de créativité pour blesser l’équipe locale et Rodgers avait peu d’options sur le banc pour faire un changement. L’argent de Fofana sera crucial pour aider Rodgers à recruter les nouveaux joueurs dont il a besoin, mais le temps presse et Leicester l’a peut-être laissé trop tard.

Notes des joueurs

Chelsea : Mendi 8 ; Jacques 7, Thiago Silva 6, Chalobah 7, Cucurella 7 ; Jorginho 6, Loftus-Cheek 7, Gallagher 4 ; Mount 6, Havertz 6, Sterling 7. SUBS: Azpilicueta 6, Kovacic 6, Pulisic 6, Chilwell 6.

Leicester : quartier 6 ; Castagne 6, Amartey 7, Evans 6, Justin 6 ; Dewsbury-Hall 7, Praet 6, Soumare 6, Tielemans 6 ; Barnes 7, Vardy 6. SUBS: Perez 6, Iheanacho 6, Ndidi 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Édouard Mendy — Le gardien de Chelsea devait être à son meilleur pour assurer la victoire de l’équipe locale, l’international sénégalais réalisant des arrêts cruciaux de Jamie Vardy et Harvey Barnes en seconde période.

Et bien que Mendy ait eu la chance de ne pas concéder de but en première mi-temps lorsqu’il a été jugé coupable d’avoir été victime d’une faute de Harvey Barnes, sa présence et ses performances ont été essentielles pour Chelsea.

Le pire : Conor Gallagher — Chelsea a été contraint de jouer avec dix hommes pendant plus d’une heure après que le milieu de terrain a été expulsé pour deux cartons jaunes en l’espace de six minutes. Gallagher, qui a maintenant sa chance à Chelsea après un prêt réussi à Crystal Palace la saison dernière, a été sanctionné pour des fautes successives sur Harvey Barnes de Leicester et le joueur de 22 ans a montré son inexpérience en commettant la deuxième faute, au plus profond de la moitié adverse. C’était une réservation inutile qui n’a donné à l’arbitre Paul Tierney aucune autre chance que de l’expulser.

Faits saillants et moments marquants

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Vous ne pouvez pas faire le [second] défi si vous avez un carton jaune après 20 ou 25 minutes. Le défi était un carton jaune clair et nous a donné un énorme désavantage. Il n’y avait aucune raison de prendre cette décision [from Gallagher].” — L’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel sur le carton jaune de Conor Gallagher.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Raheem Sterling est le troisième joueur de l’histoire de la Premier League à marquer pour Man City, Liverpool et Chelsea après Nicolas Anelka et Daniel Sturridge.

Suivant

Chelsea : Les Blues affronteront Southampton le mardi 30 août avant d’accueillir West Ham United le 4 septembre.

La ville de Leicester: Leicester accueillera Manchester United le jeudi 1er septembre, puis visitera Brighton & Hove Albion le 4 septembre.